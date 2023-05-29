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Деньги
Евгения Евсеева

Сооснователя Otri Ивана Дегтяря обвинили в растрате инвестиций в новый проект — он говорит, что столкнулся с трудностями Статьи редакции

Согласно двум решениям суда, он должен вернуть инвестору больше $270 тысяч.

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  • Независимый директор по продукту (бывший директор по развитию Skypro) Михаил Свердлов на свой странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) обвинил в мошенничестве и незаконном обогащении Ивана Дегтяря — сооснователя стартапа Biolink.Tech. Ранее он развивал систему для персонализации питания на основе медицинских анализов Otri.
  • Изначальный долг составляет $158 тысяч инвестиций, ещё $9,5 тысяч Дегтярь попросил для личных целей, пишет Свердлов.
  • К публикации он приложил два решения суда — российского и американского. Первое — о взыскании 8,9 млн рублей ($111,2 тысяч) в пользу Свердлова. Второе — о взыскании $161,8 тысяч со ставкой 6,58% в год.
  • По его словам, в 2021 году Дегтярь решил запустить в США логистический стартап, и привлёк Свердлова в качестве инвестора. О каком именно бизнесе идёт речь — оба не указывают. Свердлов дал деньги на покупку грузовиков в обмен на долю от прибыли — изначально планировалось купить три машины. По словам Дегтяря — четыре-пять. Но бизнес «заглох довольно быстро».
  • Как утверждает Дегтярь, он собирался заниматься коммерческими грузоперевозками — для этого ему нужен был флот из машин, поэтому он и привлёк инвестора. Но уже на старте всё «пошло не по плану»: сначала начался логистический кризис, а затем между партнёрами возникли разногласия.

Что говорит Свердлов

  • По его словам, «первая несостыковка» произошла при покупке первой машины: Дегтярь должен был её купить за $66 тысяч наличными, но вместо этого взял в кредит за $20 тысяч, а Свердлову заявил, что она стоила $78 тысяч — поэтому Дегтярю пришлось добавить ещё $12 тысяч. Покупка второго грузовика, на который Свердлов перевёл $44 тысячи, не состоялась. Как утверждает Дегтярь, его «обманули».
  • Главная претензия Свердлова — в невыплате доли. Условия подразумевали разделение прибыли: 65% — в пользу Дегтяря, 35% — в пользу Свердлова. Однако деньги он ни разу не получил. Также Дегтярь «назначил себе зарплату» — около $35-45 тысяч за период с ноября 2021 по «лето» 2022-го.

Что говорит Дегтярь

  • После начала кризиса Свердлов предложил ему «смотреть на развитие ситуации» и «начал осторожничать». А Дегтярю пришлось «придумывать более изощрённые схемы» — перераспределять средства, покупать б/у, а не новые машины, работать с большим количеством диспетчеров и начать рассматривать смежные рынки.
  • По его словам, при покупке грузовика за $44 тысячи он «столкнулся с мошенничеством» и согласился записать эти деньги как долг. После этого он столкнулся с ещё одним мошенничеством со стороны диспетчеров — на $10 тысяч.

Кассовый разрыв рос, а кроме этого мне было нужно брать минимальные деньги на свою зарплату, так как я был занят делом фулл-тайм, что в свою очередь снова растило кассовый разрыв и в итоге стало причиной претензии о «растрате и мошенничестве» со стороны «инвестора».

...

Я взял займ у друга, продал любимую «Теслу», но эти деньги в итоге всё равно не спасли ситуацию. Бизнес, не дойдя до размера флота, достаточного до окупаемости, посыпался. Я впал в депрессию и прокрастинацию, банки начали трясти и забирать залоговую технику.

Иван Дегтярь
  • По словам Дегтяря, он не раз предлагал оформить задолженность на себя под долговую расписку. Свердлов же утверждает, что были «десятки попыток» урегулировать претензии без суда, с помощью переговоров, но этого сделать не вышло.
  • Свердлов заявил, что он не единственный пострадавший — к нему обращались другие люди, который Дегтярь «кидал»: они рассказали о «ситуациях один в один» в 2017-м и 2018-м, а также про «проблемы в работе, которые привели к финансовым потерям».
  • Первый платёж по долгу должен поступить Свердлову 5 июня 2023 года. Если этого не произойдёт, тот обратится «в полицию для криминализации этого кейса и подключит соответствующие инстанции для защиты своих интересов и интересов других жертв».
  • Biolink.Tech основали в 2017 году Дегтярь и эксперт по кибербезопасности Евгений Черешнев. Стартап разрабатывал Otri — систему для персонализации питания на основе медицинских анализов. Штаб-квартира находилась в Лондоне, разработки также велись в России, Беларуси и Украине. В сентябре 2020 года компания привлекла 33 млн рублей от «Азбуки вкуса».
  • Согласно посту Дегтяря, Otri «пришлось закрыть». Когда именно это произошло — он не указывает. Сайт Otri не работает, на сайте Biolink.Tech есть только надпись «Мы перешли на новый уровень». Черешнев, согласно его странице на LinkedIn, с августа 2021 года вышел из стартапа: он перешёл в Veon, где проработал до апреля 2022-го.
Истории
Жить дольше, болеть — меньше: российский стартап Otri с инвестициями «Азбуки Вкуса» хочет изменить подход к здоровью Статьи редакции

