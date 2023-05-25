Деньги
Артур Томилко

Криптостартап Сэма Альтмана привлёк $115 млн — он создал систему идентификации на основе сканирования глаза Статьи редакции

Компания разрабатывает технологию, которая сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный криптографический код для «анонимного» подтверждения личности.

  • Компания Tools for Humanity, владеющая проектом Worldcoin закрыла инвестраунд на $115 млн, пишет Bloomberg. О планах Альтмана привлечь $100 млн на развитие Worldcoin в мае 2023 года рассказали источники FT.
  • Деньги вложили фонд Blockchain Capital, криптокоманда Andreessen Horowitz’s, а также Bain Capital Crypto и Distributed Global. Соучредитель и гендиректор Tools for Humanity Алекс Бланиа отказался назвать оценку компании, по которой привлекались инвестиции. Он отметил, что деньги направят на развитие продукта и наём сотрудников.
  • Сэм Альтман основал Worldcoin в 2019 году. По словам Бланиа, компания хочет решить проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода», с помощью которой получится смягчить последствия сокращений из-за внедрения ИИ.
  • Worldcoin собирается использовать технологию сканирования радужной оболочки глаза, чтобы построить «всемирную» идентификационную систему. Вот как это будет работать, пояснял TechCrunch: пользователь скачивает приложение и сканирует глаз через специальный «шар» со встроенной оптической системой.
  • После того, как устройство распознает радужку, данные пользователя добавят в базу «подтверждённых людей» и присвоят им численный код, уникальный криптографический «хэш». Оригинальный скан удалят из системы, чтобы избежать утечек, а «хэш» можно будет использовать в будущем для «анонимного подтверждения личности» в приложении.
  • В 2021 году компания привлекла $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global, основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. Тогда же Bloomberg писало, что в обмен на сканирование сетчатки пользователи смогут получить криптовалюту. Но как это будет реализовано — до сих пор неясно.
Устройства для сканирования радужной оболочки

#новость #worldcoin #альтман

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12 комментариев
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 Максим Левушкин

Ребят. Классный упор и в заголовке, и в тексте на размер инвестиции. Но это крайне мало в криптомире…

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Рафаэль Садртдинов

Максим, похоже вы не очень осведомлены о размерах привлекаемого капитала в криптоиндустрии. Посмотрите, сколько привлекал Arbitrum и LayerZero. Цифры сопоставимые

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Вадим Д.

Покупка доболнительного обвеса в виде шара — так себе, вряд он будет совсем недорогим.
Да и "изобретение" не новое, если честно. Применение — да, но тоже всё к кодированию снимка сводится.

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Тихон Устинов

А сетчатка глаза не меняется с возрастом?

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Невероятный Блондин

Надеешься бегать пока не выйдут сроки давности по содеянному?

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Maxim Roslyakov

Вот он какой, глаз Большого Брата

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Руслан Келлерман

ну это не новое открытие

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Невероятный Блондин
уникальный криптографический код для «анонимного» подтверждения личности.

Тоже поржал с этого «анонимного», правильно что в кавычках.

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Невероятный Блондин
чтобы построить «всемирную» идентификационную систему.

Звучит угрожающе

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Куртуазный маньерист

Взлом системы будет выглядеть так

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Подушка опасности

Сюда глаз надо пихать?

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Подушка опасности

"и предложить «форму безусловного базового дохода»"
не мойму, как глаз связан с базовым доходом?

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