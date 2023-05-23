День 454: «Микрон» может получить отсрочку по исполнению контрактов, банки за квартал выдали 1 млн платёжных стикеров Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 79,93 рубля, евро — 86,49 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,24 рубля.
Владимир Путин поручил правительству и ЦБ к 1 июня ввести ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами для последующих расчётов по сделкам с уходящими из России иностранными инвесторами.
«Тинькофф» с 23 мая начнёт выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов, но работать они будут не во всех странах. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.
MD Medical Group (MDMG), развивающая сеть клиник «Мать и дитя», объявила о намерении провести делистинг с Лондонской биржи. Компания объяснила это «длительной приостановкой торгов GDR» на бирже. Предполагается, что прекращение листинга вступит в силу с 22 июня.
Какие есть проблемы и трудности
Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода, узнал «Коммерсантъ». Сейчас таких исков уже несколько. Ведомство хочет выбить «Микрону» отсрочку как минимум в год.
Кто и как адаптируется
«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018-2019 годах, узнали «Ведомости».
Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ».
«АвтоВАЗ» на ближайшем ПМЭФ запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнёром. Каким — пока не говорят.
Контекст
Дефицит российского бюджета в январе-марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей, следует из данных Минфина. Ведомство скорректировало данные, сократив показатель на 300 млрд — до этого Минфин предварительно оценивал дефицит в 2,4 трлн рублей.
Госдума планирует обратиться к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории России и заправляться топливом по российским розничным ценам.
До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет, предупредили аналитики компании «Яков и партнеры». Они считают, что малым банкам будет всё сложнее конкурировать с крупными: в том числе из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля.
Российские банки за первый квартал 2023 года выпустили около 1 млн платёжных стикеров, следует из опроса агентства Smart Ranking. Их выручка от продажи стикеров составила 400 млн рублей. Сейчас стикеры предлагают 12 банков: «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Газпромбанк», «Открытие», МКБ, «Почта банк», «Локо-банк», «Хоум Кредит», «Дом.рф» и «Морской банк».
Новости предыдущего дня, 22 мая — здесь.
* Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.
В прошлый раз, когда обсуждали новость про "Микрон", вспомнили и про чипы для 10-летних загранпаспортов. И в комментариях в одной из ссылок я прочитал, что это бюрократические проволочки, чиновники не успели заключить новые договора (или договоры, кому как больше нравится) и соответственно, чипы просто не оплачены.
А тут прямым текстом, что из-за нехватки комплектующих и высокой загрузки тупо нечего отгружать.
При этом паспорта после перерыва в несколько месяцев выдавать продолжили
Пизда рублю
Да, рубль по 200
Наоборот. Пи.да тем, кто пытается забрать из РФ хоть что-то. Мало того, что надо сделку по продаже в правительственной комиссии одобрить, еще и очередь поставят на вывоз бабла, причем всякие мутные типы регулярно будут проходить вне очереди.
UnionPay в каждый дом, но есть нюансы.
сегодня короче чем обычно)
А у других банков как?
Все поняли? Лярд баксов и ни центом больше!
Корректировки бюджетного дефицита и радость от обещаний — проверенные временем методы!
Работает? Не трогай. Видите, они не совсем необучаемые
А собственно зачем она тогда? Надо было делать это все до санкций
Карта может пригодиться для поездок в другие страны. Если посмотреть, куда ездят отдыхать россияне больше всего, то это Египет, Турция, Тайланд, Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Индонезия. Еще много катается людей в Казахстан/Узбекистан/Кыргызстан. Растет популярность Китая, Южной Кореи. Еще можно вспомнить Мексику, Аргентину, Бразилию, Чили и другие страны Латинской Америки. ЮАР и Намибия тоже привлекают туристов.
Она и в странах Азии, мягко говоря, не везде работает
Зачем она нужна была до санкций?
Условные онлайн покупки в сервисах где union pay работает.
"До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет" песня, при этом никакой монополии не существует, ФАС следит
При этом патриоты по классике будут больше переживать за 4 банка в Америке, чем за 80% банков в России.
"До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет, предупредили аналитики компании «Яков и партнеры». Они считают, что малым банкам будет всё сложнее конкурировать с крупными: в том числе из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля."
