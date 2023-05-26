ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: «жертвам» говорят, что нужно «спасти» деньги, и грозят позвонить родственникам Статьи редакции
Затем родным действительно звонят и просят их убедить клиента «спасти» семейный бюджет.
- Телефонный мошенник, притворившись сотрудником банка или правоохранительных органов, сообщает «жертве», что её деньги могут украсть злоумышленники и их срочно нужно «спасти». Если клиент отказывается, «сотрудник» угрожает позвонить родственникам и «через них донести важность и правдивость своих слов». Такую схему описывает ВТБ.
- Затем мошенник действительно звонит супругу, детям или родителям собеседника и пытается убедить их «в реальности угрозы». Злоумышленник просит повлиять их на родственника, чтобы тот предпринял меры для «спасения» своих или семейных средств от кражи.
- Для обмана мошенники используют старые схемы — проведение сомнительных операций по картам, изменение номера телефона в банке, перевод денег на «безопасный» счёт и другие.
- В марте 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда они просят клиентов помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги в обмен на «зарплату». В итоге «жертву» используют как дроппера для обналичивания ранее украденных денег.
- По данным ВТБ, за январь-апрель 2023 года его клиенты столкнулись с более 2,7 млн атак мошенников — это на 70% больше год к году. Доля социальной инженерии составляет почти 90% от всех атак. Согласно информации ЦБ, в 2022-м злоумышленникам удалось украсть у банковских клиентов 14,1 млрд рублей. Банки смогли вернуть только 618,4 млн рублей.
3182 просмотров
14,1 млрд, нормально зеки поднимают, странно что не пишут статьи на vc.
Зеки не поднимают. Зеки - бесплатная рабочая сила.
там зеков давно нет. это обычный коллцентр где-нибудь в Твери, туда даже нанимают чуть ли не через НН.ру
Эмм, а ВТБ не может просто перестать сливать базы клиентов мошенникам?
Наивные, мобильные операторы тоже сливают наши данные!
Конечно я знаю об этом. Но судя даже по звонкам мошенников мне - инфа идет с банков. В том числе потому, что звонки начинаются после обращения в банк
Инфа (о звонке в банк или о приходе смс от банка) может быть получена и от оператора связи.
Ножками пришел в альфу, и после этого полетели звонки со спамом, при чем тут оператор:-)
что-то мне и близким никто не названивал после прихода к ним в офис, впервые вообще подобное слышу.
а операторы действительно сливают, попробуйте открыть виртуальный номер в мтс - сразу же начнут звонить с окнами, стоматологией и полковники мвд
Все всё сливают, но все же, после не значит всдедствие
Анализ биг даты
Кстати да!
Крайне редко пользуюсь ВТБ и после каждого захода в личный кабинет начинаются звонки.
Так в утёкших базах есть и номера карт, по ним можно посмотреть что за банк. Хотя скорее всего просто наугад называют банк, втб у многих есть.
Ага, с точными суммами на счетах. Верим.
А к вам прям с точной суммой приходили? Я таких историй не знаю, обычно наоборот пытаются выяснить на каких счетах сколько лежит. Я чёт очень сомневаюсь, что базу ВТБ кто-то может слить, там у многих олигархов счета, это вам не сбер.
В Сбере тоже много богатых людей. Базу слить сложно, проще подкупить операциониста с доступом. В любом банке.
Богатые != олигархи. Операциониста за жопу возьмут довольно быстро, антифрод не дремлет. Говорю вам как человек, который для пары банков такие системы делал.
Программа "недоверчивый лох")
Все знают откуда эти мошенники, но в сообществе этого портала это не обсуждается, табу, тссс, смузями зальют
Их стало меньше ) Переключились на поджигальщиков )
Я бы с удовольствием вообще запретил себе звонить. Сначала краткое сообщение с целью добавления в контакты, потом звони. Сейчас 99/100 звонков с незнакомых номеров - спам
В каком банке работают эти негодяи тоже рассказали?
Комментарий удален модератором
Вчера звонило молодое уверенное чудо из "ВТБ". После заговора на отсыхание буя бросило трубку. Надо придумать что-то новое.
Комментарий удален модератором
старые схемы лучше новых двух
Может тоже в мошенники податься…
Я счет в ВТБ закрыл в 2012 году, мошенникам пофиг на свежесть базы.
"Новая" схема, прям в лучших традициях эстонской разведки
Интересно, где сейчас та сотрудница Рокетбанка, всё ли в порядке у неё
https://vc.ru/money/85703
Звонят сотрудники ВТБ?