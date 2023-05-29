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Деньги
Артур Томилко

День 460: Минпромторг решил пересмотреть подход к оценке локализации в автопроме Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ъ» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 79,97 рубля, евро — 85,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 80,06 рубля, евро — 86,05 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,13 рублей, евро — 85,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Американская TJX Companies, владевшая 25% российской сети магазинов Familia, продала свою долю в компании, выяснил «Ъ». Покупатель и условия сделки не раскрываются. О планах выйти из российского бизнеса TJX Companies объявила весной 2022 года. Тогда она оценила свою долю в $218 млн.

Российские разработчики средств кибербезопасности предложили правительству внедрить отечественные стандарты шифрования в абонентские устройства к 2030 году, рассказали источники «Ъ». Сейчас отечественные криптографические стандарты используются в государственных информационных системах, а их широкому внедрению мешает необходимость аппаратных изменений в оборудовании. В Минцифры сообщили газете, что инициатива «требует обсуждения».

Минпромторг решил пересмотреть подход к оценке локализации производства автомобилей, узнал «Ъ». Ведомство подготовило постановление, которое предполагает снижение баллов за сварку, окраску и штамповку. При этом баллы начнут начислять за локализацию других работ и компонентов, которые сейчас не производятся в стране. В случае принятия новых правил, компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли.

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Надзорные ведомства (МЧС, Минтруд, Ростехнадзор и другие) разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволяют проводить проверки бизнеса, несмотря на мораторий до 2030 года, пишет «Ъ». При требуемых 192 индикаторах, разработка которых планировалась на 2023 год, в правительство направлено 320 предложений, 164 из них — внесены официально, 88 — согласовано, 39 — утверждено.

Какие есть проблемы и трудности

МВД Польши предложило полностью запретить въезд фурам из России и Белорусии. Меру объяснили обеспечением общественной безопасности. Перевозчики называют объём таких рейсов незначительным и считают, что их запрет немного усложнит логистику, но не окажет значительного влияния на бизнес.

Контекст

Количество DDoS-атак в России за первый квартал 2023 года выросло на 58%, до 384,8 тысяч, подсчитали в DDoS-Guard. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день.

Российские компании в первом квартале 2023 года сохраняют расходы на корпоративное образование на фоне дефицита кадров, следует из данных рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub. Основное направление — обучение цифровым навыкам и работе с новыми технологиями.

Российские банки по итогам первого квартала 2023-го получили 1,33 трлн процентного дохода. Показатель оказался рекордным как минимум с 2018 года. Однако эксперты предупреждают о будущем снижении процентного заработка банков.

Продавшие свой российский бизнес компании за год вывели из страны около $36 млрд, подсчитали в банке БКФ. По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023-го было совершенно около 200 таких сделок. Только на 20% из них пришлись активы стоимостью больше $100 млн.

Новости предыдущего дня, 28 мая — здесь.

#новость

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75 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"В случае принятия новых правил, компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли"

Я, как диванный автоэксперт, дополню: цены на машины вырастут даже в том случае, если новые правила не примут.

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Александр Привалов

Спасибо, хотел услышать максимально объективный прогноз цен на будущее, учитывающий все варианты.

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Makar H

Да!

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Невкусно и грустно

куда уж выше? лада с вариатором 25+к нерублей)

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Ivan Cato

Если отбросить скепсис. То разве это не призвано мотивировать производителей, локализовать производство?

Разве это нехорошо? А то они уже китайские поделия назвали Москвичом. И я уверен что они будут "плотно" работать по такой схеме пока работается.

Как оно будет работать в реальности, надо смотреть на практике. Но по мне инициатива достойная.

Вообще, такие меры должны подстегивать частную инициативу. Как производителей и населения в целом.

То есть в обществе где высокая частная инициатива, возникают вопросы уже ко всякого рода аппаратчикам. Почему они плохо выполняют свою работу.

А менталитет где все за всех должно решить государство упадочен по своей природе. Так как, исходя из этого, население отдаёт контроль за свои судьбы группе непонятных лиц. И уповает на их милость. На шубу с барского плеча.

