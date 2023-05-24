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Деньги
Евгения Евсеева

День 455: в реестре ПО появился первый веб-сервер, авиакомпании жалуются на неполноту навигационной базы SSJ-100 Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 80,16 рубля, евро — 86,55 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:59 мск: доллар — 80,27 рублей, евро — 86,59 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 80,23 рубля, евро — 86,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,3 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Как выяснил «Ъ», авиакомпании попросили «Иркут», производителя SSJ-100, разрешить установку на самолеты альтернативных навигационных баз данных. После ухода из России французского производителя Thales, чьё ПО перестало обновляться на самолетах с весны 2022 года, «Иркут» одобрил применение баз данных компании «Авиа-брифинг» как единственного поставщика. «Россия» жалуется на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Опрошенные изданием пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации, но большинство считает их некритичными.

Кто и как адаптируется

В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер — Angie PRO. Его разработчик — компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie).

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В магазине приложений от VK RuStore появились приложения от крупных иностранных издателей — в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite. Издателем этих и других иностранных приложений указана португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.

«Тинькофф» зарегистрировал собственный университет, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В реестре организаций по коду ОКВЭД «образование высшее — бакалавриат» появилась новая компания — «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет». В банке заявили, что рассматривают «возможность использования накопленной технологической и ИТ-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета».

Контекст

«Уралхим» не исключил покупку активов уходящих из России иностранных зерновых трейдеров.

Совет Федерации предлагает разработать систему налогообложения для тех, кто ведет деятельность в интернете. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на «сотни миллионов» рублей.

Большинство студентов ИТ-направлений (82%) планируют работать или уже работают по специальности, при этом почти две трети таких учащихся положительно оценивают свои профессиональные перспективы в России. Это следует из результатов совместного исследования АНО «Цифровая экономика» и АНО «Национальные приоритеты».

В 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз, что на 16% меньше в сравнении год к году, следует из отчёта TopFranchise.ru, с которым ознакомился «Ъ». По прогнозу Franshiza.ru, рынок франчайзинга вырастет не более чем на 250 новых франшиз, в то время как годом ранее более 400 сетей запустили такие партнёрские проекты.

Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.

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3 комментария
Вадим Д.

Скоро SSJ будут по яндекс-картам или 2Гис летать.

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Neutron
Опрошенные изданием пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации, но большинство считает их некритичными.

про ошибки спрашивали пилотов, а про критичность чиновников?

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Вадим Д.

Веб-сервер выпустила веб-сервер. Всем бы так — заниматься строго своим делом (-:

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