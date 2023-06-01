«Ozon банк» запустил накопительный счёт Статьи редакции
Чтобы открыть его, надо оформить карту онлайн и пройти подтверждение личности, например, в одном из пунктов выдачи заказов.
- Ставка у «Ozon банка» составит 8% на остаток средств на счёте в конце месяца. Пользователь может иметь до пяти накопительных счетов, рассказали в компании.
- Чтобы воспользоваться предложением, надо оформить карту «Ozon Банка» онлайн и пройти идентификацию с паспортом — или в пунктах выдачи заказов, или на встрече с представителем Ozon в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге.
- Пополнять счёт можно с карты любого российского банка, вносить и снимать без комиссии.
- Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В июне 2022 года Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками на товары и кэшбеком.
- Накопительные счета есть у дочерних банков других маркетплейсов. Например, у «Яндекс-банка» — со ставками 6,5-9% годовых, у «Вайлдберриз-банка» — 2-7% годовых.
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Я уже половину денег из Тинькофф на Ozon перевел
Тоже перевелся из Тинька, когда начали просить подписку за свои несчастные 5%
А куда перешли?
в Ozon Банк, очевидно :)
Половина эта больше 100 рублей?
Зачем держать больше 100 (ну, ок, тыщ 300) фублей на руках?
Прям вот 8% без всяких там звёздочек и прочих уловок?
Как обычно они появятся спустя какое-то время, как и в других банках. Скорее всего привлекут деньги и начнут ухудшать условия, вводить подписки, заградительные меры или просто принудят покупать на Ozon каждый месяц.
На старте всегда должен выиграть конечный потребитель. Так что пока почти наверняка без подвоха.
Ой, где-то я это видел в одном желтом банке....
Ну это счет, а не вклад. Ты открыл сегодня под 8%, а потом в любой момент банк в одностороннем порядке этот процент снизит насколько захочет, имеет право.
ну, минимальный остаток - это тоже своего рода уловка
Да. Процент на минимальный остаток 8% с ежемесячной капитализацией без всяких условий.
В отделениях почты — Почта банк, в ПВЗ — отделения Ozon банка.
Сотрудники ПВЗ теперь и этим заниматься будут.
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Карту получил как обычный постинг в ПВЗ. Никаких паспортов не показывал. Да, при открытии накопительного счёта ко мне приезжал в МСК сотрудник Озона и фоткал меня
А у меня смотрели паспорт, когда получал карту Озон в Москве.
Пятерочка - магазин + почта
Почта - почта + магазин +банк
Озон - почта + банк
Все смешалось=)
Полностью согласен с Вадим Д.
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Пусть упаковку лучше вернут. Книги расхераченные привозят. Перезаказываю по несколько раз.
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Неделю назад пытался открыть этот накопительный счет. Среди немногих ПВЗ, это делающих, нашел на карте себе ближайший, радостно пришел, а тамошняя дама посмотрела на меня как на идиота, и сказала, что они не знают что это, и им никаких инструкций не присылали, поэтому она удостоверять ничего не планирует. Про курьера ничего на форме открытия счета не предлагалось на тот момент.
Это рашка, тут девочки их PR пиарят то, чего еще нет, потому что делают эти тупые IT-ики и продавцы они не знают
Сотрудники ПВЗ сейчас наверное немного охренели от дополнительного "счастья"
Там очень маленький список ПВЗ. Далеко не каждый и не в каждом городе даже этим занимается. Думаю как-то решён вопрос дополнительной нагрузки.
Да-да - "и фару на лоб мне повесьте"
А потом не будет как у селлеров со сломанными возвратами?
"С 15 декабря отказались от компенсаций данного вида повреждений".
Озон банк внезапно не решит "отказаться от выплаты денег с вашего счета"?
Вообще то не "на конец месяца", а на "минимальный остаток в течении месяца"..
В статье наврали, что пройти авторизацию можно в ПВЗ. По факту на всю Москву всего несколько пунктов, где это можно сделать
заказал на завтра курьера в офис. Нафига бегать по этим ПВЗ?
я не нашел на сайте как это сделать :-(
при оформлении предложили ПВЗ или курьера
так я оформление нигде найти не могу...
8% ? Интересно
Больше чем в Альфа-банке
Сотрудники пункта выдачи и так мало денег получают, ещё лишнюю работу на них повесили
там всего 3-и пункта на Москву где это можно сделать
Надо же. Додумались наконец в пунктах выдачи проходить идентификацию личности. А то пару месяцев назад требовали в чат скидывать своё селфи с разворотом паспорта. Собирали биометрию без согласия клиентов.
Мне в самом приложении предлагают пройти упрощённую идентификацию через опсоса, но оно мне и нахой не надо лишние сущности
Щас бы ради 8% оформляться в каком то шарага банке, в котором чтобы закрыть этот счёт надо будет пройти 10 кругов ада