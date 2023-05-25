Bloomberg: Yandex N.V. предложит российским акционерам долю в российском бизнесе «Яндекса», остальным — ещё три варианта Статьи редакции
Они смогут сохранить долю, получить деньги или долю в новых международных компаниях.
- Нидерландская Yandex N.V. планирует предложить российским инвесторам компании обменять их акции на доли в российском подразделении — если состоится сделка по продаже, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.
- По словам источников, 24 мая совет директоров «Яндекса» обсуждал схему возможной сделки по продаже 51% в российских активах — но никакого решения не принял. По ней у Yandex N.V. должна остаться доля в 49%. Сейчас около 20% нынешних акционеров «Яндекса» — из России. Если все они согласятся на обмен, Yandex N.V. будет принадлежать около трети в российском бизнесе «Яндекса».
- Как только этот обмен состоится, Yandex N.V. планирует создать новые международные компании: они будут контролировать лицензии на разработку технологий беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, разметки данных и онлайн-образования.
- После этого оставшимся акционерам Yandex N.V. предложат три варианта на выбор — сохранить акции Yandex N.V, получить денежное возмещение или долю в международных стартапах. Деньги при этом будут выплачивать из суммы, полученной от продажи российского подразделения.
- «Яндекс» отказался от комментариев Bloomberg. Источник Forbes, знакомый с деталями обсуждения, сообщил, что рассматривается «огромное количество различных вариантов» для всех акционеров, но пока итоговое решение не принято.
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
- В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам.
- Как сообщал The Bell, условия сделки должен изучить совет директоров Yandex N.V., после чего — рекомендовать её акционерам. Если они согласятся, нидерландская компания учредит в России «дочку», которой передадут все российские и несколько зарубежных проектов «Яндекса».
- Затем Yandex N.V. продаст контрольный пакет в этой компании консорциуму российских инвесторов, а взамен получит деньги и лицензии на некоторые технологии для развития за рубежом. Реструктуризацию могут завершить к осени 2023 года.
- По данным The Bell, Владимир Путин уже согласовал сделку по продаже «Яндекса» консорциуму инвесторов — это глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин участие в консорциуме подтвердил.
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Получается, они хотят по-тупому качать рекламное бабло из России и вкладывать его в технологические разработки за границей. Не понимаю, Яндексу разрешают такой финт.
Большинству, тем кто принимает решения, насрать на Россию.
Вот вообще. Тут наебизнес, а в Европе семьи и старость.
Такие дела.
они блатные получается
Может быть, доля в российском бизнесе «Яндекса» не так и плохо, но у остальных есть альтернативы.
спасибо - не надо . яндекс все)
В этом переводе с Bloomberg было бы интересно видеть дополнительную информацию, а именно чем и как владеет материнская компания в Нидерландах (то есть Yandex N.V.). Есть уже известный Yango, который в том или ином виде развивается по миру, есть офисы в Турции и Израиле, раньше даже был центр разработок и исследований в США. Кто кому принадлежит, кто что получит и т.п.