А должно на самом деле подгонять их пинками.

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2 комментария

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Слегка Придурковатый

Христос терпел и нам велел!

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Ivan Cato

Это база. Так хорошо сразу на душе стало. Главное не бухтеть.

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Александр Привалов
пересмотреть подход к оценке локализации производства автомобилей

Щитаю, что если автомобиль продаётся в России - он отечественный. Таким образом, поднимем долю российских авто до 100 и более процентов.

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Слегка Придурковатый

Полумера. Необходимо любой автомобиль, даже из недружественных стран, который оказался на территории России, признать отечественным.

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2 комментария
Makar H

Нужно всё попадающее на территорию России признавать отечественным!

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абсолютный вездеход

Видели когда-нибудь, как стадо безумных леммингов несется к обрыву?

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S.Capusta

Видим прямо сейчас, "благодарные" пингвины уже в строю..

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Вадим Д.

Баллы за сварку. Баллы за то, что не производится!
Вот это достижение, "молодцы" какие!
Это не просто изменение подхода, это ж "революционный" метод (-:

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Алексей Иванов

Цены на машины это действительно необходимая статья для корректировки.
Вот только не в ту сторону скорректировали опять…

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Alexey QuQu

Ты когда спишь??

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12 комментариев
Вадим Д.

О да, абонентские устройства с отечественным шифрованием, может, тогда проще вообще убрать всяческое шифрование?

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Буратина

Ничего плохого в ГОСТ-алгоритме нет, это один из множества достаточно хороших известных алгоритмов. Проблема в стремлении зарабатыватьт шлагбаумами с лицензиями за базовое шифрование. Это привело к тому, что из-за внезапной несвободности алгоритма, его выпилили из повсеместно используемого openssl. И в итоге получили систему кривых костылей в безопасности и небольшой рынок по продаже сертифицированного по с продажей краткосрочных лицензий. И тема встройки ГОСТ в оборудование имеет те же самые цели: шлагбаумы и вахтёры

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Марк Силин

"компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли."
Как всегда, всё для людей

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Роботы из зубной пасты

Это для вашего же блага.

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3 комментария
Роботы из зубной пасты

А я вот не понимаю, почему у нас столько русофобных комментаторов? Баллы им не нравятся ишь! Ну подорожает наша ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛАДА еще на пол миллиона, ну и что? А прежде чем писать ТАКИЕ комментарии вы подумали о том, что чайкам есть нечего? Усыхают чайки! И малая и большая!!! А так, совсем немного лады подорожают, но зато и качество их производства повысится, и локализация локализуется и чаек сохраним, а главное — Великий Город Тольятти не останется без работы, ведь новых белых лад, народу, будет необходимо все больше и больше! А к 2030 году, уверен, ЛАДА, сделает ПРОРЫВ и изобретет собственную систему ЕСП, что поможет поднять цену еще немного, а так же, что более важно, сохранить смертность на дорогах на прежнем уровне, не допуская ее увеличения!

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S.Capusta

Забыл написать про "Утилизационный сбор", который немного вырастит в 2023 году. На какие-то жалкие 35-40%

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2 комментария
Невкусно и грустно
В случае принятия новых правил, компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли.

Легким движением руки локализация превращается ... превращается ...

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Роман Вячеславович

в параллельный импорт ?

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Вадим Д.

Мораторий на проверки есть, но если очень нужно, то вот вам исключения.

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Александр Привалов

Запрещены проверки. А обследования, осмотры, контроль или наблюдения не запрещены.

С - синонимы.

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Игорь Плахин

"Продавшие свой российский бизнес компании за год вывели из страны около $36 млрд"- ну и пожалуйста ,нам и без вас лучше 🤣🤣🤣

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Александр Привалов

Согласен. Дороже, некачественнее, скуднее, но лучше.

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Алексей

"Цены могут вырасти"
А куда выше то?

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Makar H

Не могут а вырастут!

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Роман Вячеславович

Газпромбанк с 24 мая приостановил переводы в Южную Корею
БКС Банк с 25 мая приостановил зачисление турецких лир
БКС Банк приостановил переводы в долларах в Узбекистан, кроме Davr Bank

Чем хуже, тем лучше.

