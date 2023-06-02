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Деньги
Маша Цепелева

День 464: ГАЗ начал обсуждать возобновление производства автомобилей «Волга», на ОС «Аврора» смогли установить Telegram Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Volga Siber, последняя модель легковой «Волги», выпущенная ГАЗ. Производство прекратилось в 2010 году

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 июня: доллар — 80,96 рубля, евро — 86,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 80,65 рубля, евро — 86,87 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,26 рубля, евро — 86,31 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.

Кто и как адаптируется

«Росбанк» первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчётов в криптовалюте.

«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения. В эту сумму входит финансирование четырех проектов: переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (завершили в конце 2022 года), замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров, внедрение авиационной сервисной платформы и система аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.

«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан. Продукцию от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

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«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.

Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро», оно доступно в магазине приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии.

Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей он уже сдал маркетплейсу Ozon.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.

Контекст

Правительство рассматривает возможность ввести обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения — до момента перехода на отечественные решения, заявил Михаил Мишустин. По его словам, половина суммы может пойти на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а другая часть — на формирование залоговой массы для льготного кредитования. Forbes предположил, к чему может привести такая система.

Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.

#новость

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31 комментарий
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 Вадим Д.

О, волга, как москвич, тоже "полностью отечественной" будет?

Любопытно, Победу не хотят реанимировать? Много ведь ещё китайских авто есть.

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Анастасия

А какая разница? Китайские авто - это Тесла, например? Как и все европейские производители - их всех скупил Китай.

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S.Capusta

Есть нюансы..
Не берите в голову, Анастасия.

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S1m0ne

берите, Анастасия, просто по-другому!

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Анастасия

Нет нюанса, что закажешь в Китае, то и произведут. Нашим достаточно сегодняшнего москвича для такси. Всяким Тесла надо на элитарность напирать.

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Alexander Golubev

Процесс нытья в комментария VC – процесс самодостаточный.

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Егор Корницкий

О, да! Потому что куча народу только истерит в комментах на ВС, а не проектирует новые Волги

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Alexander Golubev

В последней волге стоял двигатель крайслера. Так что полностью она и раньше не мыла.

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Serghei Maveriz

Это и был Крайслер

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Konstantin

Не, ещё до "Сайбера", на какой-то из последних модификаций классической 31-й Волги мотор от Крайслера ставили.

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Вадим Д.
Otto удалось продать все активы в России

Обращу внимание — именно удалось. С 50% "скидкой". И люди рады.

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Сергей Доктор

А зачем он решил продать?

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Вадим Д.

Чтобы не отобрали даром? (-:

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Сергей Доктор

Так вроде ж никто работать на запрещал?
А принципиальность, если это именно она, обходится дорого. Хорошо ещё, что в полцены...

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Сергей Федотов

А что это вообще за отто... Какой-то каталог из 90ых... Ну, продал и продал.

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Анастасия

а кто отбирал? Сами ушли.

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Андрей Шевчук

Потому что это его собственность и его право. Ограничивать права распоряжения частной собственностью — стрелять будущим себе в ногу.

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Андрей Шевчук

Улучшаем инвестиционный климат

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Генерал Ермолов

Стройными рядами идём в "светлое" прошлое

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Алла Купер

Отечствнный

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Leonid Bushuev
«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан.

О, релоканты будут довольны :D

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.

Сайбер было замечательным решением, мне очень жаль что оно не взлетело. Сайбринг с красивым шильдиком и с участием в госпрограммах. Давайте старые легендарные модели, с поддержкой - все будут довольны :)

Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других

Плохо, и так приходится брать в 1.5 раза дороже аналогов DELL / HP. Придется на хуавей переходить :(

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Сергей И

Хм, аналоги Хуавей, такие же как "Москвич", тоже "производятся" в стране

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Leonid Bushuev

Не понял мысли. Типа хуавей тоже запретят или?

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Сергей И

Ну, судя из новости - тоже должны.

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Leonid Bushuev

Посмотрим.

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Mike Amir

отечественный автопром станет в мире самым передовым по технологиям, волга и победы рулят

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Куртуазный маньерист

Полегче. Этих ребят на повороте обойдут автомобили ИЖ!

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Дмитрий Косатиков

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Может все таки лучше Фольксваген на мощностях Волги?

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Сергей Федотов

Ну а зачем нам Фольксваген? Французы не парятся. Креативят себе потихоньку. Их никто не выгонял. Они поддержали решение своего правительства. А почему мы свое не поддерживаем? В конечном итоге, хоть запорожец пусть выпускают, главное, что будут рабочие места.

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S1m0ne

Volki.

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S1m0ne
Минпромторг ...необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране

А вата говорила, что того занавеса (когда и к нам не пускают хорошее, себя показавшее) - никогда больше не будет. А вон - свои против своих, Минпромторг против качества жизни россиян.
Чо за люди, а. Сами не можем на уровне, существующем в мире десятки лет - так нельзя купить будет то, что может?
А если я не хочу ждать, когда своё будет таким же?
О времена, а. А раньше импортные джинсы ввозили(

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31 комментарий
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