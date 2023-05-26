Деньги
Таня Боброва

ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: «жертвам» говорят, что нужно «спасти» деньги, и грозят позвонить родственникам Статьи редакции

Затем родным действительно звонят и просят их убедить клиента «спасти» семейный бюджет.

  • Телефонный мошенник, притворившись сотрудником банка или правоохранительных органов, сообщает «жертве», что её деньги могут украсть злоумышленники и их срочно нужно «спасти». Если клиент отказывается, «сотрудник» угрожает позвонить родственникам и «через них донести важность и правдивость своих слов». Такую схему описывает ВТБ.
  • Затем мошенник действительно звонит супругу, детям или родителям собеседника и пытается убедить их «в реальности угрозы». Злоумышленник просит повлиять их на родственника, чтобы тот предпринял меры для «спасения» своих или семейных средств от кражи.
  • Для обмана мошенники используют старые схемы — проведение сомнительных операций по картам, изменение номера телефона в банке, перевод денег на «безопасный» счёт и другие.
  • В марте 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда они просят клиентов помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги в обмен на «зарплату». В итоге «жертву» используют как дроппера для обналичивания ранее украденных денег.
  • По данным ВТБ, за январь-апрель 2023 года его клиенты столкнулись с более 2,7 млн атак мошенников — это на 70% больше год к году. Доля социальной инженерии составляет почти 90% от всех атак. Согласно информации ЦБ, в 2022-м злоумышленникам удалось украсть у банковских клиентов 14,1 млрд рублей. Банки смогли вернуть только 618,4 млн рублей.

#втб #банки #новость #мошенники

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29 комментариев
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 Владимир Зыков

14,1 млрд, нормально зеки поднимают, странно что не пишут статьи на vc.

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leo krich

Зеки не поднимают. Зеки - бесплатная рабочая сила.

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Артур Маслов

там зеков давно нет. это обычный коллцентр где-нибудь в Твери, туда даже нанимают чуть ли не через НН.ру

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Сергей Козлов

Эмм, а ВТБ не может просто перестать сливать базы клиентов мошенникам?

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Алексей Тронь

Наивные, мобильные операторы тоже сливают наши данные!

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Сергей Козлов

Конечно я знаю об этом. Но судя даже по звонкам мошенников мне - инфа идет с банков. В том числе потому, что звонки начинаются после обращения в банк

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leo krich

Инфа (о звонке в банк или о приходе смс от банка) может быть получена и от оператора связи.

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Сергей Козлов

Ножками пришел в альфу, и после этого полетели звонки со спамом, при чем тут оператор:-)

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Арам Манучарян

что-то мне и близким никто не названивал после прихода к ним в офис, впервые вообще подобное слышу.
а операторы действительно сливают, попробуйте открыть виртуальный номер в мтс - сразу же начнут звонить с окнами, стоматологией и полковники мвд

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Константин

Все всё сливают, но все же, после не значит всдедствие

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Азамат Багатов

Анализ биг даты

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Artem Blinkov

Кстати да!

Крайне редко пользуюсь ВТБ и после каждого захода в личный кабинет начинаются звонки.

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Андрей Иванов

Так в утёкших базах есть и номера карт, по ним можно посмотреть что за банк. Хотя скорее всего просто наугад называют банк, втб у многих есть.

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Сергей Козлов

Ага, с точными суммами на счетах. Верим.

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Андрей Иванов

А к вам прям с точной суммой приходили? Я таких историй не знаю, обычно наоборот пытаются выяснить на каких счетах сколько лежит. Я чёт очень сомневаюсь, что базу ВТБ кто-то может слить, там у многих олигархов счета, это вам не сбер.

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Tee Shark

В Сбере тоже много богатых людей. Базу слить сложно, проще подкупить операциониста с доступом. В любом банке.

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Андрей Иванов

Богатые != олигархи. Операциониста за жопу возьмут довольно быстро, антифрод не дремлет. Говорю вам как человек, который для пары банков такие системы делал.

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Alex Shevchenko

Программа "недоверчивый лох")

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Anton Innokentievich

Все знают откуда эти мошенники, но в сообществе этого портала это не обсуждается, табу, тссс, смузями зальют

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Арсений

Их стало меньше ) Переключились на поджигальщиков )

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Costa

Я бы с удовольствием вообще запретил себе звонить. Сначала краткое сообщение с целью добавления в контакты, потом звони. Сейчас 99/100 звонков с незнакомых номеров - спам

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Вадим Д.

В каком банке работают эти негодяи тоже рассказали?

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Александр Казанцев

Вчера звонило молодое уверенное чудо из "ВТБ". После заговора на отсыхание буя бросило трубку. Надо придумать что-то новое.

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Aleks B

старые схемы лучше новых двух

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Энтони Лавджой

Может тоже в мошенники податься…

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Александр Казанцев

Я счет в ВТБ закрыл в 2012 году, мошенникам пофиг на свежесть базы.

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Кузьмич

"Новая" схема, прям в лучших традициях эстонской разведки

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Невероятный Блондин

Интересно, где сейчас та сотрудница Рокетбанка, всё ли в порядке у неё

https://vc.ru/money/85703

Телефонные мошенники представились «Рокетбанком…
В компании объяснили случившееся человеческим фактором и пообещали поддержать коллегу.
vc.ru
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Паронормальный

Звонят сотрудники ВТБ?

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