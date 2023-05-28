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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-28 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 мая мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,68 рубля.

Курсы на Forex на 26 мая 19:00 мск: доллар — 80 рублей, евро — 85,72 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,09 рубля.

Контекст

Заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Барбара Рводзи отметила, что туристы из России «внесли значительный вклад в развитие туризма» республики — их приток сказался на росте доходов местной туристической отрасли. По её словам, речь в первую очередь о предпринимателях, которые «приезжают для заключения сделок с правительством».

В 2022 году аэропорты в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге заработали больше чистой прибыли, чем в 2021 году, отмечает РБК, исходя из отчётности операторов по РСБУ. У Сочи это 6,79 млрд рублей в 2022 году против 5,17 млрд в 2021-м, у Санкт-Петербурга — 4,8 млрд против 3,89 млрд, а у Екатеринбурга — 4,28 млрд против 3,09 млрд.

Источник: РБК

Источник: РБК

Филиппины не собираются вводить санкции в отношении России, заявил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. По его словам, таких разговоров в правительстве пока не было, пишут «Ведомости».