Интервью с CEO Otri Иваном Дегтярем о проблемах современной медицины и технологиях, которые помогут их решить и научить заботиться о здоровье до болезни, а не после.

Иван Дегтярь

#новость #otri

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34 комментария
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 Вадим Д.
ещё $9,5 тысяч Дегтярь попросил для личных целей

О_о Забавно. Инвестор инвестировал в личные цели Дегтяря?

«назначил себе зарплату» — около $35-45 000
«столкнулся с мошенничеством» ... После этого он столкнулся с ещё одним мошенничеством

А Дегтярь-то то не промах.

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Stas Sokolov

И Теслу успел прикупить. Все про канонам :) Но не шмогла...

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Иван Серик
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Виктор Баринов

теслу продал!!!вот это жертва, душераздирающая история

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абсолютный вездеход

Да ужас. Как айфон потерять, только еще криповее.

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Павел Егоров

наступить на белые лимитные кроссачи!

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Error-min

Самая короткая и грустная история

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Ivan Cato

Ждём сериал от Кинопоиска.

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Anna Sergio

три портсигара импортных куртка кожаная - три

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абсолютный вездеход

вот как раз портсигары были отечественные )

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Юрий

Ну ругаются парни, кто кому должен и сколько, не сильно крупная новость, всего $250к, не такое значимое событие, чтоб тут освещать) А то думаю тоже начать размещать «новости» о том, кому и сколько я в долг дал и кто не вернул.

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Global business

Михаил Свердлов известный проходимец. В других проектах он тоже вел себя не лучшим образом. Советую десять раз подумать, прежде чем иметь с ним что то общее

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Вадим Д.

Дегтярь, перелогинтесь (-:

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Global business

Это не Дягтерь, Свердлов и в рф успел наследить, до того как в штаты свалил

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абсолютный вездеход

Человек страдал! Теслу продал! В прокрастинацию впал! А вы! ))

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Stas Sokolov

С подключением вас!

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Кирилл Макеев

тут от него уже были статьи, или в комментах он бегал

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Bo.G
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Александр Казанцев

Один в Израиле, второй в США, вопрос: нам то какое дело до их разборок?

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Anna Sergio

делиться надо)

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абсолютный вездеход

митоз?

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Anna Sergio

это не с теми деление и не тем)

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абсолютный вездеход

в столбик?... не томи

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Anna Sergio

в кармашек)

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noname

Ну прям копейки какие-то, что-то совсем не по канонам современных стартапов.

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Энтони Лавджой

Хехе

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Ashley Green

а что так можно просто взять и попросить 9к $ для личных целей

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photo.travel

Да. Можно и $16.000

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Кирилл Макеев

Когда тебя поставил на счётчик сам Свердлов

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Император Нолимоций
взял займ у друга, продал любимую «Теслу», но эти деньги в итоге всё равно не спасли ситуацию. Я впал в депрессию и прокрастинацию

Гугол так царьграду должен на все иски отвечать, я считаю.

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Хозяин

Чё-то я разочаровался с старпатах. Я думал на эти раунды инвестиций можно начинать красиво жить, а оказывается за них спрос будет!

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Вася Пражкин
он говорит, что столкнулся с трудностями

- Ваня, где бабки?
- Мне было трудно, но я смог их потратить.

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Дмитрий Фокин

"По его словам, «первая несостыковка» произошла при покупке первой машины: Дегтярь должен был её купить за $66 тысяч наличными, но вместо этого взял в кредит за $20 тысяч, а Свердлову заявил, что она стоила $78 тысяч — поэтому Дегтярю пришлось добавить ещё $12 тысяч."-ловко ,ловко ,надо уметь так водить за нос

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Maxim
купить три машины. По словам Дегтяря — четыре-пять
флот из машин

Ну, ок

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