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Виталий Золоторёв

Те Лады и так выше стоимости, который адекватный человек за неё даст, а тут ещё и повышение какое-то😂😂

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Владимир Зыков

Надеюсь, DDoS-атакеры закупают северные мощности у Российских компаний.

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Олег Павлов
В случае принятия новых правил, компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли

В новой бондиане главный герой на Ладе Ларгус будет катать, ибо это побогаче маслкаров выйдет

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Makar H

На Ладе Приборе...

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Makar H

"Основное направление — обучение цифровым навыкам и работе с новыми технологиями."
Зачем? Если пердуны нас в прошлое тащат...

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Александр Привалов

Ну это будущее прошлое, а не настоящее прошлое или прошлое прошлое. Не путайте.

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Роман Вячеславович

Ульяновский автозавод готовит к премьере юбилейную версию «Буханки», фотографии модели в особом исполнении опубликовал Telegram-канал «Автопоток».
По информации источника, спецверсия приурочена к 65-летию с момента начала выпуска модели. Новая «Буханка» базируется на экспедиционной версии модели, но отличается покраской кузова полиуретановым составом Raptor.
На выбор предложат три цвета кузова: ярко-желтый, ярко-зеленый и чëрный.
Цена ~1.6 млн рублей

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Роман Вячеславович
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Роман Вячеславович

Страна, которая выпускает ЭТО, заставляет "Волво" проходить сертификацию по пассивной безопасности...

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Wi Fi

Словно сама нейросеть высрала этот прекрасный дизайн. Интересно какой был ТЗ и сколько оно ездит не сломаясь. Ремонт, детали наверное отдельная статья дохода у завода. Сделать так, чтобы развести на ремонте, в индустрии красоты доколе и т.д. - наверное отдельная цель всех импортозаместителей.

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Alexey QuQu
которые позволяют поводить проверки бизнеса

Проводить

Редактор ещё не отошёл от выходных

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енот

Можно выделить слово и Ctrl+Enter нажать. В приложении, вроде, тоже такая возможность есть по выделению слова

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Барон Люберецкий

Сбермошенники в досеров переквалифицировались.

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Владимир Зыков

Минпромторг - не бал за сварку!
Польша - .уй а ни шоссе!
А ддос атака в нете
Наполняет кошельки.

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Makar H

"Продавшие свой российский бизнес компании за год вывели из страны около $36 млрд"
"Утекай в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок..."

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Dima Alexeev

Минпромторг ужесточил требования к локализации, а не упростил. То есть, вполне понятно дает понять, что если не будет нужного уровня, гос денег не будет

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Роман Вячеславович

Ты забыл написать, чем все это в итоге обернется для конечного потребителя.

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1 комментарий
Makar H

"Российские разработчики средств кибербезопасности предложили правительству внедрить отечественные стандарты шифрования в абонентские устройства к 2030 году"
...

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Makar H

"компенсации за локализацию могут лишиться даже модели Lada, а цены на машины вырастут, считают в отрасли."
(Цензура.)

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Makar H

"Количество DDoS-атак в России за первый квартал 2023 года выросло на 58%, до 384,8 тысяч..."
Да? А это точно не от того что оборудование от старости разложилось а с поставками нового не очень?

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Leonid Bushuev
Количество DDoS-атак в России за первый квартал 2023 года выросло на 58%

Их боротьба.

Российские компании в первом квартале 2023 года сохраняют расходы на корпоративное образование на фоне дефицита кадров, следует из данных рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub.

Образованность сотрудников растёт. Хорошая тема.

Продавшие свой российский бизнес компании за год вывели из страны около $36 млрд, подсчитали в банке БКФ. По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023-го было совершенно около 200 таких сделок. Только на 20% из них пришлись активы стоимостью больше $100 млн.

Плохо :(

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Anna Sergio

в автопроме ? в том чего не существует?)

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Anna Sergio

где обещанные народные автомобили - Е- мобиль и Лада-Эллада а также народный автомобиль Березовского - Каданникова

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