Читаешь, и хочется плакать от того, насколько поверхностно Яков с партнерами подошли к статье. Создаётся впечатление, что малым банкам всю дорогу было легко конкурировать с большими, а теперь стало трудно. Абсолютно не учтено, что мелкие банки для юр. лиц, а большинство именно такие, это самые клиенто-ориентированные банки в стране, тк у председателя правления в телефонной книге есть контакты всех клиентов, он всех их знает лично.
Единственный массовый механизм поглощения активов одного банка другим у нас в стране - это отзыв банковской лицензии Центральным Банком. Интересны только активы. Люди, ПО и тд - никому не надо.
Маркетплейсы еще приплел Яков с партнерами. Да, они сами не знают, что со своими банками делать, а тут они еще и должны конкуренцию составлять
Отчёты, отчёты, перейдите на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. А со всякого, и с Федота, и с Якова уходите, отчёты, к себе на болота. Поклонитесь вы тине в глубокой трясине
Вот когда читаешь это...:Маркетплейсы еще приплел Яков с партнерами. Да, они сами не знают, что со своими банками делать
...действительно хочется плакать
ОМЕГАБАЗА, дядь.
Ничего себе скорректировали.. это за счет каких вливаний??? Кубышку Сургута вскрыли??
В смысле? А блогеры)
Кубышка Сургута пойдет на покупку Лукойла
Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку
Ого, а я за интернет в этом месяце не заплатил, можно Минцифры сгоняет за меня к провайдеру выбьет отсрочку?
Микрон вообще ущербная фирма. Ни разу до конца заказы не выполнила. Причем и госы были. А пвльцы веером как держала. Но мы уже давно в Китае заказываем.
"«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль..."
Налога? Это который единоразовый добровольный взнос?
"«АвтоВАЗ» на ближайшем ПМЭФ запустит конвейерную линию по сборке автомобилей"
КиТАЗ!
"Дефицит российского бюджета в январе-марте 2023 года"
А почему не в январе-апреле?
"в том числе из-за падения доходов населения"
Как же так? А как же ватное:
Всё растёт! Всё развивается!
У всех доходы каждый месяц в 3-5раз растут?
Опять врали получается...
"Ведомство хочет выбить «Микрону» отсрочку как минимум в год."
А что такого интересного должно через год случится?
чет не верю я этим стикерам, кто-то пользуется? не воруют с них деньги??
Так на них деньги не держат, только рубли :Р
ps: это обычная доп.карта к вашему счёту, советы такие же как и с обычной картой: настраивать лимиты и не прислонять к терминалам без необходимости)
Стикер - это карта обычная в другом формате. Не воруют у вас с карт?
А ваше мнение какое, Ольга?
Пользуюсь с февраля , очень довольна.
А почему приложение про это не знает? (Обновлений для него в RuStore нет)
При заказе допкарты для Black (дебетовой) тупо нет выбора платежной системы (при заказе допкарты для кредитной Platinum - выбор есть...МИР и VISA)
в личном кабинете на сайте тоже нет возможности выбрать юнион. Есть только МИР.
Здравствуйте. Сейчас все проверим, а чуть позже вернемся с ответом.
Нет там новых карт
Простите, что не получается выпустить карту самостоятельно в мобильном приложении. Скоро все поправим. Вы можете написать нам в чат, а мы вам поможем с выпуском карты.
И перестало работать приложение (( тинькофф
Все побежали проверять
Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в ЛС. Проверим, в чем дело.
"Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ»."- вот такие новости реально пугают
А где новость дня-то?
https://www.ixbt.com/news/2023/05/19/v-mvideojeldorado-nachalis-prodazhi-rossijskoj-uncom-os-.html
"Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле."
Тогда зачем она нужна?
Пользоваться в других 190 странах мира.
В соседней теме все сильно переживали из-за роста дефицита. Теперь порадуются люди. 😊
Тинек прокатил меня с предзаказом бесплатного стикера, а затем писал в поддержке, что бесплатно можно получить тока по предзаказу.
Абида на всю жизнь
Здравствуйте.
Вы можете написать нам ФИО и дату рождения в лс, а также рассказать о ситуации подробнее. Мы все проверим, если вопрос для вас актуален.
Доначу 50000 руб кто угадает когда настанет "День 1")
Май 2025года...