Деньги
Евгения Евсеева

«Тинькофф» начал выпускать карты UnionPay — работать они будут не во всех странах Статьи редакции

Карты не будут работать в Европе, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

  • «Тинькофф» с 23 мая начинает выпуск карт UnionPay, сообщил РБК со ссылкой на ответ сотрудников поддержки банка. Издание направило запрос в «Тинькофф».
  • Право на выпуск банк получил в ноябре 2022 года, но сообщал, что «ближайших планов по эмиссии и другим проектам» у него нет. После «Тинькофф» начал выдавать их в ограниченном режиме некоторым сотрудникам и клиентам.
  • 22 мая «Тинькофф» опубликовал информацию о вступающих с 23 мая тарифах, которые касаются выпуска и обслуживания карт UnionPay. Они выпускаются как дополнение к уже существующим: виртуальная будет бесплатной, физическая стоит 1000 рублей, объяснили РБК в поддержке.
  • UnionPay от «Тинькофф» не будет работать в Европе, США, Великобритании, Грузии и Израиле, предупредили в службе поддержки. Но ею можно пользоваться в Турции, ОАЭ, Таиланде и многих странах Африки, Азии и Южной Америки — оплачивать покупки и снимать деньги в банкоматах.
  • В феврале 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС, а в мае — под санкции Великобритании.
  • В апреле 2022 года РБК со ссылкой на источники писал, что российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений последней. Их продолжают выдавать «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», но они находятся под секторальными санкциями США и ЕС с менее жёсткими ограничениями.

#новость #тинькофф #unionpay

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Выпускает — это хорошо, а вот долго ли проработают они — вопрос. Один чих и превратят они в очередной виртуальный фантик.

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абсолютный вездеход

Раздуплились ) Пик спроса был полгода назад, сейчас неочевидно, есть ли вообще.

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Андрей Иванов

Да есть конечно. Турция, Таиланд, Вьетнам, отдыхать народ всё так же ездит. Если там будет работать, будет и спрос.

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Sergey Nikitin

Во Вьетнаме, кстати, и МИР работает, за исключением Фукуока.

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абсолютный вездеход

А в Эритрее?

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Sergey Nikitin

Не доехал пока.

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Артем

Не работает Мир во Вьетнаме

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Bernatovich Valeriy

Банкоматы VRB банка работают с миром. Но их очень мало

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Pixel Lens

Какой мир, там юнион пей то не везде работает 🤦‍♂️

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Штуки из труб

Представляете, сколько людей едет в сезон в Турцию? Конечно, есть спрос. И будет.

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Герман Погосян

Не могу зайти в приложение тинькофф. Тупит с утра

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абсолютный вездеход

Зашел, ноу проблем. Скока денех снять?

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Тинькофф

Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, ФИО и дату рождения в лс. Мы все проверим.

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Давид Еловенко

с Билайна у меня тоже проблемы. Переключился на МегаФон - все норм

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Dima

Виртуальная будет работать для оплаты онлайн? Например, на китайских сайтах?

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Анастасия Мартынова

Это очень хорошая новость

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Арина Коновалова

Приложение не работает!))

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Андрей Шалкаускас

Онлайн-сервисы не дадут оплачивать скорее всего, транзакции же идут все равно через РФ.
МТС уже пробовал)

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vvtwittep

Куда жать чтобы получить?

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