Криптостартап Сэма Альтмана привлёк $115 млн — он создал систему идентификации на основе сканирования глаза Статьи редакции
Компания разрабатывает технологию, которая сканирует радужную оболочку глаза и выдаёт уникальный криптографический код для «анонимного» подтверждения личности.
- Компания Tools for Humanity, владеющая проектом Worldcoin закрыла инвестраунд на $115 млн, пишет Bloomberg. О планах Альтмана привлечь $100 млн на развитие Worldcoin в мае 2023 года рассказали источники FT.
- Деньги вложили фонд Blockchain Capital, криптокоманда Andreessen Horowitz’s, а также Bain Capital Crypto и Distributed Global. Соучредитель и гендиректор Tools for Humanity Алекс Бланиа отказался назвать оценку компании, по которой привлекались инвестиции. Он отметил, что деньги направят на развитие продукта и наём сотрудников.
- Сэм Альтман основал Worldcoin в 2019 году. По словам Бланиа, компания хочет решить проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода», с помощью которой получится смягчить последствия сокращений из-за внедрения ИИ.
- Worldcoin собирается использовать технологию сканирования радужной оболочки глаза, чтобы построить «всемирную» идентификационную систему. Вот как это будет работать, пояснял TechCrunch: пользователь скачивает приложение и сканирует глаз через специальный «шар» со встроенной оптической системой.
- После того, как устройство распознает радужку, данные пользователя добавят в базу «подтверждённых людей» и присвоят им численный код, уникальный криптографический «хэш». Оригинальный скан удалят из системы, чтобы избежать утечек, а «хэш» можно будет использовать в будущем для «анонимного подтверждения личности» в приложении.
- В 2021 году компания привлекла $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global, основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. Тогда же Bloomberg писало, что в обмен на сканирование сетчатки пользователи смогут получить криптовалюту. Но как это будет реализовано — до сих пор неясно.
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Ребят. Классный упор и в заголовке, и в тексте на размер инвестиции. Но это крайне мало в криптомире…
Максим, похоже вы не очень осведомлены о размерах привлекаемого капитала в криптоиндустрии. Посмотрите, сколько привлекал Arbitrum и LayerZero. Цифры сопоставимые
Покупка доболнительного обвеса в виде шара — так себе, вряд он будет совсем недорогим.
Да и "изобретение" не новое, если честно. Применение — да, но тоже всё к кодированию снимка сводится.
А сетчатка глаза не меняется с возрастом?
Надеешься бегать пока не выйдут сроки давности по содеянному?
Вот он какой, глаз Большого Брата
ну это не новое открытие
Тоже поржал с этого «анонимного», правильно что в кавычках.
Звучит угрожающе
Взлом системы будет выглядеть так
Сюда глаз надо пихать?
"и предложить «форму безусловного базового дохода»"
не мойму, как глаз связан с базовым доходом?