Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":705405,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":705405,"gtm":null} 838 просмотров

Фото: Pixabay / Gedesby1989

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 86,19 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:00 мск: доллар — 80,24 рублей, евро — 86,15 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 80,16 рубля, евро — 86,18 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,69 рубля.

TCS Group, материнская компания «Тинькофф», в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли, вернувшись на уровень до «спецоперации». Кроме этого, компания раскрыла данные по прибыли за первый квартал 2022 года: тогда она составила 1,4 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылать уведомления о приостановке импорта контактных линз, рассказали «Коммерсантъ FM» владельцы оптик. В Минпромторге сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз в Россию власти оперативно примут меры по внесению их в список параллельного импорта.

Кто и как адаптируется

«Росатом» купил 100 тысяч лицензий на «МойОфис», российский аналог Microsoft Office. Как утверждают «Ведомости», это одна из крупнейших закупок российского офисного ПО за последнее время.

«Космос отель групп» — операционная компания входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) — подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд.

Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнёра Вячеслава Шикулова 30% компании, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года.

Контекст

Доля смартфонов на Android, проданных в первом квартале 2023-го в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6% до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн), в деньгах — с 60,1% до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд рублей) от всего рынка смартфонов, рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик ГК «F+ tech| Марвел» Артур Махлаюк.

При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении. В штуках продажи смартфонов сократились с 14,4% до 10,4% (с 951 тысяч до 677 тысяч), в деньгах — с 39,9% до 36,5% (с 71,58 млрд до 51,6 млрд рублей).

У 50% российских компаний в 2022 году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО, следует из опроса исследовательского центра A2:Research (участвовали 1200 предпринимателей). Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый — на отсутствие стабильной работы.

Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок, пишет «Коммерсантъ». Рост за январь-апрель составил 87%, предполагающих такие поездки вакансий стало больше на 20%. Чаще всего деловые туристы посещают Турцию, Сербию и Казахстан.