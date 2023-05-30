День 461: трафик ТЦ в России растёт, грузовые авиакомпании получили 2,1 млрд рублей убытков в 2022 году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,90 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.
Кто и как адаптируется
Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским бизнесом Reebok) и ливанская Azadea Group (собственник Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении сети Decathlon в России, рассказали источники «Ведомостей» на рынке недвижимости. По их словам, покупатель может получить все магазины российской сети и перезапустить их по франшизе с возможным закрытием части точек.
Группа S8 Capital купила производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Сумма сделки не раскрывается. До этого S8 купила завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора.
Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельца прав. Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.
«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, рассказал президент компании Михаил Осеевский. На нём планируют собирать ««собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на июнь 2023 года.
Турецкая Hayat запустила на своём калужском заводе линию по выпуску бумажных полотенец, инвестиции в расширение производства превысили 150 млн рублей.
Контекст
Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян, подсчитали в консалтинговой Second Wind на основе данных Госдепартамента США. По информации «Ведомостей», это рекордный показатель за 10 лет. На миграционном рынке рост в том числе связывают с отложенным эффектом рассмотрения заявок, поданных в прошлые годы.
В апреле-мае 2023 года трафик торговых центров по всей России увеличился на 7% год к году, следует из данных Focus Technologies. На рынке рост посещаемости связывают с переформатированием магазинов ушедших брендов и появлением новых арендаторов, но не ждут восстановления отрасли до показателей 2019 года.
Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2% и составила 71,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчётность перевозчиков по РСБУ. Чистый убыток достиг 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 59,6 млрд рублей в 2021-м.
Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.
Так и россияне рекордно из России шли плотным потоком.
А по дороге рекордно подняли экономики Грузии и ряда других стран.
Надо сказать, что гражданство США не так просто и получить. И тем более за короткий срок. Здесь видимо учтены и те, кто получил его по праву рождения, и те, кто не получил вовремя из-за ковида.
И ты прав насет потока, боюсь даже представить цифру, если бы не было таких проблем с визами и перелетами.
Ну правильно, если не дают тут жить спокойно и поднимать экономику России.
"По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав"
После одобрения данного законопроекта, считаю, нужно создать новый орган, который должен возглавить Александр Пистолетов. Назвать его можно Российский Торрент-Союз Мировых Правообладателей, например.
йохохо и бутылка рома
А зарубежье прям в очередь встаёт за Чебурашкой и сериалами про ментов?
Если такой подход позволит правообладателю компенсировать часть убытков, то почему нет?
За приорой
Ментовские войны топчик
Запоминаем, добавляем в словарик.
Хлопок, отрицательный рост, задымление, водопроявление , перегруппировка на более выгодные позиции, англосаксы, высвобождение работников, etc - к этому списку пополнение?)
владельце прав
Зачем Вы теряете последние буквы в словах?
Это не потеря, а экономия. Понимать надо.
Я понимаю, что это не новость, но почему про Москву нет упоминаний? Мне вот кажется, что это имеет отношение к финансам, так, как стоимость жилья на юго—западе Столицы и в Новой Москве, должна начать снижаться.
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Как оказалось дешевые восточные районы самые безопасные))
как тебе твой ник в голову пришел?
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А я-то думал россиянам бойкот весь мир объявил, а тут и гражданство раздают и в грузинов потихоньку превращаются
В США и из Венесуэлы и Кубы едут, и из Северной Кореи.
Бойкот бойкотом, а пылесос талантов и бизнесменов не выключается
Мой коллега паспорт Армении получил, но у многих такое превращение не получится, потому что нет бабушки-армянки.
Бойкот по конкретным спискам, в которые обычному Ваньке не попасть)
Прям год рекордов, правда не в пользу России
Ну почему же, вот мы вскоре снова можем стать первыми в мире.
«Появление запрета на доступ к судебному разбирательству будет «очень сильным нарушением прав», считает Сергей Зуйков: «Ранее нигде в мире подобные ограничения не допускались. Если Россия их введет, то это произойдет впервые в истории».
И снова новости из рубрики "Казахстан нам поможет"
Казахстанский Jusan Bank с 20 мая прекратил все операции с Тинькофф банком
Банк рекомендует использовать других партнеров из корреспондентской сети.
Курочка по зернышку клюет, тук-тук-тук-тук-тук (с) помните, кто так говорил ?
Теперь в наклейку «Сделано в России» привезенные из Китая устройства будут целиком заворачивать в три слоя.
Кордиант и Рибок. Надеюсь они продают без торговых марок, а то эти абибасы будут просто жесть
ждём Кардинал и Рыбок
Рибок абсолютно нормально продает)) Американцы не против продавать нам Рибок)
Здорово, что за иностранные музыку и фильмы снова никто не будет платить, а это значит, что и российские распрощаются с платформами, и снова только честный чёс поможет артисту РФ )) Велком бэк ту 90е епта
Российским уже с марта 2022 года никто из америкосов и европейцев не платит, успокойся.
В Бюро переписи населения добавили, что в 2022 году общее число рождений в стране впервые увеличилось с 2007 года.
Ну вот и вышли из демографического кризиса, с чем и поздравляю их.
а у нас стабильность. весь прирост населения за 20 лет только за счет "присоединенных" русских. без притока из соседних республик, была бы убыль. и это при том, что дают маткапитал уже и за первого.
хм, а вот если я посчитаю что российские правообладатели делают не то что мне хочется, мне не дадут использовать произведения без разрешения правообладателей. Вне зависимости от того считаю я что они несправедливо поступают или нет...
Это другое...
То ли я дурак, то ли грин карта это не гражданство. В издательстве виси и в ведомостях профессионалов вообще не осталось штоль? Все разъехались?
Там в исходнике указано, что конкретно гринкарту получили 9811 человек.
"Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян"- видимо не до всех пропаганда дошла
С добрым утром
За 2022 год в США переехали более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тысяч человек.
https://report-az.turbopages.org/turbo/report.az/s/ru/drugie-strany/chislo-immigrantov-v-ssha-uvelichilos-na-168-procentov/
Вы хотите найти в России миллион человек со знанием английского языка? Считайте все кто знал, те и убёгли. Ит зэ кэпитал оф грейт британ
В Британии, например, такая же шняга. Объясняют отложенным спросом после ковида и возвращением гастарбайтеров (или экспатов, если это слово больше нравится).
С ковидными годами нет смысла сравнивать.
Ха! Лол! Каких?))) Принимайте смело, нет рисков.
Вообще, много российского музла издано за рубежом, и роялти с прошлого года за них никто не платит так-то.
Чебурашку на западные цитаты разнесут, нельзя так
А заголовки новостей нам тоже госдеп поставляет?
Это при том, что получить рядовому человеку гражданство США не так просто и не так быстро.
О чем вы говорите, какому еще "рядовому человеку" и что значит не так просто? Можете объяснить, какими качествами нужно обладать, и какие проблемы возникают на пути?
это блогеры торговую посещаемость увеличили, да бы показать всему миру где теперь одеваться
Если в 2022 был рекорд за последние 10 лет, значит предыдущий был в 2012, когда обещали конец света. А в 2014 был экономический кризис. В 2022 следующий рекорд, когда началась война, соответственно в 2024 году ждём развал экономики США?
Правообладатели сериала "Дружина" напряглись.
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