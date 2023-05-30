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Деньги
Артур Томилко

День 461: гражданство США в 2022 году получили рекордное за 10 лет число россиян Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81,1 рубля, евро — 87,01 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,99 рублей, евро — 86,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским бизнесом Reebok) и ливанская Azadea Group (собственник Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении сети Decathlon в России, рассказали источники «Ведомостей» на рынке недвижимости. По их словам, покупатель может получить все магазины российской сети и перезапустить их по франшизе с возможным закрытием части точек.

Группа S8 Capital купила производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Сумма сделки не раскрывается. До этого S8 купила завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора.

Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав. Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.

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«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, рассказал президент компании Михаил Осеевский. На нём планируют собирать ««собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на июнь 2023 года.

Контекст

Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян, подсчитали в консалтинговой Second Wind на основе данных Госдепартамента США. По информации «Ведомостей», это рекордный показатель за 10 лет. На миграционном рынке рост в том числе связываю с отложенным эффектом рассмотрения заявок, поданных в прошлые годы.

В апреле – мае 2023 года трафик торговых центров по всей России увеличился на 7% год к году, следует из данных Focus Technologies. На рынке рост посещаемости связывают с переформатированием магазинов ушедших брендов и появлением новых арендаторов, но не ждут восстановления отрасли до показателей 2019 года.

Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2% и составила 71,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность перевозчиков по РСБУ. Чистый убыток достиг 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 59,6 млрд рублей в 2021-м.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.

#новость

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 Вадим Д.
гражданство США в 2022 году получили рекордное за 10 лет число россиян

Так и россияне рекордно из России шли плотным потоком.

А по дороге рекордно подняли экономики Грузии и ряда других стран.

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S.Capusta

Надо сказать, что гражданство США не так просто и получить. И тем более за короткий срок. Здесь видимо учтены и те, кто получил его по праву рождения, и те, кто не получил вовремя из-за ковида.
И ты прав насет потока, боюсь даже представить цифру, если бы не было таких проблем с визами и перелетами.

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Слегка Придурковатый

"По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав"

После одобрения данного законопроекта, считаю, нужно создать новый орган, который должен возглавить Александр Пистолетов. Назвать его можно Российский Торрент-Союз Мировых Правообладателей, например.

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Вадим Д.
аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом

А зарубежье прям в очередь встаёт за Чебурашкой и сериалами про ментов?

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Кирилл Таран

Если такой подход позволит правообладателю компенсировать часть убытков, то почему нет?

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Вадим Д.
широкая палитра различных устройств с «максимально широким» использованием отечественных компонентов

Запоминаем, добавляем в словарик.

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Семён Маслов

А я-то думал россиянам бойкот весь мир объявил, а тут и гражданство раздают и в грузинов потихоньку превращаются

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Роман Вячеславович

Мой коллега паспорт Армении получил, но у многих такое превращение не получится, потому что нет бабушки-армянки.

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Dima Alexeev

В США и из Венесуэлы и Кубы едут, и из Северной Кореи.
Бойкот бойкотом, а пылесос талантов и бизнесменов не выключается

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Павел Шкутко

Кордиант и Рибок. Надеюсь они продают без торговых марок, а то эти абибасы будут просто жесть

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Александр Привалов

ждём Кардинал и Рыбок

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Амбассадор Черноголовки
На миграционном рынке рост в том числе связываю
владельце прав

Зачем Вы теряете последние буквы в словах?

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Слегка Придурковатый

Это не потеря, а экономия. Понимать надо.

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Амбассадор Черноголовки

Понял, принял, осознал 🥺

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Семён Маслов

Не туда подались экономить чутка

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debil
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Anastasiya Efremova

это блогеры торговую посещаемость увеличили, да бы показать всему миру где теперь одеваться

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Dima Alexeev

За 2022 год в США переехали более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тысяч человек.

https://report-az.turbopages.org/turbo/report.az/s/ru/drugie-strany/chislo-immigrantov-v-ssha-uvelichilos-na-168-procentov/

Число иммигрантов в США увеличилось на 168…
Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек и составляет 333,2 млн.
report-az.turbopages.org
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Neutron
Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав

хм, а вот если я посчитаю что российские правообладатели делают не то что мне хочется, мне не дадут использовать произведения без разрешения правообладателей. Вне зависимости от того считаю я что они несправедливо поступают или нет...

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Александр Привалов
создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом

Ха! Лол! Каких?))) Принимайте смело, нет рисков.

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Саша G

С добрым утром, москвичи.

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