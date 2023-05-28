День 459: в 2022 году аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга заработали больше прибыли по РСБУ, чем в 2021-м Статьи редакции
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Контекст
Заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Барбара Рводзи отметила, что туристы из России «внесли значительный вклад в развитие туризма» республики — их приток сказался на росте доходов местной туристической отрасли. По её словам, речь в первую очередь о предпринимателях, которые «приезжают для заключения сделок с правительством».
В 2022 году аэропорты в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге заработали больше чистой прибыли, чем в 2021 году, отмечает РБК, исходя из отчётности операторов по РСБУ. У Сочи это 6,79 млрд рублей в 2022 году против 5,17 млрд в 2021-м, у Санкт-Петербурга — 4,8 млрд против 3,89 млрд, а у Екатеринбурга — 4,28 млрд против 3,09 млрд.
Филиппины не собираются вводить санкции в отношении России, заявил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. По его словам, таких разговоров в правительстве пока не было, пишут «Ведомости».
Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.
В комментариях открывается конкурс на лучший комментарий с пояснением почему увеличение заработка аэропортов — это плохо.
- Могли бы деньги за границей тратить!
- это все рисованные цифры, власти скрывают
Можно мне не учавствовать в конкурсе?
вне контекста вообще заебись
Если власти закроют все страны, но каждый год только в одну можно будет попасть, россияне прямо охренительный вклад будут вносить.
Пока только власти других стран закрывают границы.
А из вашей страны можно только в Зимбабве?
Пока нет, но всё возможно.
Аэропорт Сургута не зарабатывает, он, скорее, просто существует.
Просто существуешь тут ты, со своими комментариями.
И где тут про зарабатывание? Ты перепутал, чел написал, что не зарабатывает аэропорт, а не ты на вс.
По графику немного, но зарабатывает. То есть и рейсы летают, и заработок идет. Чел хуйню написал и приплел, как всегда.
Игорь Байлен посол Филиппин)) майор Игорь Байлен
В латиноамериконскоц стране есть президент по имени Ленин)
откуда прибыль если никуда не пускают
Спасибо, Игорь Байлен, вот филиппинских санкций Россия уже не пережила бы. Теперь прорвёмся.