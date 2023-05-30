Деньги
Таня Боброва

Рыночная капитализация Nvidia превысила $1 трлн Статьи редакции

Акции компании подорожали после прогноза о росте выручки на фоне популярности чат-ботов.

  • Nvidia первой среди производителей чипов присоединилась к «клубу триллионеров», пишет Reuters. Среди других ИТ-компаний с оценкой более $1 трлн — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Amazon.
  • На 16:56 мск акции компании растут на бирже Nasdaq на 5,97% и торгуются по $412,7 за штуку. Рыночная капитализация составляет около $1,02 трлн. С начала 2023 года акции компании выросли на 188%.
  • Акции Nvidia резко выросли в конце мая 2023 года после того, как производитель отчитался за первый квартал. В частности, он увеличил прогноз выручки во втором квартале до $11 млрд благодаря растущему рынку ИИ. Это более чем на 50% превысило оценку Уолл-стрит в $7,15 млрд.
  • Nvidia — один из крупнейших разработчиков игровых чипов и процессоров для обучения ИИ-моделей. По оценке аналитиков, которую приводит CNBC, компания занимает более 95% рынка ИИ-чипов.

#новость #nvidia

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34 комментария
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 Вадим Д.

Круто! А то кое-кто пыхтит: «"зелёные" загибаются».

У них огромный ресурс и грандиозные перспективы в области ИИ, так что всё огонь!

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Vitaly Ya

Был период, когда был хайп на майнинге, а потом биток хорошо упал и пошла хорошая коррекция нвидии, об ИИ ещё никто не знал..

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Влад

Майнеры помогли

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Karen Buzhala

Майнерам можно сказать отдельное спасибо

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Адам Батажев

Как три Финляндии

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habanero

Вложился в медь и получил золото. Спасибо nvidia за первую прибыль в этом году :)

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Арина Александрова

Можно сказать вам очень повезло)))

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Хозяин

А как Газпром поживает?

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iDark Ogr

дивиденды себе оставил)

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Кузьмич

Оттачиваете мастерство приплетания?

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Хозяин

Просто вспомнил обещания Миллера о капитализации Газпрома в $1 трлн. Где-то мы не туда свернули.

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Бублик static void

Просто не уточнили в каких именно $. В мексиканских триллион вполне выходит.

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Vitaly Ya

Хорошо что запретили западными акциями торговать, эти ваши нвидии там, есть стабильная хорошо развивающаяся компания Газпром и отлично.

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Кузьмич

Блин, ну хоть бы разнообразили методичку приплетания.

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Михаил Синицын

Цари

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Адам Батажев

Понятно, инвесторы прочесали всю цепочку бизнеса у хайпового ИИ и давай нвидию деньгами забрасывать

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Paul Brezcuu

Да, хуанг тот ещё жук, зная что будет такой рост за счёт чипов для ИИ, взвинтил цены на потребительский товар, благо есть конкурент и многие следущую карту себе будут брать от AMD

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Alexander Golubev

И не купишь – знаем мы цену их "права собственности": заморозят и глазом не моргнут. 😒

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V K

Зато можно цап-царап. Сначала создать все условия, чтобы они здесь центры разработки и производства открыли, а потом напасть на страну, в которой штаб-квартира.

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А.

Скрепненько

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Фоксик

И когда они заморозили?

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habanero

В прошлом году?

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debil
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Владимир Зыков

Nvidia везет страшно. Майнеры ушли, ИИ-шники пришли.

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habanero

Везет, ага. Они последние 5 лет работают на ИИ, это хомячки только прошарили.

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Никита

ИИ шники пришли даже до майнеров

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Andrey

Технологии не, не слышали и точки?

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Фарид Каримов

AMD еще себя покажет👍

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Сергей С.
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Vitaly Ya

А где майки со своими 2,5 трлн

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Невероятный Блондин

Амазон обнимает гугл. Явный намек.

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habanero

У Амазон там подвох

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Александр Хаматов

Майнерам спасибо

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Никита

Е***ть, на 100 баксов скакнуть в цене за неделю это сильно

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