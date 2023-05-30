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Деньги
Артур Томилко

День 461: трафик ТЦ в России растёт, грузовые авиакомпании получили 2,1 млрд рублей убытков в 2022 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81,1 рубля, евро — 87,01 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,99 рублей, евро — 86,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским бизнесом Reebok) и ливанская Azadea Group (собственник Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении сети Decathlon в России, рассказали источники «Ведомостей» на рынке недвижимости. По их словам, покупатель может получить все магазины российской сети и перезапустить их по франшизе с возможным закрытием части точек.

Группа S8 Capital купила производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Сумма сделки не раскрывается. До этого S8 купила завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора.

Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельца прав. Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.

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«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, рассказал президент компании Михаил Осеевский. На нём планируют собирать ««собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на июнь 2023 года.

Турецкая Hayat запустила на своём калужском заводе линию по выпуску бумажных полотенец, инвестиции в расширение производства превысили 150 млн рублей.

Контекст

Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян, подсчитали в консалтинговой Second Wind на основе данных Госдепартамента США. По информации «Ведомостей», это рекордный показатель за 10 лет. На миграционном рынке рост в том числе связывают с отложенным эффектом рассмотрения заявок, поданных в прошлые годы.

В апреле-мае 2023 года трафик торговых центров по всей России увеличился на 7% год к году, следует из данных Focus Technologies. На рынке рост посещаемости связывают с переформатированием магазинов ушедших брендов и появлением новых арендаторов, но не ждут восстановления отрасли до показателей 2019 года.

Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2% и составила 71,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчётность перевозчиков по РСБУ. Чистый убыток достиг 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 59,6 млрд рублей в 2021-м.

Новости предыдущего дня, 29 мая — здесь.

#новость

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110 комментариев
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 Вадим Д.
гражданство США в 2022 году получили рекордное за 10 лет число россиян

Так и россияне рекордно из России шли плотным потоком.

А по дороге рекордно подняли экономики Грузии и ряда других стран.

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S.Capusta

Надо сказать, что гражданство США не так просто и получить. И тем более за короткий срок. Здесь видимо учтены и те, кто получил его по праву рождения, и те, кто не получил вовремя из-за ковида.
И ты прав насет потока, боюсь даже представить цифру, если бы не было таких проблем с визами и перелетами.

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14 комментариев
Тот самый чел

Ну правильно, если не дают тут жить спокойно и поднимать экономику России.

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Слегка Придурковатый

"По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав"

После одобрения данного законопроекта, считаю, нужно создать новый орган, который должен возглавить Александр Пистолетов. Назвать его можно Российский Торрент-Союз Мировых Правообладателей, например.

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Leo Uvarov

йохохо и бутылка рома

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Вадим Д.
аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом

А зарубежье прям в очередь встаёт за Чебурашкой и сериалами про ментов?

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Кирилл Таран

Если такой подход позволит правообладателю компенсировать часть убытков, то почему нет?

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Финансовый консалтинг

За приорой

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Kelerius

Ментовские войны топчик

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Вадим Д.
широкая палитра различных устройств с «максимально широким» использованием отечественных компонентов

Запоминаем, добавляем в словарик.

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Артем Сухенко

Хлопок, отрицательный рост, задымление, водопроявление , перегруппировка на более выгодные позиции, англосаксы, высвобождение работников, etc - к этому списку пополнение?)

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1 комментарий
Амбассадор Черноголовки
На миграционном рынке рост в том числе связываю
владельце прав

Зачем Вы теряете последние буквы в словах?

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Слегка Придурковатый

Это не потеря, а экономия. Понимать надо.

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4 комментария
Роботы из зубной пасты

Я понимаю, что это не новость, но почему про Москву нет упоминаний? Мне вот кажется, что это имеет отношение к финансам, так, как стоимость жилья на юго—западе Столицы и в Новой Москве, должна начать снижаться.

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Nursultan

Как оказалось дешевые восточные районы самые безопасные))

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1 комментарий
Артур Маслов

как тебе твой ник в голову пришел?

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1 комментарий

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Семён Маслов

А я-то думал россиянам бойкот весь мир объявил, а тут и гражданство раздают и в грузинов потихоньку превращаются

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Dima Alexeev

В США и из Венесуэлы и Кубы едут, и из Северной Кореи.
Бойкот бойкотом, а пылесос талантов и бизнесменов не выключается

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6 комментариев
Роман Вячеславович

Мой коллега паспорт Армении получил, но у многих такое превращение не получится, потому что нет бабушки-армянки.

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Alex Nosov

Бойкот по конкретным спискам, в которые обычному Ваньке не попасть)

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17 комментариев
Лера Змеева

Прям год рекордов, правда не в пользу России

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Слегка Придурковатый

Ну почему же, вот мы вскоре снова можем стать первыми в мире.

