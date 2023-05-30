Рыночная капитализация Nvidia превысила $1 трлн Статьи редакции
Акции компании подорожали после прогноза о росте выручки на фоне популярности чат-ботов.
- Nvidia первой среди производителей чипов присоединилась к «клубу триллионеров», пишет Reuters. Среди других ИТ-компаний с оценкой более $1 трлн — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Amazon.
- На 16:56 мск акции компании растут на бирже Nasdaq на 5,97% и торгуются по $412,7 за штуку. Рыночная капитализация составляет около $1,02 трлн. С начала 2023 года акции компании выросли на 188%.
- Акции Nvidia резко выросли в конце мая 2023 года после того, как производитель отчитался за первый квартал. В частности, он увеличил прогноз выручки во втором квартале до $11 млрд благодаря растущему рынку ИИ. Это более чем на 50% превысило оценку Уолл-стрит в $7,15 млрд.
- Nvidia — один из крупнейших разработчиков игровых чипов и процессоров для обучения ИИ-моделей. По оценке аналитиков, которую приводит CNBC, компания занимает более 95% рынка ИИ-чипов.
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Круто! А то кое-кто пыхтит: «"зелёные" загибаются».
У них огромный ресурс и грандиозные перспективы в области ИИ, так что всё огонь!
Был период, когда был хайп на майнинге, а потом биток хорошо упал и пошла хорошая коррекция нвидии, об ИИ ещё никто не знал..
Майнеры помогли
Майнерам можно сказать отдельное спасибо
Как три Финляндии
Вложился в медь и получил золото. Спасибо nvidia за первую прибыль в этом году :)
Можно сказать вам очень повезло)))
А как Газпром поживает?
дивиденды себе оставил)
Оттачиваете мастерство приплетания?
Просто вспомнил обещания Миллера о капитализации Газпрома в $1 трлн. Где-то мы не туда свернули.
Просто не уточнили в каких именно $. В мексиканских триллион вполне выходит.
Хорошо что запретили западными акциями торговать, эти ваши нвидии там, есть стабильная хорошо развивающаяся компания Газпром и отлично.
Блин, ну хоть бы разнообразили методичку приплетания.
Цари
Понятно, инвесторы прочесали всю цепочку бизнеса у хайпового ИИ и давай нвидию деньгами забрасывать
Да, хуанг тот ещё жук, зная что будет такой рост за счёт чипов для ИИ, взвинтил цены на потребительский товар, благо есть конкурент и многие следущую карту себе будут брать от AMD
И не купишь – знаем мы цену их "права собственности": заморозят и глазом не моргнут. 😒
Зато можно цап-царап. Сначала создать все условия, чтобы они здесь центры разработки и производства открыли, а потом напасть на страну, в которой штаб-квартира.
Скрепненько
И когда они заморозили?
В прошлом году?
Комментарий удален модератором
Nvidia везет страшно. Майнеры ушли, ИИ-шники пришли.
Везет, ага. Они последние 5 лет работают на ИИ, это хомячки только прошарили.
ИИ шники пришли даже до майнеров
Технологии не, не слышали и точки?
AMD еще себя покажет👍
А где майки со своими 2,5 трлн
Амазон обнимает гугл. Явный намек.
У Амазон там подвох
Майнерам спасибо
Е***ть, на 100 баксов скакнуть в цене за неделю это сильно