Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":713080,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":713080,"gtm":null} 2366 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 июня: доллар — 80,99 рубля, евро — 86,5 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81 рубль, евро — 86,63 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 81,47 рублей, евро — 87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Чистый приток средств розничных инвесторов на Мосбиржу в апреле 2023 года составил 88 млрд рублей, пишут «Ведомости». Это рекордный показатель с февраля 2022-го. Объём ценных бумаг на счетах физлиц с начала года вырос в 1,5 раза, до 759 млрд рублей.

Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физлиц. Максимальная сумма перевода — 15 тысяч рублей. Деньги зачисляются без комиссии.

Кто и как адаптируется

УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к VK на сумму 953 млн рублей, сообщает РБК. Истец считает, что VK нарушила требования указа президента, который предписывает эмитентам российских евробондов выплатить российским инвесторам долг в рублях, либо перевыпустить свои облигации в России для замещения. Представитель VK заявил, что компания не является поручителем по указанному выпуску евробондов, не получала деньги от выпустившего их эмитента — и не является надлежащим ответчиком по этому делу.

Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль выкупил торговый центр на Калужском шоссе в Новой Москве, который принадлежал французскому инвестфонду МИГ. Сумма сделки, по данным «Ъ», составила 760 млн рублей.

«АвтоВАЗ» и «Камаз» снова попросили правительство увеличить утилизационный сбор на автомобили. По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники. В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года, а в «АвтоВАЗе» считают, что индексация утильсбора не повлияет на цены легковых автомобилей из-за их спекулятивности.

Какие есть проблемы и трудности

Арбитражные суды начали отказывать инвесторам, которые добиваются от банков принудительной конвертации купленных за рубежом расписок на российские акции, пишет РБК. Банки отказывают таким клиентам по формальным критериям — из-за отсутствия документов от иностранных финансовых организаций. Последние, в свою очередь, отказываются предоставлять инвесторам необходимые сведения, ссылаясь на санкции, или вовсе не располагают ими. Юристы отмечают, что оспорить решения российских судов в таких обстоятельствах будет сложно.

Контекст

В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, следует из данных HeadHunter и агентства PR Perfect. Число вакансий в апреле 2023 года выросло на 42% год к году. Участники рынка подтвердили «Ъ» рост востребованности специалистов по продвижению и объяснили это появлением новых рекламодателей и увеличением бюджетов.

Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг в России в апреле 2023-го увеличился на 7,4% год к году, следует из макроэкономической статистики Росстата. Основным драйвером роста стал отложенный спрос на высококачественные товары из непродовольственного сегмента.