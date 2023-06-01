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Деньги
Артур Томилко

День 463: «АвтоВАЗ» и «Камаз» попросили увеличить утильсбор на автомобили Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 июня: доллар — 80,99 рубля, евро — 86,5 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81 рубль, евро — 86,63 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 81,47 рублей, евро — 87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.

Чистый приток средств розничных инвесторов на Мосбиржу в апреле 2023 года составил 88 млрд рублей, пишут «Ведомости». Это рекордный показатель с февраля 2022-го. Объём ценных бумаг на счетах физлиц с начала года вырос в 1,5 раза, до 759 млрд рублей.

Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физлиц. Максимальная сумма перевода — 15 тысяч рублей. Деньги зачисляются без комиссии.

Кто и как адаптируется

УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к VK на сумму 953 млн рублей, сообщает РБК. Истец считает, что VK нарушила требования указа президента, который предписывает эмитентам российских евробондов выплатить российским инвесторам долг в рублях, либо перевыпустить свои облигации в России для замещения. Представитель VK заявил, что компания не является поручителем по указанному выпуску евробондов, не получала деньги от выпустившего их эмитента — и не является надлежащим ответчиком по этому делу.

Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль выкупил торговый центр на Калужском шоссе в Новой Москве, который принадлежал французскому инвестфонду МИГ. Сумма сделки, по данным «Ъ», составила 760 млн рублей.

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«АвтоВАЗ» и «Камаз» снова попросили правительство увеличить утилизационный сбор на автомобили. По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники. В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года, а в «АвтоВАЗе» считают, что индексация утильсбора не повлияет на цены легковых автомобилей из-за их спекулятивности.

Какие есть проблемы и трудности

Арбитражные суды начали отказывать инвесторам, которые добиваются от банков принудительной конвертации купленных за рубежом расписок на российские акции, пишет РБК. Банки отказывают таким клиентам по формальным критериям — из-за отсутствия документов от иностранных финансовых организаций. Последние, в свою очередь, отказываются предоставлять инвесторам необходимые сведения, ссылаясь на санкции, или вовсе не располагают ими. Юристы отмечают, что оспорить решения российских судов в таких обстоятельствах будет сложно.

Контекст

В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, следует из данных HeadHunter и агентства PR Perfect. Число вакансий в апреле 2023 года выросло на 42% год к году. Участники рынка подтвердили «Ъ» рост востребованности специалистов по продвижению и объяснили это появлением новых рекламодателей и увеличением бюджетов.

Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг в России в апреле 2023-го увеличился на 7,4% год к году, следует из макроэкономической статистики Росстата. Основным драйвером роста стал отложенный спрос на высококачественные товары из непродовольственного сегмента.

Новости предыдущего дня, 31 мая — здесь

#новость

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 Слегка Придурковатый

«Автоваз» и «Камаз» традиционно снова охуели.

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jonewayne

Всегда поражало откровенное двуличие чиновников и бизнесменов (не только наших). Представляю картину, как закончили совещание, накатали просьбу увеличить утильсбор, а то импортные автомобили мешают. Вышли на улицу, сели в дорогие импортные автомобили и поехали по своим делам.

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Слегка Придурковатый

Наговариваешь! Глава Автоваза вышел с совещания и, как истинный патриот, сел в заниженную четырку. Глава Камаза, разумеется, сел за руль КО-529-14.

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Вадим Д.

Камаз и Автоваз в панике — сдерживающиен механизмы не так сильно угнетают импортёров! Срочно заградить и защитить кровиночек.

пообещал не поднимать цены до конца года

А это уже очевидный шантаж.

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Роман

Лада и так больше двух лямов стоит. Вроде смысл заградительных пошлин и сборов в том, чтобы можно было конкурировать, а не борзеть. Впрочем, ничего нового.

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Eternal Hate

Это тот самый АвтоВАЗ, который за 10+ лет существования утильсбора смог высрать только гранту?

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Dima Alexeev

Весту

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Eternal Hate

Веста сделана при участии рено

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Dima Alexeev

Во всем мире кто-то в ком-то участвует, а у нас нельзя?

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Eternal Hate

Во всем мире нет таких тепличных условий, в которых за 10+ лет с утильсбором АвтоВАЗ смог высрать всего две новых модели

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Dima Alexeev

Так это не АВТОВАЗ, а Рено

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Борис Интеграторов

Ну теперь то без Рено. Теперь то по Весте каждые 3-4 гойда?

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Dima Alexeev

Мне без Рено збс. И с Рено тоже збс. По плану выпуска новых моделей - не ко мне

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Борис Интеграторов

Да понятно заелись Ща буханку модернизируем и сделаем стеклоподъемник и в серию! Збс че, без технологий, без дизайнеров, без будущего. гойда-гойда!)))

