Деньги
Евгения Евсеева

Nasdaq предупредила производителя электрогрузовиков Nikola о делистинге — компании нужно поднять стоимость акций до $1 Статьи редакции

Основателя компании Тревора Милтона признали виновным в мошенничестве — приговор должны вынести в июне 2023 года.

  • Nikola получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, пишет TechCrunch. В нём говорится, что производитель электрогрузовиков не соответствует требованиям биржи к листингу: акции компании в течение 30 дней должны торговаться выше отметки в $1 за штуку. На момент закрытия биржи 25 мая их стоимость составляла $0,62.
  • Выполнить требования нужно до 20 ноября 2023 года. Сейчас Nikola планирует увеличить стоимость акций, выпустив на биржу дополнительное количество бумаг. Компания призывает акционеров проголосовать за это предложение до 6 июня 2023 года.
  • Похожее предупреждение в ноябре 2022 года получил британский производитель электромобилей Arrival. Компания увеличила стоимость акций, проведя их обратный сплит.
  • В сентябре 2020 года компания Hindenburg Research, один из акционеров Nikola, опубликовала отчёт, в котором обвинила основателя компании Тревора Милтона в обмане. По её данным, прототип грузовика на самом деле не мог ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании не было, были и другие факты мошенничества.
  • В августе 2021 года Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. По версии властей, Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании, чтобы увеличить стоимость её акций.
  • В октябре 2022 года Милтона признали виновным в мошенничестве. Вынесение приговора назначено на 21 июня 2023 года — если Милтона признают виновным по всем пунктам, ему грозит 25 лет тюрьмы.
Транспорт
Евгений Делюкин
Превратил обман в публичную компанию за $20 млрд: в чём обвиняют производителя электрогрузовиков Nikola и его основателя Статьи редакции

Американский стартап хотел конкурировать с Tesla, предложив «революционный» водородный транспорт. Но акционер заподозрил гендиректора Тревора Милтона во лжи: у Nikola не оказалось никаких технологий.

Тревор Милтон на фоне грузовиков Nikola Forbes

#новость #nikola

1199 просмотров
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17 комментариев
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 Eli

Лучшеб квас варили

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Ware Wow
По её данным, прототип грузовика на самом деле не мог ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании не было, были и другие факты мошенничества.

А он говорил, что он ездит?
Просто если он такого не говорил, то рекламный ролик остается рекламным роликом, это просто визуализация.

Некоторые вон вообще мультики рисуют.

Но видимо все же говорил. Ну тут такое дело, успеешь сделать технологию или нет, почти любой бизнес по сути так стартует.

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Dima Alexeev

Но мультики надо потом подтверждать. Некоторые подтверждают

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Федор Русаков

А некоторые не подтверждают, и им ок

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noname

Если ты показываешь в рекламе едущий грузовик, а по факту его просто в этот момент толкали с горки, то это пиздёж, открою тебе секрет, ага.

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Ware Wow

если ты говоришь, что он едет своим ходом на двигателе тобой разработанном

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Андрей Люлекин

Fake it until u make it

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Alexander

Регулирование уровня лжи в рекламе существует практически во всех странах

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Вадим Д.
прототип грузовика на самом деле не мог ездить

У них хотя бы прототип был. Arrival только картинки производит.
Но в целом эти их стартапы до жути лохотрон напоминают.

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Максим Ростокин

Типичный российский Сколтех

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ЧятЖПТ

Насосал перемогу молодец,получи желудь

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Таир Бакиев

Какое-то странное американское правосудие. Еще в октябре признали виновным, а выбор кары растянули больше, чем на пол года

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Попа Жопов

Николу видел недавно с грузом ездит тестируют в США

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ЧятЖПТ

Напоминаю
Сначала таблетки,потом интернет
Не наоборот!

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Kayji
Сейчас Nikola планирует увеличить стоимость акций, выпустив на биржу дополнительное количество бумаг.

Это обрушит цену на акции Nikola еще сильнее, такими темпами они не наберут цену в $1 и их делистнут с NASDAQ

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Георгий Басиашвили

Приветствую вас всех, кто нибудь донесите до него есть лекарство от храпа проверено даказано, ексклузив

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Игорь Плахин

что то как то производителям электро каров не везет

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