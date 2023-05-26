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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 79,98 рубля, евро — 85,87 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:03 мск: доллар — 80,03 рублей, евро — 86 рублей.

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Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 80,02 рубля, евро — 86,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,66 рубля.

Около 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая позволяет проводить платежи в юанях.

Какие есть проблемы и трудности

Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России, в том числе они коснулись «Мегафона», «КамАЗа», фонда «Сколково» и «Сколтеха». Также страна введёт запрет на экспорт для 80 организаций из России и предоставление строительных и инженерных услуг для неё со 2 июня.

Кто и как адаптируется

В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга добавили смартфон R570E производства компании F+ tech, входящей в ГК «Марвел-дистрибуция».

Минфин России согласовал выделение ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (подконтрольно Росавиации, отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории России) субсидии на 2023 год в размере 5 млрд рублей. Минтранс запрашивал у Минфина для предприятия 28 млрд рублей на три года: 10 млрд рублей — в 2023 году, 14,3 млрд рублей — в 2024-м и 4,1 млрд рублей — в 2025-м.

Контекст

Первая неделя после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией не принесла резкого увеличения числа бронирований туров на этом направлении, рассказали опрошенные РБК участники туристического рынка. Причины — высокая стоимость билетов из-за небольшого объёма авиаперевозок, отсутствие прямых полётов к морю и опасение столкнуться с недружелюбным отношением.

Контейнерные перевозки по железной дороге выросли почти на 20% в апреле 2023 года. Быстрее всего растут перевозки автомобилей и комплектующих, станков и двигателей, где европейские поставки автотранспортом были замещены контейнерами из Азии и с Ближнего Востока.