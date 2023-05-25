Деньги
Таня Боброва

Средний доход самозанятых продавцов на маркетплейсах составил 43 600 рублей в месяц — исследование Статьи редакции

Больше всего — в категориях «Красота» и «Животные».

  • Среднемесячный доход рассчитывался за период с января 2022-го по март 2023-го, говорится в исследовании «Тинькофф» и Ozon. Данные приводит РБК. При этом в марте 2023 года средний заработок продавца составил максимальные 51 200 рублей.
  • Авторы исследования проанализировали транзакции клиентов «Тинькофф», которые оформлены как самозанятые продавцы на маркетплейсах. Статус самозанятого смотрели по базе ФНС и в сервисе банка, факт торговли на маркетплейсе — по пополнениям на дебетовую карту с одной или нескольких площадок в период с первого квартала 2021-го по первый квартал 2023-го.
  • Согласно исследованию, больше всего такие продавцы получают в сегментах «Красота» (на 50% выше среднего), «Животные» (на 15%), «Торговля самостоятельно произведённым товаром» и «Одежда» (на 8%). Самая популярная категория, в которой торгует почти треть самозанятых, — «Дом и сад». На неё приходится 30% всего оборота самозанятых продавцов.
  • По доле самозанятых продавцов последние два года лидирует Wildberries: в первом квартале 2021 года таких было 83%, в первом квартале 2023-го — 74%. В расчёте учитывались только активные продавцы — те, кто получал выплаты от маркетплейса в квартале.

#новость #маркетплейсы #самозанятые

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32 комментария
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 Александр Пустовалов

Не густо. Пойду дальше работать на завод за 55 тыс.

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Андрей Епанчинцев

Это реально лучшее решение :)

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S E

Ну в целом если там платят столько то лучшее конечно, отработал и спи спокойно а тут ещё какой-нибудь штраф может прилететь от ФТС или ФНС тысяч на 50-100 ))

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Maryna Strapko

Интересно, а с чем связана такая низкая цифра?

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Василий Мартьянов

Тут про выручку речь, там "доходом" часто и не пахнет

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S E

Ну на озоне комиссии конские 14-17% плюс ещё услуги доставки, итого минимум 30% озон забирает, ну и данная статистика не учитывает ещё налог 4% от этой суммы, и себестоимость сырья или изделий. Так что по факту средняя зп наверно 30 000р если не меньше, так что если хотите купить что нибудь у самозанятых лучше искать на Авито,как минимум на 20% дешевле будет )

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Aleks B

Цена будет такая же 😂

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Василий Мартьянов

Лучге чем в такси после завода. Не обязательно оттуда уходить.

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Шалтай

На заводе 65 к зп на руки

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Василий Мартьянов

Дак это и отлично.

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Андрей Епанчинцев

Сейчас опять больше половины перепутают доход с прибылью и ломануться очередной партией непуганых предпринимателей на маркетплэйсы. Из свежего приведу пример из раздела сухих кормов. Цена мешка на озоне 5364, в закупе у оптовика 5045, то есть продав при этой математике новоиспеченный предприниматель будет в глубоком минусе :)

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Сомалийский космонавт

Ломанутся за доходом в 43 600? ))

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Андрей Епанчинцев

Да, школоло и из глубинок. Я торгую на МП и вижу новоприбывших после курсов очередного инфоцыгана. Роняют и без того скудную по доходности категорию, далее по-новой… новые sellers, «новые» стратегии

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Сомалийский космонавт

Ну, если школоло, то 43 600 дохода на МП не самый плохой способ познания первых шагов предпринимательства

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Андрей Епанчинцев

Им далеко до 43 будет, там скорее напопления с обедов быстро сгорят из-за невозможности нормально считать косты. У всех же одна стратегия - демпинг)) а это помноженное на незнание своих расходов быстро сожрет мамкины деньги с обедов

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yeah sure

Либо оптовик ломит цену, либо не стоит такой товар продавать, в чем проблема то. Зачем ради 100р ворочать мешки, когда чехол на айфон продается с иксами прибыли

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Андрей Епанчинцев

Я 15 лет в зоотоварах и мне знаком этот рынок. Просто привел пример, я знаю по какой цене отгружают и могут отгружать. Раньше эта категория была рентабельной, последние 2 года МП ее убили демпингом продавцов

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Олег Ивахнов

Товарищ в дистрибьюции МАРСа именно по кормам работал.
Рассказывал, что есть магазины(типа сетки на мелкооптовке) которые продают просто тонны продукции по себестоимости а потом за объем получают квартальный ретробонус и на этом и живут.
Через время я понял еще, что они еще и на обнале живут ))))

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Андрей Епанчинцев

Ну МАРС я не беру, этот ассортимент для полок в сетевых магазинах, там в принципе наценки смешные, отбивается ли там эквайринг - непонятно. И да, есть обнальные магазы, но я все-таки про здоровый бизнес, а не криминал… их все-таки меньшинство

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Василий Мартьянов

Часто цены роняют схематозники. Сидит менеджер или начальник отдела продаж у оптовика или дистрибьютора и ставит лдя друга в 1С скидку как для федеральной сети. Друг это продает благополучно на маркете с ценой ниже рынка.

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Андрей Епанчинцев

Не исключено, но я склоняюсь ближе, что это сам оптовик. Ибо спалился бы этот магаз, они якобы МРЦ мониторят…

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Василий Мартьянов

Я не говорю, что это повсеместно, так как большой риск вляпаться. Не по кормам правда, а бытовой химии, знаком с продавцами.

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Сомалийский космонавт

https://stihi.ru/pics/2022/06/18/4334.jpg

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Василий Мартьянов

Доход, это выплаты маркетплэйса? Сколько из них интересно в плюсе🤔

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S E

Грустно даже до средней ЗП по РФ не дотягивают

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Василий Мартьянов

Главное чтрбы на заводе про самощанятость не узнали)

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Вадим Д.

Ну да, а средний класс — доход 17 000 ₽. Самозанятые, получается, элита?

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S E

Средняя зп по РФ по статистике 50+

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Вадим Д.

Это сарказм. Целый президент заявлял про 17 к₽.
Ну и среднюю с медианной не путайте.

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Александр Данилов

Самозанятый на ВБ. "Доход" в среднем 200 000 в месяц. После всех выплат остается дай боже 40 000.

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Василий Мартьянов

Да, так и есть

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Подушка опасности

Купил на Али за 100 руб, продаешь на WB за 700. Нихера делать не нужно

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