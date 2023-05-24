Деньги
Маша Цепелева

«Тинькофф» и «Альфа-банк» подали иски в суд ЕС, чтобы обжаловать санкции Статьи редакции

Евросоюз ввёл ограничения в феврале 2023 года.

  • «Тинькофф» подал иск 18 мая 2023 года, «Альфа-банк» — 22 мая, указано в картотеке суда. На это обратило внимание издание Frank Media. В «Альфа-банке» ответили vc.ru, что не комментируют дело. В «Тинькофф» на момент публикации не ответили.
  • Аналогичный иск к Совету Европейского союза подавал и «Росбанк», также 18 мая. В базе данных не указано содержание заявлений и даты слушаний.
  • «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» попали под санкции ЕС в конце февраля 2023 года. Их активы заморозили, европейским партнёрам нельзя проводить с ними сделки. Также «Альфа-банк», «Сбер» и их дочерние компании находятся под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года.
  • В мае 2023-го санкции против «Тинькофф» и «Росбанка» ввела Великобритания.

#новость #банки #санкции

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38 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Иноагенты требуют исключить себя из списка иноагентов, подсанкционные банки требуют исключить себя из списка подсанкционных банков. Какой-то новый челлендж по ходу дела.

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Artem Petrenkov

Разве никто не вправе обжаловать те или иные решения? Тем более, что санкции назначались им не судом.

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Мурад Муртазалиев

В праве конечно. Просто на фоне того, как банки выписывают пользователям 115 ФЗ от балды, а тут выписали 115 банкам, это выглядит немного смешно. Примерно, как сбер когда банит людей, отправляет их в другой банк. А когда Гугл банит сбер, тот нарушая все правила гугла, пытается залезть обратно меняя названия.

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Mr. xXx

Скорее всего, как и в случае с иноагентами, которые подают в суд, чтобы получить отказ с четкой формулировкой, ведь при навешивании этого ярлыка никто не сообщает истинную причину(«кто спонсировал с Запада», почему иноагента дали, а по закону обязаны предоставить эти сведения, если лицо обратилось с оспариванием), именно поэтому все и подают жалобы с просьбой об исключении, хотя все всё понимают - никого не исключат из иноагентов.
Поэтому не исключаю и на Западе такая же процедура получения оснований включения в список.

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Бублик static void

Так Еврокомиссия сразу пишет какое основание: Тинек слишком большой, поэтому и блочим. Это ни разу не решение, основанное на законах, а очень даже политическое решение.

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Зеленый самолетик

Зачем в ЕС то суд? Нужно в Московский районный санкции снимут в пару дней

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Oleg

Басманный

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adguard

Нет никакого смысла. Право на западе уже давно стало посмешищем и инструментом для политико-экономических игр. Захотят, могут заморозить счета любому, без каких-либо оснований и прочее.

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Pav 89989

Не то что у нас в РФ. Правда?

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adguard

А про нашу речь и не идет. Но тут был такой культ на счет западного права, свободы слова. и прочее, а на деле, мы видим тоталитарную диктатуру, под видом якобы демократии.

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Maxim

Крипту крутить - это нет оснований? Ну-ну

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adguard

Нет, сейчас замораживают счета по национальным признакам на западе.

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Зеленый самолетик

Бля, как же хорошо что меня все это не касается

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Erofeev

Не сказать, что санкции вообще на меня как на клиента сильно повлияли. По условиям в Альфе хуже не стало. Вот эпл пей да, тут вообще обида

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Чиф Никиф

а че стикеры не зашли? Их же анонсируют словно убийц бесконтактной оплаты))

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Vilent

Им еще нужно умудрится оплатить, плохо срабатывают и надо долго ерзать по терминалу. Решение с чехлом с кармашком для полноценной картой намного лучше стикера.

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Чиф Никиф

Красным попользовался - не заметил такого. Но решил все равно перейти на андройд, так что теперь просто дома лежит))

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Зеленый самолетик

Вроде не мало телефонов у которых НФС оплата работает

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Erofeev

Да хз пока, только на днях заказал новый, который мелкий. Завтра приехать должен. Корешам вроде норм

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Andrei Apanasik
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При себе ничего нет

А суд такой: должно быть что то случилось раз на вас наложили санкции

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Шпуля Шунтиковна

А почему в суд ЕС??? В российский пускай идут.

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Вадим Д.

О как. Шансы, конечно же, "высоки".

С какой целью показное мероприятие? Результат, мягко говоря, известен всем заранее.

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Alexey Petrov

Чтобы на бумаге были зафиксированы причины, какое правонарушение совершено перечисленными банками.

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Михаил

Тинькофф за два месяца после включения себя под санкции подал в суд , тем временем уже 1,5 года не может подать в суд в интересах обособленных (кинутых) им клиентов при том, что все эти активы в европе записаны не на его клиентов, а на тинькофф. Ах ну да это же теперь не его проблема, а клиентов, ведь цб разрешил убытки банка и разборки с его контрагентами , перекинуть на клиентов. Так что дальше можно особо не париться

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Виктория Седловская

Я пользуюсь картами Тинькофф и Альфа ,получаю все привелегии .В 2019 оплачивала картой заграницей Танзания (остров Занзибар) в Тинькофф ,есть перевод в валюту при оплате с рублевого счета .Было без проблем ,если вовремя класть деньги в кредитный срок меня устраивает банк вполне и переводы сделали без процентов,очень удобно .Вот с Сбер Viza были проблемы в аэропорту ещё в 2019 г. при оплате за визу .Пришлось переводить на дебетовую карту Maestro .

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Слегка Придурковатый

У тебя ошибка в слове "привидение". Правда, так и непонятно, что там Тинёк и Альфа за привидении выдают. И главное - нахуя?

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Elnar I

Привидение приходит ночью и накручивает проценты по кредиту.

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Слегка Придурковатый

Клиент, плоти процент!

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виктор сикрит

Желтое приведение с моторчиком, но без отделений и приложения

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Зеленый самолетик

Я тоже пользуюсь картой Мир Альфа банка. Все хорошо, везде все платится

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Тимур Умаров

Ура, щас на этих гениев еще несколько санкций накатают, ибо че это они иск в суд подают

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Император Нолимоций

«ГАЗ» вместе с ними подавался? Мне кажется, ему все равно, к кому подавать и на какие суммы, просто остановиться не может.

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Зеленый самолетик

Вроде же на пользу санкции

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Олег Матвеенко

Кстати, vc.ru когда вы пофиксите попап с уведомлениями? Мне ваши пуши нахрен не сдались, но то что ваши попапы каждый раз по два раза показываются - уже подзадолбало)

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user0564335

@Сломалось

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Viacheslav

Петр Авен вчера последние деньги отдал уборщице за уборку хором в Лондоне. Срочно снимите санкции!

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Марк Силин

На какой сам сядешь а на какой Альфу посадишь?

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