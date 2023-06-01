День 463: «АвтоВАЗ» и «Камаз» попросили увеличить утильсбор на автомобили Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 июня: доллар — 80,99 рубля, евро — 86,5 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.
Чистый приток средств розничных инвесторов на Мосбиржу в апреле 2023 года составил 88 млрд рублей, пишут «Ведомости». Это рекордный показатель с февраля 2022-го. Объём ценных бумаг на счетах физлиц с начала года вырос в 1,5 раза, до 759 млрд рублей.
Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физлиц. Максимальная сумма перевода — 15 тысяч рублей. Деньги зачисляются без комиссии.
Кто и как адаптируется
УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к VK на сумму 953 млн рублей, сообщает РБК. Истец считает, что VK нарушила требования указа президента, который предписывает эмитентам российских евробондов выплатить российским инвесторам долг в рублях, либо перевыпустить свои облигации в России для замещения. Представитель VK заявил, что компания не является поручителем по указанному выпуску евробондов, не получала деньги от выпустившего их эмитента — и не является надлежащим ответчиком по этому делу.
Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль выкупил торговый центр на Калужском шоссе в Новой Москве, который принадлежал французскому инвестфонду МИГ. Сумма сделки, по данным «Ъ», составила 760 млн рублей.
«АвтоВАЗ» и «Камаз» снова попросили правительство увеличить утилизационный сбор на автомобили. По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники. В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года, а в «АвтоВАЗе» считают, что индексация утильсбора не повлияет на цены легковых автомобилей из-за их спекулятивности.
Какие есть проблемы и трудности
Арбитражные суды начали отказывать инвесторам, которые добиваются от банков принудительной конвертации купленных за рубежом расписок на российские акции, пишет РБК. Банки отказывают таким клиентам по формальным критериям — из-за отсутствия документов от иностранных финансовых организаций. Последние, в свою очередь, отказываются предоставлять инвесторам необходимые сведения, ссылаясь на санкции, или вовсе не располагают ими. Юристы отмечают, что оспорить решения российских судов в таких обстоятельствах будет сложно.
Контекст
В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, следует из данных HeadHunter и агентства PR Perfect. Число вакансий в апреле 2023 года выросло на 42% год к году. Участники рынка подтвердили «Ъ» рост востребованности специалистов по продвижению и объяснили это появлением новых рекламодателей и увеличением бюджетов.
Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг в России в апреле 2023-го увеличился на 7,4% год к году, следует из макроэкономической статистики Росстата. Основным драйвером роста стал отложенный спрос на высококачественные товары из непродовольственного сегмента.
Новости предыдущего дня, 31 мая — здесь
«Автоваз» и «Камаз» традиционно снова охуели.
Всегда поражало откровенное двуличие чиновников и бизнесменов (не только наших). Представляю картину, как закончили совещание, накатали просьбу увеличить утильсбор, а то импортные автомобили мешают. Вышли на улицу, сели в дорогие импортные автомобили и поехали по своим делам.
Наговариваешь! Глава Автоваза вышел с совещания и, как истинный патриот, сел в заниженную четырку. Глава Камаза, разумеется, сел за руль КО-529-14.
Камаз и Автоваз в панике — сдерживающиен механизмы не так сильно угнетают импортёров! Срочно заградить и защитить кровиночек.пообещал не поднимать цены до конца года
А это уже очевидный шантаж.
Лада и так больше двух лямов стоит. Вроде смысл заградительных пошлин и сборов в том, чтобы можно было конкурировать, а не борзеть. Впрочем, ничего нового.
Это тот самый АвтоВАЗ, который за 10+ лет существования утильсбора смог высрать только гранту?
Весту
Веста сделана при участии рено
Во всем мире кто-то в ком-то участвует, а у нас нельзя?
Во всем мире нет таких тепличных условий, в которых за 10+ лет с утильсбором АвтоВАЗ смог высрать всего две новых модели
Так это не АВТОВАЗ, а Рено
Ну теперь то без Рено. Теперь то по Весте каждые 3-4 гойда?
