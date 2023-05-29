Американский ритейлер TJX вышел из числа совладельцев сети магазинов одежды и товаров для дома Familia Статьи редакции
Компания списала $218 млн после продажи доли в 25%.
- Компания TJX Companies, развивающая в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls, продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l — головной структуре российской сети, обнаружил «Коммерсантъ» в отчётности компании.
- Согласно данным за первый квартал финансового 2024 года (закончился 29 апреля 2023-го), TJX закрыла сделку в течение финансового 2023 года. Кому перешла доля компании, не раскрывается. В TJX и Familia на запрос «Ъ» не ответили.
- Сеть Familia основана в 2000 году, у неё есть около 415 магазинов в более чем 115 городах России и Беларуси. Выручка сети в 2022 году выросла на 26%, до 43,3 млрд рублей, пишет «Ъ».
- TJX купила 25% Familia за $225 млн в 2019 году. Тогда продавцами выступали все совладельцы сети, включая структуры Goldman Sachs и структуры Baring Vostok. О планах выйти из российской сети ритейлер заявил в марте 2022 года. Как следует из отчёта, компания зафиксировала расходы от продажи в $218 млн.
- По данным на конец 2020 года, Goldman Sachs через ELQ Investors VIII владела 16,75% сети, ещё 16,44% контролировал Baring Vostok через Veliada. 25,1% и 16,71% принадлежали компаниям основателей Familia Дмитрия Луковникова и Германа Ошкордина. По данным ЕГРЮЛ, в апреле 2023 года головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге, зарегистрировав одноимённую компанию в ОАЭ.
- По данным сайта Международного финансового центра Дубая (DIFC), Veliada — структура Baring Vostok — по-прежнему остаётся в числе совладельцев Familia. Источник «Ъ», близкий к инвесткомпании, уточнил, что её доля не изменилась после выхода TJX. В конце 2022-го Baring Vostok сообщала, что доля в Familia и других активах перейдёт под управление российской «Восток Инвестиции».
- Также, по данным DIFC, среди владельцев Familia значится компания Broomfield Int — её РБК связывал с российским топ-менеджментом структуры Goldman Sachs. В обновлённом списке учредителей значится также Ambron Holding (по данным DIFC, принадлежит Дмитрию Луковникову) и Kemble Corporation (владелец не указан).
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