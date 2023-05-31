День 462: прибыль российских структур Bosch, LG и Samsung сократилась вдвое в 2022 году Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 31 мая: доллар — 80,69 рубля, евро — 86,52 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,20 рубля.
Кто и как адаптируется
Госдума поддержала в первом чтении законопроект о развитии технологических компаний. Он вводит понятие «малых технологических компаний» (МТК) и устанавливает критерии для их определения. Сейчас правительство обсуждает меры поддержки для таких организаций — их могут добавить в документ ко второму чтению, рассказал «Ъ» замглавы Минэкономики Максим Колесников.
Контекст
Прибыль российских структур иностранных производителей бытовой электроники Bosch, LG и Samsung сократилась вдвое по итогам 2022 года, следует из отчётности компаний. Продажи этих брендов снизились на 60-80%. Участники рынка считают основной причиной падения спроса заморозку или снижение производства в России.
Объём денежных переводов из России в Казахстан в апреле 2023-го сократился на 44% год к году и составил 1,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана. Эксперты связывают это со снижением спроса на переводы среди россиян и с ужесточением регулирования в Казахстане.
Выручка крупнейших управляющих компаний от услуг доверительного управления в первом квартале 2023 года увеличилась на 16% и составила почти 13 млрд рублей, выяснил «Ъ». Рынок адаптировался к уходу нерезидентов, отсутствию доступа к западной инфраструктуре и восстанавливает доверие инвесторов, считают эксперты.
Объём валютных кредитов для бизнеса на балансе российских банков к 1 марта 2023 года составил $120 млрд — это минимальный показатель за 12 лет, следует из данных ЦБ.
Около половины работодателей (53%) планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2023 году, следует из данных HeadHunter. Сократить расходы на оплату труда планируют лишь 3% компаний.
В первом квартале 2023 года производство парфюмерии в России сократилось на 9%, продажи — на 6,2%, пишет «Ъ». При этом увеличивается ввоз продукции из стран ЕАЭС в рамках механизма параллельного импорта.
Новости предыдущего дня, 30 мая — здесь.
при этом со всего что приедет по "параллельному импорту" головные организации прибыль все равно получат...
А мне кажется, что это связано либо с падением доходов населения, либо с параллельным импортом- не все ритейлеры хотят отчислять часть официалам...
А остальные 44%- сидят "сложив ручки"?
остальные 44% тоже планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2023 году, но это еще более не точно, чем первая половина
Я думаю, что в "те 53%" входят 50% бюджетных организаций, которые и так ежегодно увеличивают ЗП, на размер разницы инфляции, по сравнению с прошлым годом...
К слову о новостях, vc теперь только из-под vpn работает? Хрен пробьёшься прям, хоть талон бери.
Без впн у меня
Хм, на 3-х провайдерах проверил, теле2, мтс и домру — без впн не открывается. Вы в России? Мало ли (-:
Это теневой бан, Вадим 😱
Он не так работает (-:
Не, в чате беты приложения народ тоже жалуется.
На Yota без впн, возможно в чёрном списке из-за Ддос какого-нибудь.
Это ещё и максимальный показатель на ближайшие годы. Хотя рупии могут подтянуть его.
Около половины работодателей (53%) планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2023 году, следует из данных HeadHunter. Сократить расходы на оплату труда планируют лишь 3% компаний.
Ох уж эти сказочки! В хороший год не увеличили, а вот сейчас то самое время! Видимо всю жизнь работаю именно во второй половине компаний жлобов)
ну так я тоже планирую полететь на Марс, не полечу, но запланирую)))
Дело не в том, хотят компании повышать оклады или нет, дело в том, что на рынке труда сейчас дефицит кадров, если не поднять ЗП, то люди могут уйти в другие места. А искать новых гораздо затратнее.
Все говорят про дефицит, но не пишут отрасли и соотношения. По моему, дефицита особо нет никакого, исключая наукоемкие направления (и то, малую их часть).
Так-то даже по закону должны увеличивать зп каждый год.
Тут секрет в том, что "около половины", т.е. это как с диллемой динозавра: или поднимут, или нет.
Начало
"около половины работодателей планируют увеличить зп в 2023 году"- а остальные?цены то на продукты и на все то явно увеличились
Прикона. То есть еще какая то прибыль есть. Вообще конечно жду отчетность на 2023г что бы сравнить с 2022г. думаю - будет интересно :)Объём денежных переводов из России в Казахстан в апреле 2023-го сократился на 44% год к году и составил 1,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.
Главное не прикрывайте лавочку со Стим!