Мне без Рено збс. И с Рено тоже збс. По плану выпуска новых моделей - не ко мне
Да понятно заелись Ща буханку модернизируем и сделаем стеклоподъемник и в серию! Збс че, без технологий, без дизайнеров, без будущего. гойда-гойда!)))
Какая фраза интересная 😅
Она работает и в прямом, и в переносном смыслах
Нет, кругом враги
Фраза хорошая, но бессмысленная
Боюсь представить какого размера должен быть утилизационный сбор, чтобы КамАЗ был выгоднее импортных аналогов
Размером с камаз же
Представить, действительно, страшно.
Производители утиля просят увеличить утильсбор, ибо люди все еще не хотят покупать их утиль
Ростом и достижениями от нихрена ещё 40 лет хвастать будут.
Кто все эти "одаренные"???
Утилизационный сбор ввели в 2012 году. А через 11 лет, на текущий момент, мы имеем Весту и Гранту. А из-за санкций пришлось отказаться от всяких мелочей, типа АБС и подушек безопасности. Зато продаются они по цене машины.
Чтобы понять, что можно сделать за 10 лет: Маск в 2001 основал SpaceX, а через 11 лет в 2012 уже возил грузы на МКС.
Не пилил деньги акционеров? Лошара!
пилил, но в тоже время какой никакой результат показывал(ет). В отличии от "наших".
Не, если что то выпускает это не распил, а просто позор какой-то!
Заходишь в пост прочитать про "«АвтоВАЗ» и «Камаз» попросили увеличить утильсбор на автомобили", а тут куча мусора.
Вот уроды
😂 Да и кто бы сомневался.
Большинство конкурентов и так уже ушло с рынка, а эти все просят и просят. Доработались до того, что даже китайцам конкуренцию вдрызг проигрывают.
Вот уж точно, остров невезения какой-то
" В случае положительного решения представитель «Камаза» пообещал не поднимать цены до конца года"-а в случае отрицательного на сколько процентов мы афигеем ?
Я так понимаю по задумках хитрожопых представителей недоавтопрома мы должны ездить либо на печальных, в лучшем случае, китайских авто. Интересный план. Что не день, то народу все проще жить.
Я так понял инвесторам в иностранные компании денюжку не собираются возвращать? 😏
Так так денюжки вложены не в иностранные, а вроде как российские компании
О, альтернативы Короне. Пользоваться не буду, пока Корона устраивает, но сам факт - радует :)«АвтоВАЗ» и «Камаз» снова попросили правительство увеличить утилизационный сбор на автомобили. По их мнению, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.
Классика, давайте заставим остальных поднять цены, а то даже так наше покупать не хотят :DВ России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе, следует из данных HeadHunter и агентства PR Perfect.
То есть люди успокоились, вернулись к покупкам (к развлечениям вернулись еще в прошлом году), и теперь нужна реклама что бы людей зазывать. Хорошо.
Может для рекламы службы по контракту нанимают
"В России восстановился спрос на специалистов по маркетингу и рекламе" А что нейросеть не сможет заменить?
«Автоваз» и «Камаз» высший класс.
супер! ждём ещё хороших новостей!
Чистый приток средств розничных инвесторов на Мосбиржу в апреле 2023 года составил 88 млрд рублей, пишут «Ведомости». Это рекордный показатель с февраля 2022-го
«А они все лезут и лезут»
https://coub.com/view/11amku
КамАЗ какой-то странный. Утильсбор будет поднят и для него, но он, как титан у проводницы, будет держать это давление, сдерживая рост собственных цен. Вместо того, чтобы становиться привлекательнее для покупателя, в том числе и ценой, делают наоборот, так как ВСЁ РАВНО ВОЗЬМУТ!
АвтоВАЗ тоже давно на своей волне в понимании экономики.
Иркут НПК #IRKT
План по выпуску SSJ100 в 2023 году сокращен с 19 до 6 штук
Корпорация «Иркут» в 2023 году выпустит 6 самолетов Superjet-100 вместо 19 из-за проблем с запчастями, рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов. Санкции предусматривают запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам. С 2024 года планируется начать серийный выпуск импортозамещенной версии Superjet-100.
Источник: interfax.ru
Ну с 2024 начнут выпускать сотнями. План в 1000 штук надо выполнять