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jonewayne
кто-то в ком-то участвует

Какая фраза интересная 😅

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Dima Alexeev

Она работает и в прямом, и в переносном смыслах

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Black7

Нет, кругом враги

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Dima Alexeev

Фраза хорошая, но бессмысленная

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Artur Kuramshin

Боюсь представить какого размера должен быть утилизационный сбор, чтобы КамАЗ был выгоднее импортных аналогов

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Борис Интеграторов

Размером с камаз же

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Владислав Панков

Представить, действительно, страшно.

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Alex Nosov

Производители утиля просят увеличить утильсбор, ибо люди все еще не хотят покупать их утиль

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Вадим Д.
Чистый приток средств розничных инвесторов ... 88 млрд ₽ ... рекордный показатель с февраля 2022-го

Ростом и достижениями от нихрена ещё 40 лет хвастать будут.

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Александр Голубев

Кто все эти "одаренные"???

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Hox

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. А через 11 лет, на текущий момент, мы имеем Весту и Гранту. А из-за санкций пришлось отказаться от всяких мелочей, типа АБС и подушек безопасности. Зато продаются они по цене машины.

Чтобы понять, что можно сделать за 10 лет: Маск в 2001 основал SpaceX, а через 11 лет в 2012 уже возил грузы на МКС.

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Александр Голубев

Не пилил деньги акционеров? Лошара!

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Сеошник Сеошников

пилил, но в тоже время какой никакой результат показывал(ет). В отличии от "наших".

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Александр Голубев

Не, если что то выпускает это не распил, а просто позор какой-то!

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Леонид Бережной

Заходишь в пост прочитать про "«АвтоВАЗ» и «Камаз» попросили увеличить утильсбор на автомобили", а тут куча мусора.

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Black7
По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.

Вот уроды

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Вадим Д.
оспорить решения российских судов в таких обстоятельствах будет сложно

😂 Да и кто бы сомневался.

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Генерал Ермолов

Большинство конкурентов и так уже ушло с рынка, а эти все просят и просят. Доработались до того, что даже китайцам конкуренцию вдрызг проигрывают.

Вот уж точно, остров невезения какой-то

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Herald of Sudan

" В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года"-а в случае отрицательного на сколько процентов мы афигеем ?

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Борис Интеграторов

Я так понимаю по задумках хитрожопых представителей недоавтопрома мы должны ездить либо на печальных, в лучшем случае, китайских авто. Интересный план. Что не день, то народу все проще жить.

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debil
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Илон Маск

Я так понял инвесторам в иностранные компании денюжку не собираются возвращать? 😏

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Фоксик

Так так денюжки вложены не в иностранные, а вроде как российские компании

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Leonid Bushuev
Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физлиц. Максимальная сумма перевода — 15 тысяч рублей. Деньги зачисляются без комиссии.

О, альтернативы Короне. Пользоваться не буду, пока Корона устраивает, но сам факт - радует :)

«АвтоВАЗ» и «Камаз» снова попросили правительство увеличить утилизационный сбор на автомобили. По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.

Классика, давайте заставим остальных поднять цены, а то даже так наше покупать не хотят :D

В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, следует из данных HeadHunter и агентства PR Perfect.

То есть люди успокоились, вернулись к покупкам (к развлечениям вернулись еще в прошлом году), и теперь нужна реклама что бы людей зазывать. Хорошо.

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Фоксик

Может для рекламы службы по контракту нанимают

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Kristina_Koslovskaya

"В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе" А что нейросеть не сможет заменить?

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Андрей Королёв

«Автоваз» и «Камаз» высший класс.

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Андрей Королёв

супер! ждём ещё хороших новостей!

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Император Нолимоций
Арбитражные суды начали отказывать инвесторам, которые добиваются от банков принудительной конвертации купленных за рубежом расписок на российские акции, пишет РБК. Банки отказывают таким клиентам по формальным критериям
Чистый приток средств розничных инвесторов на Мосбиржу в апреле 2023 года составил 88 млрд рублей, пишут «Ведомости». Это рекордный показатель с февраля 2022-го

«А они все лезут и лезут»
https://coub.com/view/11amku

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Sergei Timofeyev
В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года, а в «АвтоВАЗе» считают, что индексация утильсбора не повлияет на цены легковых автомобилей из-за их спекулятивности.

КамАЗ какой-то странный. Утильсбор будет поднят и для него, но он, как титан у проводницы, будет держать это давление, сдерживая рост собственных цен. Вместо того, чтобы становиться привлекательнее для покупателя, в том числе и ценой, делают наоборот, так как ВСЁ РАВНО ВОЗЬМУТ!

АвтоВАЗ тоже давно на своей волне в понимании экономики.

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Фоксик

Иркут НПК #IRKT

План по выпуску SSJ100 в 2023 году сокращен с 19 до 6 штук

Корпорация «Иркут» в 2023 году выпустит 6 самолетов Superjet-100 вместо 19 из-за проблем с запчастями, рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов. Санкции предусматривают запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам. С 2024 года планируется начать серийный выпуск импортозамещенной версии Superjet-100.

Источник: interfax.ru

Ну с 2024 начнут выпускать сотнями. План в 1000 штук надо выполнять

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