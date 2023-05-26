День 457: авиадиспетчерам выделят 5 млрд рублей субсидии на 2023 год — Минтранс просил в два раза больше Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 мая: доллар — 79,98 рубля, евро — 85,87 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,66 рубля.
Около 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая позволяет проводить платежи в юанях.
Какие есть проблемы и трудности
Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России, в том числе они коснулись «Мегафона», «КамАЗа», фонда «Сколково» и «Сколтеха». Также страна введёт запрет на экспорт для 80 организаций из России и предоставление строительных и инженерных услуг для неё со 2 июня.
Кто и как адаптируется
В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга добавили смартфон R570E производства компании F+ tech, входящей в ГК «Марвел-дистрибуция».
Минфин России согласовал выделение ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (подконтрольно Росавиации, отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории России) субсидии на 2023 год в размере 5 млрд рублей. Минтранс запрашивал у Минфина для предприятия 28 млрд рублей на три года: 10 млрд рублей — в 2023 году, 14,3 млрд рублей — в 2024-м и 4,1 млрд рублей — в 2025-м.
Контекст
Первая неделя после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией не принесла резкого увеличения числа бронирований туров на этом направлении, рассказали опрошенные РБК участники туристического рынка. Причины — высокая стоимость билетов из-за небольшого объёма авиаперевозок, отсутствие прямых полётов к морю и опасение столкнуться с недружелюбным отношением.
Контейнерные перевозки по железной дороге выросли почти на 20% в апреле 2023 года. Быстрее всего растут перевозки автомобилей и комплектующих, станков и двигателей, где европейские поставки автотранспортом были замещены контейнерами из Азии и с Ближнего Востока.
Новости предыдущего дня, 25 мая — здесь.
Проси в 2 раза больше — дадут сколько нужно. Старая рабочая схема.
Недоверчивые россияне не бросились "массово" скупать туры в Грузию. Улететь можно — и то хлеб. Чай, не для одного туризма это может пригодиться.
А почему должно было? Ну, типа все кто хотел и так мог улететь туда. Поток релокации затих (до осени), а что ещё? Туризм?
За такие деньги - так себе.
Ишь какие смарты делает Ф+, R570E. У меня почти 20 лет назад был эриксон R320S — великолепный телефон. Может, у Ф+ тоже не совсем смарт? (-:
У меня, чуть больше 20 лет назад, был Siemens C 55- отличный телефон- пиво можно было им открывать, но Nokia 3310 конечно лучше :)
3310 — и помощник, и телефон, и тактическое оружие (-:
Фигня это всё- змейка топ ^^
В эрике моём пасьянс "косынка" был, эх...
Субсидии на высокие зарплаты
и они запишут их в доход в фин отчете, да? Инвестируйте, смотрите! у нас рост! Долбаная кухня.
Цены на перелет в Грузию действительно космические, это только по большой необходимости выгодно лететь