«Появление запрета на доступ к судебному разбирательству будет «очень сильным нарушением прав», считает Сергей Зуйков: «Ранее нигде в мире подобные ограничения не допускались. Если Россия их введет, то это произойдет впервые в истории».

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Роман Вячеславович

И снова новости из рубрики "Казахстан нам поможет"
Казахстанский Jusan Bank с 20 мая прекратил все операции с Тинькофф банком
Банк рекомендует использовать других партнеров из корреспондентской сети.

Курочка по зернышку клюет, тук-тук-тук-тук-тук (с) помните, кто так говорил ?

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Император Нолимоций
с «максимально широким» использованием отечественных компонентов

Теперь в наклейку «Сделано в России» привезенные из Китая устройства будут целиком заворачивать в три слоя.

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Павел Шкутко

Кордиант и Рибок. Надеюсь они продают без торговых марок, а то эти абибасы будут просто жесть

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Александр Привалов

ждём Кардинал и Рыбок

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1 комментарий
Кузьмич

Рибок абсолютно нормально продает)) Американцы не против продавать нам Рибок)

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Ави Шниперсон

Здорово, что за иностранные музыку и фильмы снова никто не будет платить, а это значит, что и российские распрощаются с платформами, и снова только честный чёс поможет артисту РФ )) Велком бэк ту 90е епта

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Святой отец

Российским уже с марта 2022 года никто из америкосов и европейцев не платит, успокойся.

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3 комментария
Amangeldi Myrzabekov
Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек и составляет 333,2 млн.
В Бюро переписи населения добавили, что в 2022 году общее число рождений в стране впервые увеличилось с 2007 года.

Ну вот и вышли из демографического кризиса, с чем и поздравляю их.

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Роман Вячеславович

а у нас стабильность. весь прирост населения за 20 лет только за счет "присоединенных" русских. без притока из соседних республик, была бы убыль. и это при том, что дают маткапитал уже и за первого.

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Neutron
Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельце прав

хм, а вот если я посчитаю что российские правообладатели делают не то что мне хочется, мне не дадут использовать произведения без разрешения правообладателей. Вне зависимости от того считаю я что они несправедливо поступают или нет...

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Павел Шкутко

Это другое...

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Eli
Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян

То ли я дурак, то ли грин карта это не гражданство. В издательстве виси и в ведомостях профессионалов вообще не осталось штоль? Все разъехались?

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Alex Nosov

Там в исходнике указано, что конкретно гринкарту получили 9811 человек.

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3 комментария
Николай Пылаев

"Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян"- видимо не до всех пропаганда дошла

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Саша G

С добрым утром

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Александр Привалов
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Dima Alexeev

За 2022 год в США переехали более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тысяч человек.

https://report-az.turbopages.org/turbo/report.az/s/ru/drugie-strany/chislo-immigrantov-v-ssha-uvelichilos-na-168-procentov/

Число иммигрантов в США увеличилось на 168…
Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек и составляет 333,2 млн.
report-az.turbopages.org
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Павел Шкутко

Вы хотите найти в России миллион человек со знанием английского языка? Считайте все кто знал, те и убёгли. Ит зэ кэпитал оф грейт британ

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1 комментарий
Бублик static void

В Британии, например, такая же шняга. Объясняют отложенным спросом после ковида и возвращением гастарбайтеров (или экспатов, если это слово больше нравится).

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Невкусно и грустно

С ковидными годами нет смысла сравнивать.

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Александр Привалов
создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом

Ха! Лол! Каких?))) Принимайте смело, нет рисков.

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Святой отец

Вообще, много российского музла издано за рубежом, и роялти с прошлого года за них никто не платит так-то.

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3 комментария
Павел Шкутко

Чебурашку на западные цитаты разнесут, нельзя так

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Сергей Федотов

А заголовки новостей нам тоже госдеп поставляет?

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Виктория Сухотина

Это при том, что получить рядовому человеку гражданство США не так просто и не так быстро.

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Elnar I

О чем вы говорите, какому еще "рядовому человеку" и что значит не так просто? Можете объяснить, какими качествами нужно обладать, и какие проблемы возникают на пути?

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3 комментария
debil
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Anastasiya Efremova

это блогеры торговую посещаемость увеличили, да бы показать всему миру где теперь одеваться

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Bartholomew Simpson

Если в 2022 был рекорд за последние 10 лет, значит предыдущий был в 2012, когда обещали конец света. А в 2014 был экономический кризис. В 2022 следующий рекорд, когда началась война, соответственно в 2024 году ждём развал экономики США?

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Hox
Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.

Правообладатели сериала "Дружина" напряглись.

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