Депутаты внесли в Госдуму законопроект о вкладах для людей с низким доходом — со ставкой минимум на 1% больше ключевой Статьи редакции
Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.
- Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе, заметил Frank Media.
- Такой вклад смогут открыть только люди с низким уровнем дохода, которые получают соцподдержку. Сведения об этом есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
- Договор будет заключаться через «Госуслуги», в нём надо будет поставить электронную подпись. Вклад открывается на год, срок можно продлить, если заявитель продолжает получать соцподдержку. Максимальный размер — 50 тысяч рублей, в иностранной валюте хранить деньги нельзя.
- Проценты по вкладу будут начислять ежемесячно, ставка должна быть больше ключевой минимум на 1 процентный пункт. Проценты на остаток по счёту будут рассчитываться так: не менее ключевой ставки, уменьшенной на 1 п.п., на остаток до 50 тысяч рублей, выше этой суммы — в размере ставки, установленной в договоре.
- Платы за открытие и обслуживание счёта не будет, комиссий за операции по счёту тоже, если их размер не превышает 15 тысяч рублей в месяц. Также нельзя иметь больше одного соцвклада или счёта или открыть его на третье лицо.
- Если законопроект одобрят, изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. Сначала предложение будет доступно в системно значимых банках, в течение двух лет — в остальных.
- Впервые ЦБ предложил создать вклад для малообеспеченных граждан в декабре 2021 года.
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идиоты
Самокритично
Интересно посмотреть на людей которые делают вклады, не имеет денег. 🤔
Очень многие пенсионеры и вообще старшее поколение откладывает даже с мизерных пенсий и зп в то время как их внуки с зп в неск сотен прогуливают все в ноль и сидят в кредитах на дорогущие авто итд
Охренеть!!! Спасибо, заступнички, что бы мы без вас...
То есть инфляция будет съедать на 1% меньше у людей, у которых и так нет денег.
Что ж за показушная идиотия?!
Вот же сволочи!
Нельзя съесть то, чего нет. У людей "вклады" приходят в конце месяца, и к концу следующего месяца заканчиваются.
Вид бурной деятельности, классическая залетела
Очень странная и нелогичная вещь... Ты малоимущий, сводишь концы с концами, но можешь отдать свои 50 тыс на год, чтобы получить 55 тыс... При этом собрать кучу документов. Зачем это всё?
Вы ещё ищете логику в принимаемых законах?
Лажа полная, а не помощь людям.
Ключевая ставка 7,50%. на 1% это 8,5%
8,5% от 50т = 4250. 354 рубля в месяц дополнительной помощи от государства.
почему в месяц? в год)) минус инфляция
ну. возможно в ноль или небольшой минус инвесторы выйдут)))
Нет, 42 рубля
Что лучше купить бутылку молока и буханку хлеба или вклад в Сбербанке сделать. Вот теперь люди мучиться будут.
что тут думать — через год заработаешь 500 рублей если не будешь ничего снимать!!! главное дожить ахаххаха. впрочем, в этом и был секрет))))))
вклад в сбербанке от 100т ) это для среднего класса.
Хотя можно найти банки от 50т.
Но тут социальный позволит тем у кого и 50 нет)
Зачем извините ради Бога безногому обувь со скидкой ? 🤔😄
Последние копейки хотят с народа стрясти, черти последние.
Копейки как тут они готовы отдать, а рублики себе)
Кто с кого хочет стрясти?
В очередной раз убеждаюсь что эти старые бесполезные маразматики просто паразиты сидящие на шее у всего общества.
Один вы умный))
Комментарий недоступен
Прежде чем писать комментарии в духе госдуры, нужно думать заранее не будешь ли справедливо послан за свое стремление навязывать скудоумие окружающим и держать их за тупой скот.
Какие например?лишние 4500
Нет, лишние 500 рублей в год 😂
И так, давайте по порядку:лучше иметь 0 или лишние 4500 с 50к
Лучше иметь возможность использовать эти деньги при необходимости или поменять их на более ликвидный актив.это кредит под 1 процент для государства
Класс, государство кредитуется за счёт и без того отсутствующих накоплений.государство сможет направить их на закрытие короткосрочных дыр в бюджете
Где-то я это уже слышал. Кажется, с накопительной частью пенсии такой план был.
Но да, проект и правда классный.
Изъять остатки налички у тех, у кого и так денег нет, а вернуть через год то, что от этих рублей останется + 4к рублей сверху.
Опиши схему попадания этого процента в экономику. Подробную
Если бы они назвали это, я не знаю, «инвестиционным тренажером» и давали его один раз открыть всем, то было бы еще куда ни шло. Ставка чуть выше, сумма ограничена — возможно, кто-то впервые попробует что-то отложить и хоть примерно поймет, как это вообще работает.
откуда вклады у людей с низким доходом)
Даже не смешно.
как будто у людей с низким доходом есть возможность вклады делать,1% боже какая щедрость
В целом, кейс рабочий в исключительных случаях: когда вы очень бедный, но у тебя на руках есть большая сумма (продал бабкину квартиру) и ты хочешь еë сохранить.
Большими буквами написано - максимальна сумма вклада 50000р. Читайте хотя бы первые 5 строк помимо заголовка.
Да, так бедные и мониторят ставки по банковским вкладам.
Информационный шум
Что мертвому припарка….
так у глав компаний вообще доходов нет - они живут на дивиденды)
Это как то так после снятия со вклада должно выглядеть
перевожу: скинули миллиардеры нищим 0 руб в мес. расчеты, с учетом инфляции в комментах
Интересно какая мотивация у законопроекта. По идее, финансовой грамотности (не тратить деньги в ноль, а иметь хоть копейку на черный день) можно и без этого обучать. Но будет хорошо, если как-то поможет и сможет уменьшить количество займов в МФО.
одна проблема, примерно половина граждан не имеет вообще никаких накоплений, и не просто так. Растет закредитованность. У людей нет денег на вклады, вклад это долгосрочное вложение, а деньги нужны вчера. Если кто думает что пенсионеры с пенсий откладывают, попробуйте узнать много ли пенсионеров работает без оформления. Потому что работающим не индексируют пенсию, а просто пенсии ни на что не хватит. Лекарства могут стоить больше пенсии. Причем лекарства которые помогут просто жить, не говоря о том чтобы здоровье еще и улучшить.
Я правильно понял, что депозит в 50к с увеличенным процентом, а далее с обычным ? Если так, то я даже не знаю кого благодарить))
Откуда у людей с низким доходом деньги, которые они будут вкладывать. Бредятина опять какая-то 🤦♀️
Храните деньги в сберегательной кассе
Я ничего не поняла, кто деньги на вклад зачисляет - государство или человек?