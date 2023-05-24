Маркетинговая ИИ-платформа Insider привлекла $105 млн при оценке около $2 млрд Статьи редакции
Среди клиентов компании, которая помогает брендам предсказывать поведение потребителей, — Singapore Airlines, Samsung и другие.
- Insider объявила, что привлекла деньги от существующих инвесторов — Qatar Investment Authority и Esas Private Equity. Компания направит инвестиции на покупку других стартапов, чтобы обеспечить рост бизнеса и улучшить свои технологии.
- Соосновательница и гендиректор Insider Ханде Чилингир рассказала Bloomberg, что оценка «очень близка к $2 млрд». По её словам, несмотря на то, что привлечение денег — сейчас сложная задача для ИТ-бизнеса, «хорошие компании с хорошими показателями» по-прежнему могут это сделать.
- В марте 2022 года Insider привлекла $121 млн от семи инвесторов при оценке $1,2 млрд. Общая сумма инвестиций, по данным компании, теперь составляет $274 млн.
- Insider основана в 2012 году в Стамбуле. Платформа объединяет данные о клиентах из разных каналов и использует технологии искусственного интеллекта, чтобы спрогнозировать их поведение.
- По собственным данным, у компании более 1200 клиентов, в том числе Singapore Airlines, Estée Lauder, Samsung, IKEA и другие крупные бренды. В штате компании более 800 сотрудников.
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Последнее время новости об инвестициях заканчиваются новостями про скам, суды и штрафы.
Insider, конечно, больше 11 лет уже, и всё же...