Кассовый разрыв рос, а кроме этого мне было нужно брать минимальные деньги на свою зарплату, так как я был занят делом фулл-тайм, что в свою очередь снова растило кассовый разрыв и в итоге стало причиной претензии о «растрате и мошенничестве» со стороны «инвестора».

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Я взял займ у друга, продал любимую «Теслу», но эти деньги в итоге всё равно не спасли ситуацию. Бизнес, не дойдя до размера флота, достаточного до окупаемости, посыпался. Я впал в депрессию и прокрастинацию, банки начали трясти и забирать залоговую технику.