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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-28 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 мая мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,68 рубля.

Курсы на Forex на 26 мая 19:00 мск: доллар — 80 рублей, евро — 85,72 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Российское правительство допускает возможность продлить разрешение для физлиц ввозить в Россию автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года, узнало ТАСС от источника в одном из ведомств. Потенциальное решение связывают с «необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идёт поток подержанных японских авто».

Какие есть проблемы и трудности

Киностудия имени Максима Горького отметила в отчётности, что российская кинематографическая индустрия «на 90% обеспечивается иностранным оборудованием». При этом «конкурентоспособных» отечественных аналогов на рынке пока нет. То же подтвердили и другие участники рынка. Так как на импортозамещение нужны годы, а то и десятилетия, компании вынуждены использовать технологии «дружественных» стран.

Российский продовольственный рынок пожаловался на «физическую нехватку объёмов» куриных тушек и филе — конкретных цифр не приводят, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику агентства AD Limited. Некоторые говорят, что причина в возросшем спросе, а другие ссылаются на растущий экспорт мяса в другие страны.

Контекст

Вечером 26 мая 2023 года СМИ сообщали, что у Ozon возникли проблемы с доступом к сервисам Microsoft — Outlook, Teams, Word, Excel и другим: якобы корпорация заподозрила компанию в покупке лицензий «обходным путём». Позже представитель маркетплейса рассказал, что Ozon восстановил доступ к основным программам Microsoft.

МИД Турции заявил, что в мае 2023 года страна не досчиталась 1 млн российских туристов. Ведомство связывает это с «безответственными высказываниями» Кемаля Кылычдароглу — кандидата на пост президента от оппозиции. Тот критиковал Реджепа Тайипа Эрдогана за связь с Россией.

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк предложил создать в России альтернативу платёжной системе «Мир». По его словам, это поможет развить конкуренцию, которая положительно влияет на рынок.

Спрос на профильное онлайн-образование начал замедляться, пишет «Ъ» со ссылкой на данные агентства Smart Ranking. По итогам первого квартала 2022 года он составил 27%, а в 2023-м за тот же период равнялся 21,2%. Аналитики считают, что просадка может быть связана со спадом интереса к обучению по ИТ-специальностям.