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Фото: Bloomberg

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 мая: доллар — 79,93 рубля, евро — 86,49 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:04 мск: доллар — 80,35 рублей, евро — 86,84 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 80,34 рубля, евро — 86,83 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,24 рубля.

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ к 1 июня ввести ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами для последующих расчётов по сделкам с уходящими из России иностранными инвесторами.

«Тинькофф» с 23 мая начнёт выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов, но работать они будут не во всех странах. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода, узнал «Коммерсантъ». Сейчас таких исков уже несколько. Ведомство хочет выбить «Микрону» отсрочку как минимум в год.

Кто и как адаптируется

«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018-2019 годах, узнали «Ведомости».

Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

Дефицит российского бюджета в январе-марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей, следует из данных Минфина. Ведомство скорректировало данные, сократив показатель на 300 млрд — до этого Минфин предварительно оценивал дефицит в 2,4 трлн рублей.

Госдума планирует обратиться к правительству с предложением запретить перевозку грузов польским транспортным компаниям по территории России и заправляться топливом по российским розничным ценам.

До 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть — они либо закроются, либо их поглотят — в течение 10 лет, предупредили аналитики компании «Яков и партнеры». Они считают, что малым банкам будет всё сложнее конкурировать с крупными: в том числе из-за падения доходов населения, активизации маркетплейсов на рынке финансовых услуг и внедрения цифрового рубля.

Российские банки за первый квартал 2023 года выпустили около 1 млн платёжных стикеров, следует из опроса агентства Smart Ranking. Их выручка от продажи стикеров составила 400 млн рублей. Сейчас стикеры предлагают 12 банков: «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Газпромбанк», «Открытие», МКБ, «Почта банк», «Локо-банк», «Хоум Кредит», «Дом.рф» и «Морской банк».