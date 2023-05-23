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Деньги
Евгения Евсеева

День 454: «Тинькофф» выпустил карты UnionPay, банки за квартал выдали 1 млн платёжных стикеров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Bloomberg

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 79,93 рубля, евро — 86,49 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:04 мск: доллар — 80,35 рублей, евро — 86,84 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 80,34 рубля, евро — 86,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,24 рубля.

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ к 1 июня ввести ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами для последующих расчётов по сделкам с уходящими из России иностранными инвесторами.

«Тинькофф» с 23 мая начнёт выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов, но работать они будут не во всех странах. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода, узнал «Коммерсантъ». Сейчас таких исков уже несколько. Ведомство хочет выбить «Микрону» отсрочку как минимум в год.

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Кто и как адаптируется

«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018-2019 годах, узнали «Ведомости».

Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

Дефицит российского бюджета в январе-марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей, следует из данных Минфина. Ведомство скорректировало данные, сократив показатель на 300 млрд — до этого Минфин предварительно оценивал дефицит в 2,4 трлн рублей.

Госдума планирует обратиться к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории России и заправляться топливом по российским розничным ценам.

До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет, предупредили аналитики компании «Яков и партнеры». Они считают, что малым банкам будет всё сложнее конкурировать с крупными: в том числе из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля.

Российские банки за первый квартал 2023 года выпустили около 1 млн платёжных стикеров, следует из опроса агентства Smart Ranking. Их выручка от продажи стикеров составила 400 млн рублей. Сейчас стикеры предлагают 12 банков: «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Газпромбанк», «Открытие», МКБ, «Почта банк», «Локо-банк», «Хоум Кредит», «Дом.рф» и «Морской банк».

Новости предыдущего дня, 22 мая — здесь.

#новость

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43 комментария
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 S.Capusta

* Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.

В прошлый раз, когда обсуждали новость про "Микрон", вспомнили и про чипы для 10-летних загранпаспортов. И в комментариях в одной из ссылок я прочитал, что это бюрократические проволочки, чиновники не успели заключить новые договора (или договоры, кому как больше нравится) и соответственно, чипы просто не оплачены.
А тут прямым текстом, что из-за нехватки комплектующих и высокой загрузки тупо нечего отгружать.

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Вадим Д.

UnionPay в каждый дом, но есть нюансы.

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Ксения Крылова

сегодня короче чем обычно)

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Вадим Д.

Максимально кратко (-:

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Ware Wow

Что делать если с каждым днем все короче?

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Ware Wow
Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле

А у других банков как?

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Eli

Я слышал есть банки у которых карты работают в любой точке мира, но это не точно.

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Maxim

Сказки иноагентов, не верьте

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Allestor Klei
Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

А собственно зачем она тогда? Надо было делать это все до санкций

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Andrey Zykov

Карта может пригодиться для поездок в другие страны. Если посмотреть, куда ездят отдыхать россияне больше всего, то это Египет, Турция, Тайланд, Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Индонезия. Еще много катается людей в Казахстан/Узбекистан/Кыргызстан. Растет популярность Китая, Южной Кореи. Еще можно вспомнить Мексику, Аргентину, Бразилию, Чили и другие страны Латинской Америки. ЮАР и Намибия тоже привлекают туристов.

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Mikola

Она и в странах Азии, мягко говоря, не везде работает

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Sergey S

И где же она там не работает?

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Невкусно и грустно

В странах Азии

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Maxim

А где она вообще работает? Вижу 3 конкретные страны в ответе из материала:

можно расплатиться или снять деньги в банкомате, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

Более чёткой информации на данный момент не нашёл.

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Алеоп

Зачем она нужна была до санкций?

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Kate

Ничего себе скорректировали.. это за счет каких вливаний??? Кубышку Сургута вскрыли??

