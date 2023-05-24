«Тинькофф» и «Альфа-банк» подали иски в суд ЕС, чтобы обжаловать санкции Статьи редакции
Евросоюз ввёл ограничения в феврале 2023 года.
- «Тинькофф» подал иск 18 мая 2023 года, «Альфа-банк» — 22 мая, указано в картотеке суда. На это обратило внимание издание Frank Media. В «Альфа-банке» ответили vc.ru, что не комментируют дело. В «Тинькофф» на момент публикации не ответили.
- Аналогичный иск к Совету Европейского союза подавал и «Росбанк», также 18 мая. В базе данных не указано содержание заявлений и даты слушаний.
- «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» попали под санкции ЕС в конце февраля 2023 года. Их активы заморозили, европейским партнёрам нельзя проводить с ними сделки. Также «Альфа-банк», «Сбер» и их дочерние компании находятся под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года.
- В мае 2023-го санкции против «Тинькофф» и «Росбанка» ввела Великобритания.
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Иноагенты требуют исключить себя из списка иноагентов, подсанкционные банки требуют исключить себя из списка подсанкционных банков. Какой-то новый челлендж по ходу дела.
Разве никто не вправе обжаловать те или иные решения? Тем более, что санкции назначались им не судом.
В праве конечно. Просто на фоне того, как банки выписывают пользователям 115 ФЗ от балды, а тут выписали 115 банкам, это выглядит немного смешно. Примерно, как сбер когда банит людей, отправляет их в другой банк. А когда Гугл банит сбер, тот нарушая все правила гугла, пытается залезть обратно меняя названия.
Скорее всего, как и в случае с иноагентами, которые подают в суд, чтобы получить отказ с четкой формулировкой, ведь при навешивании этого ярлыка никто не сообщает истинную причину(«кто спонсировал с Запада», почему иноагента дали, а по закону обязаны предоставить эти сведения, если лицо обратилось с оспариванием), именно поэтому все и подают жалобы с просьбой об исключении, хотя все всё понимают - никого не исключат из иноагентов.
Поэтому не исключаю и на Западе такая же процедура получения оснований включения в список.
Так Еврокомиссия сразу пишет какое основание: Тинек слишком большой, поэтому и блочим. Это ни разу не решение, основанное на законах, а очень даже политическое решение.
Зачем в ЕС то суд? Нужно в Московский районный санкции снимут в пару дней
Басманный
Нет никакого смысла. Право на западе уже давно стало посмешищем и инструментом для политико-экономических игр. Захотят, могут заморозить счета любому, без каких-либо оснований и прочее.
Не то что у нас в РФ. Правда?
А про нашу речь и не идет. Но тут был такой культ на счет западного права, свободы слова. и прочее, а на деле, мы видим тоталитарную диктатуру, под видом якобы демократии.
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Крипту крутить - это нет оснований? Ну-ну
Нет, сейчас замораживают счета по национальным признакам на западе.
Бля, как же хорошо что меня все это не касается
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Не сказать, что санкции вообще на меня как на клиента сильно повлияли. По условиям в Альфе хуже не стало. Вот эпл пей да, тут вообще обида
а че стикеры не зашли? Их же анонсируют словно убийц бесконтактной оплаты))
Им еще нужно умудрится оплатить, плохо срабатывают и надо долго ерзать по терминалу. Решение с чехлом с кармашком для полноценной картой намного лучше стикера.
Красным попользовался - не заметил такого. Но решил все равно перейти на андройд, так что теперь просто дома лежит))
Вроде не мало телефонов у которых НФС оплата работает
Да хз пока, только на днях заказал новый, который мелкий. Завтра приехать должен. Корешам вроде норм
А суд такой: должно быть что то случилось раз на вас наложили санкции
А почему в суд ЕС??? В российский пускай идут.
О как. Шансы, конечно же, "высоки".
С какой целью показное мероприятие? Результат, мягко говоря, известен всем заранее.
Чтобы на бумаге были зафиксированы причины, какое правонарушение совершено перечисленными банками.
Тинькофф за два месяца после включения себя под санкции подал в суд , тем временем уже 1,5 года не может подать в суд в интересах обособленных (кинутых) им клиентов при том, что все эти активы в европе записаны не на его клиентов, а на тинькофф. Ах ну да это же теперь не его проблема, а клиентов, ведь цб разрешил убытки банка и разборки с его контрагентами , перекинуть на клиентов. Так что дальше можно особо не париться
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Я пользуюсь картами Тинькофф и Альфа ,получаю все привелегии .В 2019 оплачивала картой заграницей Танзания (остров Занзибар) в Тинькофф ,есть перевод в валюту при оплате с рублевого счета .Было без проблем ,если вовремя класть деньги в кредитный срок меня устраивает банк вполне и переводы сделали без процентов,очень удобно .Вот с Сбер Viza были проблемы в аэропорту ещё в 2019 г. при оплате за визу .Пришлось переводить на дебетовую карту Maestro .
У тебя ошибка в слове "привидение". Правда, так и непонятно, что там Тинёк и Альфа за привидении выдают. И главное - нахуя?
Привидение приходит ночью и накручивает проценты по кредиту.
Клиент, плоти процент!
Желтое приведение с моторчиком, но без отделений и приложения
Я тоже пользуюсь картой Мир Альфа банка. Все хорошо, везде все платится
Ура, щас на этих гениев еще несколько санкций накатают, ибо че это они иск в суд подают
«ГАЗ» вместе с ними подавался? Мне кажется, ему все равно, к кому подавать и на какие суммы, просто остановиться не может.
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Вроде же на пользу санкции
Кстати, vc.ru когда вы пофиксите попап с уведомлениями? Мне ваши пуши нахрен не сдались, но то что ваши попапы каждый раз по два раза показываются - уже подзадолбало)
@Сломалось
Петр Авен вчера последние деньги отдал уборщице за уборку хором в Лондоне. Срочно снимите санкции!
На какой сам сядешь а на какой Альфу посадишь?