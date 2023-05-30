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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 мая: доллар — 80,06 рубля, евро — 85,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81,1 рубля, евро — 87,01 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,99 рублей, евро — 86,72 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским бизнесом Reebok) и ливанская Azadea Group (собственник Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении сети Decathlon в России, рассказали источники «Ведомостей» на рынке недвижимости. По их словам, покупатель может получить все магазины российской сети и перезапустить их по франшизе с возможным закрытием части точек.

Группа S8 Capital купила производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Сумма сделки не раскрывается. До этого S8 купила завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора.

Законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на судебные разбирательства по вопросу лицензионных отчислений, узнал «Ъ». По нему контент можно будет использовать на российском рынке без разрешения владельца прав. Юристы считают, что принятие закона создаст аналогичные риски для отечественных компаний за рубежом.

«Ростелеком» запустит производство потребительской электроники на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, рассказал президент компании Михаил Осеевский. На нём планируют собирать ««собирать широкую палитру различных устройств» с «максимально широким» использованием отечественных компонентов. Запуск запланирован на июнь 2023 года.

Турецкая Hayat запустила на своём калужском заводе линию по выпуску бумажных полотенец, инвестиции в расширение производства превысили 150 млн рублей.

Контекст

Американское гражданство в 2022 году получили 10,4 тысячи россиян, подсчитали в консалтинговой Second Wind на основе данных Госдепартамента США. По информации «Ведомостей», это рекордный показатель за 10 лет. На миграционном рынке рост в том числе связывают с отложенным эффектом рассмотрения заявок, поданных в прошлые годы.

В апреле-мае 2023 года трафик торговых центров по всей России увеличился на 7% год к году, следует из данных Focus Technologies. На рынке рост посещаемости связывают с переформатированием магазинов ушедших брендов и появлением новых арендаторов, но не ждут восстановления отрасли до показателей 2019 года.

Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2% и составила 71,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчётность перевозчиков по РСБУ. Чистый убыток достиг 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 59,6 млрд рублей в 2021-м.