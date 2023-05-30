Активы Decathlon в России планируют купить владелец российского бизнеса Reebok и собственник Dubai Mall — «Ведомости» Статьи редакции
Если сделку и закроют, то не раньше осени 2023 года.
- Переговоры о покупке российского бизнеса Decathlon ведут FLO Retailing и ливанская Azadea Group, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по недвижимости и одного партнёра спортивного ритейлера.
- По словам источников, сейчас рассматривается два варианта сделки: первый — выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек.
- Есть ли другие покупатели — неизвестно. Один из консультантов говорит, что смотреть недвижимость Decathlon приезжали некоторые ближневосточные франчайзи сети, но их имена он называть не стал. Если переговоры пройдут успешно, сделку закроют к осени 2023 года. Представители FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon на запросы «Ведомостей» не ответили
- Основанная в 1976 году сеть Decathlon пришла в Россию в 2006 году. В марте 2022 года ритейлер объявил о приостановке работы в стране. Тогда у сети было 57 магазинов в стране. На момент публикации, согласно информации на официальном сайте, их 28: большинство — в Москве и Санкт-Петербурге. О возможной продаже активов в январе 2023 года сообщил РБК.
- Международную компанию FLO основали в начале 1960-х годов. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. В мае 2022 года он выкупил бизнес Reebok в России, получив 100 магазинов по всей стране. После этого точки переименовали в SneakerBox.
- Azadea Group принадлежит Daher Group семьи Дахер, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Также она развивает по франшизе более 40 международных брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia и Mango. В октябре Daher Group выкупила российские активы у Inditex — владельца Zara, Bershka, Pull&Bear и других брендов. Магазины открылись в апреле 2023-го под вывесками Ecru, Dub и Maag.
1732 просмотров
Спортмастер курит в сторонке,дека более качественные товары продавал
Вот и славно, без разницы кто купит, главное — открыли бы снова.
Так скорее всего кроме самого помещения там ничего не останется
Ну не одними же Reebok торговать планируют (-:
так товары не будут те же, без поставок тех товаров это просто еще один говномастер
Ну будут на заводах Re'ebok делать, а потом продавать по цене оригинала.
Почем? Поторгуемся ?
Не дороже сотки пока, а там посмотрим
А почему бы и нет? Кто-то думал, что это нишу никто не займёт?
У нас большой ангар Декатлон закрылся и на его месте открылся DNS. Правда хз, в собственности это помещение было или в аренде.
Фигасе. Откуда они столько техники взяли? В наши то дни.
哪裡，哪裡……來自駱駝！