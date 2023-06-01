Деньги
Маша Цепелева

«Ozon банк» запустил накопительный счёт Статьи редакции

Чтобы открыть его, надо оформить карту онлайн и пройти подтверждение личности, например, в одном из пунктов выдачи заказов.

  • Ставка у «Ozon банка» составит 8% на остаток средств на счёте в конце месяца. Пользователь может иметь до пяти накопительных счетов, рассказали в компании.
  • Чтобы воспользоваться предложением, надо оформить карту «Ozon Банка» онлайн и пройти идентификацию с паспортом — или в пунктах выдачи заказов, или на встрече с представителем Ozon в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге.
  • Пополнять счёт можно с карты любого российского банка, вносить и снимать без комиссии.

Финтех-продукты стимулируют рост заказов и помогают продавцам быстрее масштабировать бизнес, что отражается в сервисной выручке Ozon. Цены по «Ozon-карте» стимулируют покупателей делать заказы чаще.

«Ozon банк»
  • Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В июне 2022 года Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками на товары и кэшбеком.
  • Накопительные счета есть у дочерних банков других маркетплейсов. Например, у «Яндекс-банка» — со ставками 6,5-9% годовых, у «Вайлдберриз-банка» — 2-7% годовых.

#новость #ozonбанк

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 Подушка опасности

Я уже половину денег из Тинькофф на Ozon перевел

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Андрей Китаев

Тоже перевелся из Тинька, когда начали просить подписку за свои несчастные 5%

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Ольга Васюкова

А куда перешли?

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Roman Bednarskiy

в Ozon Банк, очевидно :)

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XNicON .

Половина эта больше 100 рублей?

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Невкусно и грустно

Зачем держать больше 100 (ну, ок, тыщ 300) фублей на руках?

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Слегка Придурковатый

Прям вот 8% без всяких там звёздочек и прочих уловок?

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Константин Суворов

Как обычно они появятся спустя какое-то время, как и в других банках. Скорее всего привлекут деньги и начнут ухудшать условия, вводить подписки, заградительные меры или просто принудят покупать на Ozon каждый месяц.

На старте всегда должен выиграть конечный потребитель. Так что пока почти наверняка без подвоха.

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Kelerius

Ой, где-то я это видел в одном желтом банке....

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Иван Помидоров

Ну это счет, а не вклад. Ты открыл сегодня под 8%, а потом в любой момент банк в одностороннем порядке этот процент снизит насколько захочет, имеет право.

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Anton Innokentievich

ну, минимальный остаток - это тоже своего рода уловка

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Roman Bednarskiy

Да. Процент на минимальный остаток 8% с ежемесячной капитализацией без всяких условий.

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Вадим Д.

В отделениях почты — Почта банк, в ПВЗ — отделения Ozon банка.
Сотрудники ПВЗ теперь и этим заниматься будут.

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Semyon Krylov

Карту получил как обычный постинг в ПВЗ. Никаких паспортов не показывал. Да, при открытии накопительного счёта ко мне приезжал в МСК сотрудник Озона и фоткал меня

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Иван Серик

А у меня смотрели паспорт, когда получал карту Озон в Москве.

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Kelerius

Пятерочка - магазин + почта
Почта - почта + магазин +банк
Озон - почта + банк

Все смешалось=)

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Тарас Перещук

Полностью согласен с Вадим Д.

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Энтони Лавджой

Пусть упаковку лучше вернут. Книги расхераченные привозят. Перезаказываю по несколько раз.

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Иван Помидоров

Неделю назад пытался открыть этот накопительный счет. Среди немногих ПВЗ, это делающих, нашел на карте себе ближайший, радостно пришел, а тамошняя дама посмотрела на меня как на идиота, и сказала, что они не знают что это, и им никаких инструкций не присылали, поэтому она удостоверять ничего не планирует. Про курьера ничего на форме открытия счета не предлагалось на тот момент.

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Подушка опасности

Это рашка, тут девочки их PR пиарят то, чего еще нет, потому что делают эти тупые IT-ики и продавцы они не знают

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Andrey Chuguev

Сотрудники ПВЗ сейчас наверное немного охренели от дополнительного "счастья"

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Ilya

Там очень маленький список ПВЗ. Далеко не каждый и не в каждом городе даже этим занимается. Думаю как-то решён вопрос дополнительной нагрузки.

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Kelerius

Да-да - "и фару на лоб мне повесьте"

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Valeryi

А потом не будет как у селлеров со сломанными возвратами?

"С 15 декабря отказались от компенсаций данного вида повреждений".

Озон банк внезапно не решит "отказаться от выплаты денег с вашего счета"?

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Alexey Remizov

Вообще то не "на конец месяца", а на "минимальный остаток в течении месяца"..

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Подушка опасности

В статье наврали, что пройти авторизацию можно в ПВЗ. По факту на всю Москву всего несколько пунктов, где это можно сделать

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Куртуазный маньерист

заказал на завтра курьера в офис. Нафига бегать по этим ПВЗ?

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Подушка опасности

я не нашел на сайте как это сделать :-(

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Куртуазный маньерист

при оформлении предложили ПВЗ или курьера

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Подушка опасности

так я оформление нигде найти не могу...

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Alexey

8% ? Интересно

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Подушка опасности

Больше чем в Альфа-банке

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Последний Шанс

Сотрудники пункта выдачи и так мало денег получают, ещё лишнюю работу на них повесили

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Подушка опасности

там всего 3-и пункта на Москву где это можно сделать

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ЮлияК

Надо же. Додумались наконец в пунктах выдачи проходить идентификацию личности. А то пару месяцев назад требовали в чат скидывать своё селфи с разворотом паспорта. Собирали биометрию без согласия клиентов.

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неформат

Мне в самом приложении предлагают пройти упрощённую идентификацию через опсоса, но оно мне и нахой не надо лишние сущности

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неформат

Щас бы ради 8% оформляться в каком то шарага банке, в котором чтобы закрыть этот счёт надо будет пройти 10 кругов ада

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