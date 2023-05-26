Деньги
Маша Цепелева

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о вкладах для людей с низким доходом — со ставкой минимум на 1% больше ключевой Статьи редакции

Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.

  • Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе, заметил Frank Media.
  • Такой вклад смогут открыть только люди с низким уровнем дохода, которые получают соцподдержку. Сведения об этом есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
  • Договор будет заключаться через «Госуслуги», в нём надо будет поставить электронную подпись. Вклад открывается на год, срок можно продлить, если заявитель продолжает получать соцподдержку. Максимальный размер — 50 тысяч рублей, в иностранной валюте хранить деньги нельзя.
  • Проценты по вкладу будут начислять ежемесячно, ставка должна быть больше ключевой минимум на 1 процентный пункт. Проценты на остаток по счёту будут рассчитываться так: не менее ключевой ставки, уменьшенной на 1 п.п., на остаток до 50 тысяч рублей, выше этой суммы — в размере ставки, установленной в договоре.
  • Платы за открытие и обслуживание счёта не будет, комиссий за операции по счёту тоже, если их размер не превышает 15 тысяч рублей в месяц. Также нельзя иметь больше одного соцвклада или счёта или открыть его на третье лицо.
  • Если законопроект одобрят, изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. Сначала предложение будет доступно в системно значимых банках, в течение двух лет — в остальных.
  • Впервые ЦБ предложил создать вклад для малообеспеченных граждан в декабре 2021 года.

#новость #вклады

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86 комментариев
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 Владислав Недзвецкий

идиоты

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Anton Rozhkov

Самокритично

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2 комментария
NotFop

Интересно посмотреть на людей которые делают вклады, не имеет денег. 🤔

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Арсений

Очень многие пенсионеры и вообще старшее поколение откладывает даже с мизерных пенсий и зп в то время как их внуки с зп в неск сотен прогуливают все в ноль и сидят в кредитах на дорогущие авто итд

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3 комментария
Вадим Д.

Охренеть!!! Спасибо, заступнички, что бы мы без вас...
То есть инфляция будет съедать на 1% меньше у людей, у которых и так нет денег.
Что ж за показушная идиотия?!

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Иван Серик

Вот же сволочи!

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2 комментария
Андрей Иванов

Нельзя съесть то, чего нет. У людей "вклады" приходят в конце месяца, и к концу следующего месяца заканчиваются.

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1 комментарий
Мигель Маркин

Вид бурной деятельности, классическая залетела

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1 комментарий
Александр Солдатов

Очень странная и нелогичная вещь... Ты малоимущий, сводишь концы с концами, но можешь отдать свои 50 тыс на год, чтобы получить 55 тыс... При этом собрать кучу документов. Зачем это всё?

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Eli

Вы ещё ищете логику в принимаемых законах?

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2 комментария
Вадим Д.

Лажа полная, а не помощь людям.

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3 комментария
lakoros

Ключевая ставка 7,50%. на 1% это 8,5%
8,5% от 50т = 4250. 354 рубля в месяц дополнительной помощи от государства.

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Vasiliy Leytman

почему в месяц? в год)) минус инфляция
ну. возможно в ноль или небольшой минус инвесторы выйдут)))

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2 комментария
Eli

Нет, 42 рубля

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NotFop

Что лучше купить бутылку молока и буханку хлеба или вклад в Сбербанке сделать. Вот теперь люди мучиться будут.

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Vasiliy Leytman

что тут думать — через год заработаешь 500 рублей если не будешь ничего снимать!!! главное дожить ахаххаха. впрочем, в этом и был секрет))))))

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lakoros

вклад в сбербанке от 100т ) это для среднего класса.
Хотя можно найти банки от 50т.

Но тут социальный позволит тем у кого и 50 нет)

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Cidirw Cidirw

Зачем извините ради Бога безногому обувь со скидкой ? 🤔😄

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Sergey Prince

Последние копейки хотят с народа стрясти, черти последние.

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Василий Мартьянов

Копейки как тут они готовы отдать, а рублики себе)

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Anton Rozhkov

Кто с кого хочет стрясти?

