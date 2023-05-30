День 461: гражданство США в 2022 году получили рекордное за 10 лет число россиян Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,90 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.
Кто и как адаптируется
Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским бизнесом Reebok) и ливанская Azadea Group (собственник Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении сети Decathlon в России, рассказали источники «Ведомостей» на рынке недвижимости. По их словам, покупатель может получить все магазины российской сети и перезапустить их по франшизе с возможным закрытием части точек.
Группа S8 Capital купила производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Сумма сделки не раскрывается. До этого S8 купила завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора.
Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав. Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.
«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, рассказал президент компании Михаил Осеевский. На нём планируют собирать ««собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на июнь 2023 года.
Контекст
Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян, подсчитали в консалтинговой Second Wind на основе данных Госдепартамента США. По информации «Ведомостей», это рекордный показатель за 10 лет. На миграционном рынке рост в том числе связываю с отложенным эффектом рассмотрения заявок, поданных в прошлые годы.
В апреле – мае 2023 года трафик торговых центров по всей России увеличился на 7% год к году, следует из данных Focus Technologies. На рынке рост посещаемости связывают с переформатированием магазинов ушедших брендов и появлением новых арендаторов, но не ждут восстановления отрасли до показателей 2019 года.
Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2% и составила 71,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность перевозчиков по РСБУ. Чистый убыток достиг 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 59,6 млрд рублей в 2021-м.
Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.
Так и россияне рекордно из России шли плотным потоком.
А по дороге рекордно подняли экономики Грузии и ряда других стран.
Надо сказать, что гражданство США не так просто и получить. И тем более за короткий срок. Здесь видимо учтены и те, кто получил его по праву рождения, и те, кто не получил вовремя из-за ковида.
И ты прав насет потока, боюсь даже представить цифру, если бы не было таких проблем с визами и перелетами.
"По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав"
После одобрения данного законопроекта, считаю, нужно создать новый орган, который должен возглавить Александр Пистолетов. Назвать его можно Российский Торрент-Союз Мировых Правообладателей, например.
А зарубежье прям в очередь встаёт за Чебурашкой и сериалами про ментов?
Если такой подход позволит правообладателю компенсировать часть убытков, то почему нет?
Запоминаем, добавляем в словарик.
А я-то думал россиянам бойкот весь мир объявил, а тут и гражданство раздают и в грузинов потихоньку превращаются
Мой коллега паспорт Армении получил, но у многих такое превращение не получится, потому что нет бабушки-армянки.
В США и из Венесуэлы и Кубы едут, и из Северной Кореи.
Бойкот бойкотом, а пылесос талантов и бизнесменов не выключается
Кордиант и Рибок. Надеюсь они продают без торговых марок, а то эти абибасы будут просто жесть
ждём Кардинал и Рыбок
владельце прав
Зачем Вы теряете последние буквы в словах?
Это не потеря, а экономия. Понимать надо.
Понял, принял, осознал 🥺
Не туда подались экономить чутка
это блогеры торговую посещаемость увеличили, да бы показать всему миру где теперь одеваться
За 2022 год в США переехали более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тысяч человек.
https://report-az.turbopages.org/turbo/report.az/s/ru/drugie-strany/chislo-immigrantov-v-ssha-uvelichilos-na-168-procentov/
хм, а вот если я посчитаю что российские правообладатели делают не то что мне хочется, мне не дадут использовать произведения без разрешения правообладателей. Вне зависимости от того считаю я что они несправедливо поступают или нет...
Ха! Лол! Каких?))) Принимайте смело, нет рисков.
С добрым утром, москвичи.