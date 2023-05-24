День 455: в реестре ПО появился первый веб-сервер, авиакомпании жалуются на неполноту навигационной базы SSJ-100 Статьи редакции
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Какие есть проблемы и трудности
Как выяснил «Ъ», авиакомпании попросили «Иркут», производителя SSJ-100, разрешить установку на самолеты альтернативных навигационных баз данных. После ухода из России французского производителя Thales, чьё ПО перестало обновляться на самолетах с весны 2022 года, «Иркут» одобрил применение баз данных компании «Авиа-брифинг» как единственного поставщика. «Россия» жалуется на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Опрошенные изданием пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации, но большинство считает их некритичными.
Кто и как адаптируется
В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер — Angie PRO. Его разработчик — компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie).
В магазине приложений от VK RuStore появились приложения от крупных иностранных издателей — в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite. Издателем этих и других иностранных приложений указана португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.
«Тинькофф» зарегистрировал собственный университет, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В реестре организаций по коду ОКВЭД «образование высшее — бакалавриат» появилась новая компания — «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет». В банке заявили, что рассматривают «возможность использования накопленной технологической и ИТ-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета».
Контекст
«Уралхим» не исключил покупку активов уходящих из России иностранных зерновых трейдеров.
Совет Федерации предлагает разработать систему налогообложения для тех, кто ведет деятельность в интернете. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на «сотни миллионов» рублей.
Большинство студентов ИТ-направлений (82%) планируют работать или уже работают по специальности, при этом почти две трети таких учащихся положительно оценивают свои профессиональные перспективы в России. Это следует из результатов совместного исследования АНО «Цифровая экономика» и АНО «Национальные приоритеты».
В 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз, что на 16% меньше в сравнении год к году, следует из отчёта TopFranchise.ru, с которым ознакомился «Ъ». По прогнозу Franshiza.ru, рынок франчайзинга вырастет не более чем на 250 новых франшиз, в то время как годом ранее более 400 сетей запустили такие партнёрские проекты.
Новости предыдущего дня, 23 мая — здесь.
Скоро SSJ будут по яндекс-картам или 2Гис летать.
про ошибки спрашивали пилотов, а про критичность чиновников?
Веб-сервер выпустила веб-сервер. Всем бы так — заниматься строго своим делом (-: