Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":711737,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":711737,"gtm":null} 1491 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 мая: доллар — 80,69 рубля, евро — 86,52 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81,26 рубля, евро — 86,92 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 81,27 рублей, евро — 87,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,20 рубля.

Кто и как адаптируется

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о развитии технологических компаний. Он вводит понятие «малых технологических компаний» (МТК) и устанавливает критерии для их определения. Сейчас правительство обсуждает меры поддержки для таких организаций — их могут добавить в документ ко второму чтению, рассказал «Ъ» замглавы Минэкономики Максим Колесников.

Контекст

Прибыль российских структур иностранных производителей бытовой электроники Bosch, LG и Samsung сократилась вдвое по итогам 2022 года, следует из отчётности компаний. Продажи этих брендов снизились на 60-80%. Участники рынка считают основной причиной падения спроса заморозку или снижение производства в России.

Объём денежных переводов из России в Казахстан в апреле 2023-го сократился на 44% год к году и составил 1,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана. Эксперты связывают это со снижением спроса на переводы среди россиян и с ужесточением регулирования в Казахстане.

Выручка крупнейших управляющих компаний от услуг доверительного управления в первом квартале 2023 года увеличилась на 16% и составила почти 13 млрд рублей, выяснил «Ъ». Рынок адаптировался к уходу нерезидентов, отсутствию доступа к западной инфраструктуре и восстанавливает доверие инвесторов, считают эксперты.

Объём валютных кредитов для бизнеса на балансе российских банков к 1 марта 2023 года составил $120 млрд — это минимальный показатель за 12 лет, следует из данных ЦБ.

Около половины работодателей (53%) планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2023 году, следует из данных HeadHunter. Сократить расходы на оплату труда планируют лишь 3% компаний.

В первом квартале 2023 года производство парфюмерии в России сократилось на 9%, продажи — на 6,2%, пишет «Ъ». При этом увеличивается ввоз продукции из стран ЕАЭС в рамках механизма параллельного импорта.