«Яндекс» заявил, что новые инвесторы не получат контроль в компании после реструктуризации Статьи редакции
Компания получила заявки на приобретение, впереди — оценка санкционных рисков.
- Совет директоров рассмотрел заявки на покупку разных пакетов «экономической доли», говорится в сообщении «Яндекса». Список заявителей не раскрыли.
- Новые инвесторы не получат контроль над компанией: он останется у менеджмента «Яндекса». Совет директоров учтёт интересы текущих владельцев акций, а также сотрудников, но окончательные изменения должны будут одобрить акционеры нидерландской Yandex N.V.
- Подразделения автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов, а также платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, а их международные части станут самостоятельными компаниями под управлением Yandex N.V. Об этом писало Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
- В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам.
- Как сообщал The Bell, условия сделки должен изучить совет директоров Yandex N.V., после чего — рекомендовать её акционерам. Если они согласятся, нидерландская компания учредит в России «дочку», которой передадут все российские и несколько зарубежных проектов «Яндекса».
- Затем Yandex N.V. продаст контрольный пакет в этой компании консорциуму российских инвесторов, а взамен получит деньги и лицензии на некоторые технологии для развития за рубежом. Реструктуризацию могут завершить к осени 2023 года.
- По данным The Bell, Владимир Путин уже согласовал сделку по продаже «Яндекса» консорциуму инвесторов — это глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. О том, что они числятся среди заявителей, писало Bloomberg со ссылкой на источники.
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Потому что он и так уже у кого надо
Опередил)
Не получат, потому что уже получили
И нахуй сесть и рыбку съесть
Свежо предание...
Вот это пятимерные шахматы пошли, однако. Все по заветам линии партии, чувствуется почерк знакомый
Русский яндекс будет подчиняться Yandex N.V.? Если да, то какой смысл тогда его отдавать под управление русским инвесторам? Уход из под санкций и возможно чуть быстрее крутить гайки в российском отделении?
Как же так инвесторов без контроля оставят
Анекдот про одесский бордель вспомнили? )