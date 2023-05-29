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Фото «Ъ»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 79,97 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 86,05 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,13 рублей, евро — 85,91 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Американская TJX Companies, владевшая 25% российской сети магазинов Familia, продала свою долю в компании, выяснил «Ъ». Покупатель и условия сделки не раскрываются. О планах выйти из российского бизнеса TJX Companies объявила весной 2022 года. Тогда она оценила свою долю в $218 млн.

Российские разработчики средств кибербезопасности предложили правительству внедрить отечественные стандарты шифрования в абонентские устройства к 2030 году, рассказали источники «Ъ». Сейчас отечественные криптографические стандарты используются в государственных информационных системах, а их широкому внедрению мешает необходимость аппаратных изменений в оборудовании. В Минцифры сообщили газете, что инициатива «требует обсуждения».

Минпромторг решил пересмотреть подход к оценке локализации производства автомобилей, узнал «Ъ». Ведомство подготовило постановление, которое предполагает снижение баллов за сварку, окраску и штамповку. При этом баллы начнут начислять за локализацию других работ и компонентов, которые сейчас не производятся в стране. В случае принятия новых правил, компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли.

Надзорные ведомства (МЧС, Минтруд, Ростехнадзор и другие) разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволяют проводить проверки бизнеса, несмотря на мораторий до 2030 года, пишет «Ъ». При требуемых 192 индикаторах, разработка которых планировалась на 2023 год, в правительство направлено 320 предложений, 164 из них — внесены официально, 88 — согласовано, 39 — утверждено.

Какие есть проблемы и трудности

МВД Польши предложило полностью запретить въезд фурам из России и Белорусии. Меру объяснили обеспечением общественной безопасности. Перевозчики называют объём таких рейсов незначительным и считают, что их запрет немного усложнит логистику, но не окажет значительного влияния на бизнес.

Контекст

Количество DDoS-атак в России за первый квартал 2023 года выросло на 58%, до 384,8 тысяч, подсчитали в DDoS-Guard. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день.

Российские компании в первом квартале 2023 года сохраняют расходы на корпоративное образование на фоне дефицита кадров, следует из данных рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub. Основное направление — обучение цифровым навыкам и работе с новыми технологиями.

Российские банки по итогам первого квартала 2023-го получили 1,33 трлн процентного дохода. Показатель оказался рекордным как минимум с 2018 года. Однако эксперты предупреждают о будущем снижении процентного заработка банков.

Продавшие свой российский бизнес компании за год вывели из страны около $36 млрд, подсчитали в банке БКФ. По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023-го было совершенно около 200 таких сделок. Только на 20% из них пришлись активы стоимостью больше $100 млн.