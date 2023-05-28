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Деньги
Полина Лааксо

День 459: в 2022 году аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга заработали больше прибыли по РСБУ, чем в 2021-м Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-28 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 мая мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,68 рубля.

Курсы на Forex на 26 мая 19:00 мск: доллар — 80 рублей, евро — 85,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,09 рубля.

Контекст

Заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Барбара Рводзи отметила, что туристы из России «внесли значительный вклад в развитие туризма» республики — их приток сказался на росте доходов местной туристической отрасли. По её словам, речь в первую очередь о предпринимателях, которые «приезжают для заключения сделок с правительством».

В 2022 году аэропорты в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге заработали больше чистой прибыли, чем в 2021 году, отмечает РБК, исходя из отчётности операторов по РСБУ. У Сочи это 6,79 млрд рублей в 2022 году против 5,17 млрд в 2021-м, у Санкт-Петербурга — 4,8 млрд против 3,89 млрд, а у Екатеринбурга — 4,28 млрд против 3,09 млрд.

Источник: РБК
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Источник: РБК

Филиппины не собираются вводить санкции в отношении России, заявил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. По его словам, таких разговоров в правительстве пока не было, пишут «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 27 мая — здесь.

#новость

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16 комментариев
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 Артём Андреев

В комментариях открывается конкурс на лучший комментарий с пояснением почему увеличение заработка аэропортов — это плохо.

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Pavel S

- Могли бы деньги за границей тратить!
- это все рисованные цифры, власти скрывают

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Зеленый самолетик

Можно мне не учавствовать в конкурсе?

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Ребят вы издеваетесь?

вне контекста вообще заебись

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Вадим Д.

Если власти закроют все страны, но каждый год только в одну можно будет попасть, россияне прямо охренительный вклад будут вносить.

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Милфхантер

Пока только власти других стран закрывают границы.

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Pavel S

А из вашей страны можно только в Зимбабве?

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Вадим Д.

Пока нет, но всё возможно.

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Вадим Д.

Аэропорт Сургута не зарабатывает, он, скорее, просто существует.

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Милфхантер

Просто существуешь тут ты, со своими комментариями.

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Степан Чимура

И где тут про зарабатывание? Ты перепутал, чел написал, что не зарабатывает аэропорт, а не ты на вс.

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Милфхантер

По графику немного, но зарабатывает. То есть и рейсы летают, и заработок идет. Чел хуйню написал и приплел, как всегда.

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Андрей

Игорь Байлен посол Филиппин)) майор Игорь Байлен

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Pavel S

В латиноамериконскоц стране есть президент по имени Ленин)

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Мия Сергеева

откуда прибыль если никуда не пускают

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Вадим Д.

Спасибо, Игорь Байлен, вот филиппинских санкций Россия уже не пережила бы. Теперь прорвёмся.

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