Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":704152,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":704152,"gtm":null} 294 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 80,16 рубля, евро — 86,55 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:59 мск: доллар — 80,27 рублей, евро — 86,59 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 80,23 рубля, евро — 86,55 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,3 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Как выяснил «Ъ», авиакомпании попросили «Иркут», производителя SSJ-100, разрешить установку на самолеты альтернативных навигационных баз данных. После ухода из России французского производителя Thales, чьё ПО перестало обновляться на самолетах с весны 2022 года, «Иркут» одобрил применение баз данных компании «Авиа-брифинг» как единственного поставщика. «Россия» жалуется на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Опрошенные изданием пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации, но большинство считает их некритичными.

Кто и как адаптируется

В реестр отечественного ПО включили первый российский веб-сервер — Angie PRO. Его разработчик — компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie).

В магазине приложений от VK RuStore появились приложения от крупных иностранных издателей — в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite. Издателем этих и других иностранных приложений указана португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.

«Тинькофф» зарегистрировал собственный университет, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В реестре организаций по коду ОКВЭД «образование высшее — бакалавриат» появилась новая компания — «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет». В банке заявили, что рассматривают «возможность использования накопленной технологической и ИТ-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета».

Контекст

«Уралхим» не исключил покупку активов уходящих из России иностранных зерновых трейдеров.

Совет Федерации предлагает разработать систему налогообложения для тех, кто ведет деятельность в интернете. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на «сотни миллионов» рублей.

Большинство студентов ИТ-направлений (82%) планируют работать или уже работают по специальности, при этом почти две трети таких учащихся положительно оценивают свои профессиональные перспективы в России. Это следует из результатов совместного исследования АНО «Цифровая экономика» и АНО «Национальные приоритеты».

В 2023 году на российский рынок выйдет около 500 новых франшиз, что на 16% меньше в сравнении год к году, следует из отчёта TopFranchise.ru, с которым ознакомился «Ъ». По прогнозу Franshiza.ru, рынок франчайзинга вырастет не более чем на 250 новых франшиз, в то время как годом ранее более 400 сетей запустили такие партнёрские проекты.