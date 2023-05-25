День 456: оптики жалуются на возможный дефицит контактных линз — Минпромторг пообещал добавить их в параллельный импорт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 86,19 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,69 рубля.
TCS Group, материнская компания «Тинькофф», в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли, вернувшись на уровень до «спецоперации». Кроме этого, компания раскрыла данные по прибыли за первый квартал 2022 года: тогда она составила 1,4 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылать уведомления о приостановке импорта контактных линз, рассказали «Коммерсантъ FM» владельцы оптик. В Минпромторге сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз в Россию власти оперативно примут меры по внесению их в список параллельного импорта.
Кто и как адаптируется
«Росатом» купил 100 тысяч лицензий на «МойОфис», российский аналог Microsoft Office. Как утверждают «Ведомости», это одна из крупнейших закупок российского офисного ПО за последнее время.
«Космос отель групп» — операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) — подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд.
Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнёра Вячеслава Шикулова 30% компании, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года.
Контекст
Доля смартфонов на Android, проданных в первом квартале 2023-го в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6% до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн), в деньгах — с 60,1% до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд рублей) от всего рынка смартфонов, рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик ГК «F+ tech| Марвел» Артур Махлаюк.
При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении. В штуках продажи смартфонов сократились с 14,4% до 10,4% (с 951 тысяч до 677 тысяч), в деньгах — с 39,9% до 36,5% (с 71,58 млрд до 51,6 млрд рублей).
У 50% российских компаний в 2022 году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО, следует из опроса исследовательского центра A2:Research (участвовали 1200 предпринимателей). Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый — на отсутствие стабильной работы.
Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок, пишет «Коммерсантъ». Рост за январь-апрель составил 87%, предполагающих такие поездки вакансий стало больше на 20%. Чаще всего деловые туристы посещают Турцию, Сербию и Казахстан.
Новости предыдущего дня, 24 мая — здесь.
Всё просто: нужны бесконтактные линзы: монокли и лорнеты снова войдут в моду (-:
Ну и подзорные трубы с биноклями не забываем, выходя из дома.
Перешёл на китайские месячные контактные линзы после Джонсоном, глаза меньше устают и линзы удобнее одевать, не липнут к пальцу как джонсоны. Полгода походу и операцию сделаю
И за этого мне нельзя перейти на китайские аналогичные линз вместо джонсонов. А мой кошелек говорит обратно и он об это сказал ещё 20.04.2020 года, когда пачка джонсонов недельных стоила 1900р
Сразу оба глаза удалять будешь или по одному?
Троллинг не за считает иди учи что такое лазерная коррекция зрения
санкции нам только на пользу!
к чему этот коммент?
Ссыль есть на них?
Что ха день 456? Хватит считать какие-то дни школота!
Ровно 456 дней как Байден ссыт у меня в подъезде.
Вы что, не в курсе?
Жиза. У нас уже подтопление
Вот MS теперь локти-то кусает...
Где-то пару лет назад жена таки сделала себе операцию на глазах (чот там лазером жгли) - и все эти линзы с растворами сразу пошли нахуй.
Экономия, кстати, нихуёвая, и ежедневной еботни нет. Так что у кого со зрением проблемы - идите в клинику, ёпта.
Не всегда помогает. Отец делал такую лазерную операцию несколько лет назад. Около года было все в порядке, потом стало как раньше, если даже не хуже.
Не каждому по медицинским показаниям подойдёт. Я ходил, врачи проверили толщину сетчатки (или роговицы, не помню) и сказали "свободен". В итоге продолжаю ходить в линзах
Надо было Лексикон брать ;]
Казалось бы чего проще. Цена вопроса наладить производственную линию несколько десятков миллионов рублей. Это масштаб крупного ИП.