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Митряев Денис

В смысле? А блогеры)

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Kate

50 млрд долларов против уплаченных налогов?? Думаю, кубышку + по префам опрокинули с дивами

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ЧятЖПТ

Кубышка Сургута пойдет на покупку Лукойла

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Kate

Слухи ходят давно.. пока подвижек нет

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Артём Нефедов

"До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет" песня, при этом никакой монополии не существует, ФАС следит

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Мурад Муртазалиев

При этом патриоты по классике будут больше переживать за 4 банка в Америке, чем за 80% банков в России.

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Вадим Д.

Все поняли? Лярд баксов и ни центом больше!

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Вадим Д.

Корректировки бюджетного дефицита и радость от обещаний — проверенные временем методы!

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Арина Коновалова

И перестало работать приложение (( тинькофф

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Andrey Kulakov

Все побежали проверять

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Александр Привалов

Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку

Ого, а я за интернет в этом месяце не заплатил, можно Минцифры сгоняет за меня к провайдеру выбьет отсрочку?

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Eli
Владимир Путин поручил правительству и ЦБ к 1 июня ввести ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами

Пизда рублю

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Dima Alexeev

Да, рубль по 200

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Александр Новиков

Микрон вообще ущербная фирма. Ни разу до конца заказы не выполнила. Причем и госы были. А пвльцы веером как держала. Но мы уже давно в Китае заказываем.

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Dima Alexeev

"До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет, предупредили аналитики компании «Яков и партнеры». Они считают, что малым банкам будет всё сложнее конкурировать с крупными: в том числе из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля."

Читаешь, и хочется плакать от того, насколько поверхностно Яков с партнерами подошли к статье. Создаётся впечатление, что малым банкам всю дорогу было легко конкурировать с большими, а теперь стало трудно. Абсолютно не учтено, что мелкие банки для юр. лиц, а большинство именно такие, это самые клиенто-ориентированные банки в стране, тк у председателя правления в телефонной книге есть контакты всех клиентов, он всех их знает лично.
Единственный массовый механизм поглощения активов одного банка другим у нас в стране - это отзыв банковской лицензии Центральным Банком. Интересны только активы. Люди, ПО и тд - никому не надо.
Маркетплейсы еще приплел Яков с партнерами. Да, они сами не знают, что со своими банками делать, а тут они еще и должны конкуренцию составлять

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Куртуазный маньерист

Отчёты, отчёты, перейдите на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. А со всякого, и с Федота, и с Якова уходите, отчёты, к себе на болота. Поклонитесь вы тине в глубокой трясине

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Maxim

ОМЕГАБАЗА, дядь.

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Dima Alexeev

Непонятно, но интересно

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Alexander Golubev
Ведомство скорректировало данные, сократив показатель на 300 млрд — до этого Минфин предварительно оценивал дефицит в 2,4 трлн рублей.

В соседней теме все сильно переживали из-за роста дефицита. Теперь порадуются люди. 😊

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debil
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Alex Alex

Тинек прокатил меня с предзаказом бесплатного стикера, а затем писал в поддержке, что бесплатно можно получить тока по предзаказу.
Абида на всю жизнь

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Тинькофф

Здравствуйте.
Вы можете написать нам ФИО и дату рождения в лс, а также рассказать о ситуации подробнее. Мы все проверим, если вопрос для вас актуален.

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Продюсер Псаки

"Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ»."- вот такие новости реально пугают

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Ксения Крылова

чет не верю я этим стикерам, кто-то пользуется? не воруют с них деньги??

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Юрий Б.

А ваше мнение какое, Ольга?

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Vikarti Anatra
«Тинькофф» с 23 мая начнёт выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов, но работать они будут не во всех странах. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

А почему приложение про это не знает? (Обновлений для него в RuStore нет)
При заказе допкарты для Black (дебетовой) тупо нет выбора платежной системы (при заказе допкарты для кредитной Platinum - выбор есть...МИР и VISA)

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Тинькофф

Здравствуйте. Сейчас все проверим, а чуть позже вернемся с ответом.

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