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Noname

В очередной раз убеждаюсь что эти старые бесполезные маразматики просто паразиты сидящие на шее у всего общества.

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Кузьмич

Один вы умный))

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Citizen X

Прежде чем писать комментарии в духе госдуры, нужно думать заранее не будешь ли справедливо послан за свое стремление навязывать скудоумие окружающим и держать их за тупой скот.

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13 комментариев
Eli
государство сможет направить их на закрытие короткосрочных дыр в бюджете

Какие например?

лишние 4500

Нет, лишние 500 рублей в год 😂

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9 комментариев
Shoo

И так, давайте по порядку:

лучше иметь 0 или лишние 4500 с 50к

Лучше иметь возможность использовать эти деньги при необходимости или поменять их на более ликвидный актив.

это кредит под 1 процент для государства

Класс, государство кредитуется за счёт и без того отсутствующих накоплений.

государство сможет направить их на закрытие короткосрочных дыр в бюджете

Где-то я это уже слышал. Кажется, с накопительной частью пенсии такой план был.

Но да, проект и правда классный.
Изъять остатки налички у тех, у кого и так денег нет, а вернуть через год то, что от этих рублей останется + 4к рублей сверху.

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1 комментарий
Максим Мостовой

Опиши схему попадания этого процента в экономику. Подробную

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Император Нолимоций

Если бы они назвали это, я не знаю, «инвестиционным тренажером» и давали его один раз открыть всем, то было бы еще куда ни шло. Ставка чуть выше, сумма ограничена — возможно, кто-то впервые попробует что-то отложить и хоть примерно поймет, как это вообще работает.

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Мия Сергеева

откуда вклады у людей с низким доходом)

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Ами Варджа

Даже не смешно.

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Леонид Родионов

как будто у людей с низким доходом есть возможность вклады делать,1% боже какая щедрость

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Антон Кунах

В целом, кейс рабочий в исключительных случаях: когда вы очень бедный, но у тебя на руках есть большая сумма (продал бабкину квартиру) и ты хочешь еë сохранить.

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Ами Варджа

Большими буквами написано - максимальна сумма вклада 50000р. Читайте хотя бы первые 5 строк помимо заголовка.

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1 комментарий
Василий Мартьянов

Да, так бедные и мониторят ставки по банковским вкладам.

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mart ska

Информационный шум

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Mr. xXx

Что мертвому припарка….

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Мия Сергеева

так у глав компаний вообще доходов нет - они живут на дивиденды)

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Василий Мартьянов

Это как то так после снятия со вклада должно выглядеть

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Инга Русланова

перевожу: скинули миллиардеры нищим 0 руб в мес. расчеты, с учетом инфляции в комментах

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Бублик static void

Интересно какая мотивация у законопроекта. По идее, финансовой грамотности (не тратить деньги в ноль, а иметь хоть копейку на черный день) можно и без этого обучать. Но будет хорошо, если как-то поможет и сможет уменьшить количество займов в МФО.

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Neutron
о вкладах для людей с низким доходом — со ставкой минимум на 1% больше ключевой

одна проблема, примерно половина граждан не имеет вообще никаких накоплений, и не просто так. Растет закредитованность. У людей нет денег на вклады, вклад это долгосрочное вложение, а деньги нужны вчера. Если кто думает что пенсионеры с пенсий откладывают, попробуйте узнать много ли пенсионеров работает без оформления. Потому что работающим не индексируют пенсию, а просто пенсии ни на что не хватит. Лекарства могут стоить больше пенсии. Причем лекарства которые помогут просто жить, не говоря о том чтобы здоровье еще и улучшить.

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Дмитрий Беликов

Я правильно понял, что депозит в 50к с увеличенным процентом, а далее с обычным ? Если так, то я даже не знаю кого благодарить))

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Кристина Масленникова

Откуда у людей с низким доходом деньги, которые они будут вкладывать. Бредятина опять какая-то 🤦‍♀️

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Noir

Храните деньги в сберегательной кассе

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Ла Ма

Я ничего не поняла, кто деньги на вклад зачисляет - государство или человек?

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