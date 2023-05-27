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Деньги
Полина Лааксо

День 458: кинематографисты пожаловались на 90%-ную зависимость от импортного оборудования и нехватку российских аналогов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-28 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 мая мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,68 рубля.

Курсы на Forex на 26 мая 19:00 мск: доллар — 80 рублей, евро — 85,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Российское правительство допускает возможность продлить разрешение для физлиц ввозить в Россию автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года, узнало ТАСС от источника в одном из ведомств. Потенциальное решение связывают с «необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идёт поток подержанных японских авто».

Какие есть проблемы и трудности

Киностудия имени Максима Горького отметила в отчётности, что российская кинематографическая индустрия «на 90% обеспечивается иностранным оборудованием». При этом «конкурентоспособных» отечественных аналогов на рынке пока нет. То же подтвердили и другие участники рынка. Так как на импортозамещение нужны годы, а то и десятилетия, компании вынуждены использовать технологии «дружественных» стран.

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Российский продовольственный рынок пожаловался на «физическую нехватку объёмов» куриных тушек и филе — конкретных цифр не приводят, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику агентства AD Limited. Некоторые говорят, что причина в возросшем спросе, а другие ссылаются на растущий экспорт мяса в другие страны.

Контекст

Вечером 26 мая 2023 года СМИ сообщали, что у Ozon возникли проблемы с доступом к сервисам Microsoft — Outlook, Teams, Word, Excel и другим: якобы корпорация заподозрила компанию в покупке лицензий «обходным путём». Позже представитель маркетплейса рассказал, что Ozon восстановил доступ к основным программам Microsoft.

МИД Турции заявил, что в мае 2023 года страна не досчиталась 1 млн российских туристов. Ведомство связывает это с «безответственными высказываниями» Кемаля Кылычдароглу — кандидата на пост президента от оппозиции. Тот критиковал Реджепа Тайипа Эрдогана за связь с Россией.

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать в России альтернативу платёжной системе «Мир». По его словам, это поможет развить конкуренцию, которая положительно влияет на рынок.

Спрос на профильное онлайн-образование начал замедляться, пишет «Ъ» со ссылкой на данные агентства Smart Ranking. По итогам первого квартала 2022 года он составил 27%, а в 2023-м за тот же период равнялся 21,2%. Аналитики считают, что просадка может быть связана со спадом интереса к обучению по ИТ-специальностям.

Новости предыдущего дня, 26 мая — здесь.

#новость

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51 комментарий
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 Невероятный Блондин
кинематографисты пожаловались

Кому?

продовольственный рынок пожаловался

И эти туда же?

Надо мне тоже пожаловаться.

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Den Az

В Спортлото

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1 комментарий
Влад Светлый

"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ"

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Иван Помидоров

У нас все челобитные обычно царю адресуют. В начале не забудь поставить "Не вели казнить, великий государь, — вели слово молвить!"

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2 комментария
Мия Сергеева

в ООН

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Упоротый кролик
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Павел Шкутко

Они транслируют жалобы в космос

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Kiss1nger

Адепты сект "Оно и не нужено нам!!!" и "Сделаем сваё!!!" ваш выход.

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Фоксик

Так все норм. Вчера была новость, что к 30 году 75 процентов процессоров, беспилотников, лекарств, роботов будем сами производить.
Ученым дали задание.
Денег правда не дали. Но им и не надо. Пусть за идею работают

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4 комментария
Santiago

Нужно немного подождать и потерпеть. Уже запущена программа импортозамещения, экономика проходит важнейший этап структурной трансформации, скоро все будет, а пока не бухтите.

Годится?

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3 комментария
Роман Вячеславович

Напоминаю, что на неделе цена на газ опустилась ниже 300$.

А тут еще одна проблема
«Вместо проекта «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд кубометров, который Кремль продвигает более 7 лет, Пекин решил отдать приоритет новому газопроводу из Туркмении…
Хотя туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского, а переговоры о скидке с Ашхабадом не принесли результата, Пекин дал «зеленый свет» проекту Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно… Государственная нефтегазовая корпорация (Китая – ред.) CNPC на прошлой неделе приступила к разработке технико-экономического обоснования 200-километрового интерконнектора от границы провинции Синьцзян с Киргизией до китайского города Уцзя в качестве первого пункта приема»

https://www.rbc.ru/politics/25/05/2023/646fa8379a79474ce31febae

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Ребят вы издеваетесь?

Диверсификация поставщиков. Вполне верится

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Борис Васильев

"Ласковое теля..."
Всё правильно!
Это будет неуклонное ценовое давление на обоих поставщиков.
В итоге средневзвешенная цена будет ниже, а надежность поставок - выше.

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Павел Шкутко

Про курицу понравилось. Патриотический электорат уже перешёл на курицу, потом макароны, потом хлеб-картоха, ну и ждём развития событий до лебеды. А потом статьи на vc появляются - почему нет стартапов. Тут скоро один стартап будет - как стырить 20 метров кабеля с завода и не присесть.

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Мия Сергеева

а зачем нужны кинематографисты

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Полина Лааксо
Автор

чтобы снять вторую часть «вызова» на марсе

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5 комментариев
Невкусно и грустно

А кто будет снимать Ментовские войны 22: Месть Бандеры?

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Борис Васильев

Кинематографистам вначале обзавестись бы пакетами хороших сценариев.
Тогда бы к ним и Голливуд с оборудованием потянулся.

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Сергей Леопольдович

Вы немножечко не понимаете истинную цель освоения в РФ гос денег на производство киноматериалов

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1 комментарий
Аккаунт разморожен

Они хотят стать сами Голливудом, хотя та муть, которую снимают в России - она нафиг никому не сдалась. Весь фильм страдания и сломанные судьбы. Такое впечатление, что кроме депресняка российский зритель особо ничего больше смотреть не хочет.

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3 комментария
Mike Elkin

они тогла сами бы потянулись бы в Голливуд

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1 комментарий
Мия Сергеева

жалобщиков приравнять к паникерам - десятка по рогам)

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Комментарий удален модератором

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Зеленый самолетик

Одни жалуются, другие жалуются
Че происходит то?

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Mike Elkin

дискредитация государственого строя же

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1 комментарий
Аккаунт разморожен

90% - это они выдали невероятно оптимистичную оценку.

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Demyan Belyakov

Неправда! Есть у нас для кино важнейший компонент - пиротехника. Помню много лет назад помогал делать обычную кинокатапульту для авто. Труба с бревном внутри, жменя пороха и авто с такой начинкой подбрасывает на крышу с кнопочки. Афигенно получилось. Че киношники ноют - я знаю. Их если не покормить вовремя то они все такие.

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Revenant

"Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать в России альтернативу платёжной системе «Мир»."
Желательно, что-нибудь на блокчейне и без гос.контроля.
Эх, мечты, мечты....

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Nordic Michelle

Онлайн сервисы оказывается никому нафиг не нужны только с русскими фильмами и сериалами

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Вадим Д.

Аналогов-то и правда нет. Только есть нюанс.

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Вадим Д.

Ох, Озон, как некрасиво. Не можете, что ли, нормально крякать софт и не палиться?

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