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Деньги
Евгения Евсеева

День 456: оптики жалуются на возможный дефицит контактных линз — Минпромторг пообещал добавить их в параллельный импорт Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Pixabay / Gedesby1989

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 86,19 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 80,24 рублей, евро — 86,15 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 80,16 рубля, евро — 86,18 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,69 рубля.

TCS Group, материнская компания «Тинькофф», в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли, вернувшись на уровень до «спецоперации». Кроме этого, компания раскрыла данные по прибыли за первый квартал 2022 года: тогда она составила 1,4 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылать уведомления о приостановке импорта контактных линз, рассказали «Коммерсантъ FM» владельцы оптик. В Минпромторге сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз в Россию власти оперативно примут меры по внесению их в список параллельного импорта.

Кто и как адаптируется

«Росатом» купил 100 тысяч лицензий на «МойОфис», российский аналог Microsoft Office. Как утверждают «Ведомости», это одна из крупнейших закупок российского офисного ПО за последнее время.

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«Космос отель групп» — операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) — подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд.

Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнёра Вячеслава Шикулова 30% компании, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года.

Контекст

Доля смартфонов на Android, проданных в первом квартале 2023-го в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6% до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн), в деньгах — с 60,1% до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд рублей) от всего рынка смартфонов, рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик ГК «F+ tech| Марвел» Артур Махлаюк.

При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении. В штуках продажи смартфонов сократились с 14,4% до 10,4% (с 951 тысяч до 677 тысяч), в деньгах — с 39,9% до 36,5% (с 71,58 млрд до 51,6 млрд рублей).

У 50% российских компаний в 2022 году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО, следует из опроса исследовательского центра A2:Research (участвовали 1200 предпринимателей). Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый — на отсутствие стабильной работы.

Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок, пишет «Коммерсантъ». Рост за январь-апрель составил 87%, предполагающих такие поездки вакансий стало больше на 20%. Чаще всего деловые туристы посещают Турцию, Сербию и Казахстан.

Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.

#новость

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Всё просто: нужны бесконтактные линзы: монокли и лорнеты снова войдут в моду (-:
Ну и подзорные трубы с биноклями не забываем, выходя из дома.

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Алекс Р

Перешёл на китайские месячные контактные линзы после Джонсоном, глаза меньше устают и линзы удобнее одевать, не липнут к пальцу как джонсоны. Полгода походу и операцию сделаю

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Невкусно и грустно
На проекте с 13 апр 2023
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Алекс Р

И за этого мне нельзя перейти на китайские аналогичные линз вместо джонсонов. А мой кошелек говорит обратно и он об это сказал ещё 20.04.2020 года, когда пачка джонсонов недельных стоила 1900р

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photo.travel

Сразу оба глаза удалять будешь или по одному?

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Алекс Р

Троллинг не за считает иди учи что такое лазерная коррекция зрения

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Leo Uvarov

санкции нам только на пользу!

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Михаил Загоскин

к чему этот коммент?

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Кузьмич

Ссыль есть на них?

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Artemiy

Что ха день 456? Хватит считать какие-то дни школота!

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Андрей Вечерний

Ровно 456 дней как Байден ссыт у меня в подъезде.
Вы что, не в курсе?

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Амбассадор Черноголовки

Жиза. У нас уже подтопление

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Вадим Д.
«Росатом» купил 100 тысяч лицензий на «МойОфис»

Вот MS теперь локти-то кусает...

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Слегка Придурковатый

Где-то пару лет назад жена таки сделала себе операцию на глазах (чот там лазером жгли) - и все эти линзы с растворами сразу пошли нахуй.

Экономия, кстати, нихуёвая, и ежедневной еботни нет. Так что у кого со зрением проблемы - идите в клинику, ёпта.

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Alex Nosov

Не всегда помогает. Отец делал такую лазерную операцию несколько лет назад. Около года было все в порядке, потом стало как раньше, если даже не хуже.

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Генерал Ермолов

Не каждому по медицинским показаниям подойдёт. Я ходил, врачи проверили толщину сетчатки (или роговицы, не помню) и сказали "свободен". В итоге продолжаю ходить в линзах

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Сергей Коновалов
«Росатом» купил 100 тысяч лицензий на «МойОфис», российский аналог Microsoft Office.

Надо было Лексикон брать ;]

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under construction

Казалось бы чего проще. Цена вопроса наладить производственную линию несколько десятков миллионов рублей. Это масштаб крупного ИП.

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