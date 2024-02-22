Акции калужского ликёро-водочного завода «Кристалл» упали на 19,5% к цене IPO на старте торгов на Мосбирже Статьи редакции
Компания провела IPO по верхней границе ценового диапазона и привлекла 1,1 млрд рублей.
- Мосбиржа начала торги акциями «Кристалла» днём 22 февраля 2024 года под тикером KLVZ, они включены в третий уровень листинга.
- В первые минуты торгов бумаги дешевели почти на 19,5% к цене размещения и стоили около 7,65 рубля за штуку, обратило внимание «РБК Инвестиции». На 16:37 мск бумаги «Кристалла» стоят около 8,15 рубля за штуку.
- Ликёро-водочный завод провёл IPO 21 февраля 2024 года и привлёк 1,1 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене в 9,5 рубля за акцию. В рамках IPO в результате допэмиссии разместили 125 млн акций, доля бумаг в свободном обращении — 13,14%.
- Предприятие «Кристалл» находится в Калужской области. В портфеле компании алкогольные бренды «Соловушка», Bionica и другие. Доля компании на российском рынке водки — 2%, говорится в сообщении Мосбиржи. В 2022 году производитель начал выпускать травяные ликёры Alter Heiler и Konig Heiler взамен ушедшего из России Jägermeister. Из-за этого с немецкой компанией был спор, с которым разбирались ФАС и суд.
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После радностного IPO пришло тяжёлое похмелье.
Мгновенно!
У нас много больных на голову с "надо брать, потом дороже будет"
Теперь Кристалловская водка крепостью 20,5% и в бутылках по 0,4025 л.
Покажите мне человека, который хоть капельку удивлен.
Инвесторы в ломбард, например))
Странно, сегодня же внеочередная пятница и длинные выходные впереди.
Закупились на хаях, прокатились на…
Ну они попытались
Попытаться можно и мышьяк выпить. А перед выходом на биржу нужно хотя бы как-то готовится, в не только марки иметь в портфолио. Сбербанк одно время с открытием предприятия через них, предлагал в качестве продвижения использовать логотипы Майкрософт и Кока-Колы, причем юридически все было схвачено. Только бизнесу открытому бесчисленные сотни раз , это никак не помогало.
Да как так-то 🤔🤔🤔 Пойду сдам буты... Ой, сдам акции обратно
Уфф, пронесло мимо..
Дивиденды будут выплачивать продукцией.
Прогрев инвесторов прошёл удачно.