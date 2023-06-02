День 464: ГАЗ начал обсуждать возобновление производства автомобилей «Волга», на ОС «Аврора» смогли установить Telegram Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 июня: доллар — 80,96 рубля, евро — 86,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.
Кто и как адаптируется
«Росбанк» первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчётов в криптовалюте.
«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения. В эту сумму входит финансирование четырех проектов: переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (завершили в конце 2022 года), замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров, внедрение авиационной сервисной платформы и система аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.
«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан. Продукцию от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.
«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро», оно доступно в магазине приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии.
Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей он уже сдал маркетплейсу Ozon.
Какие есть проблемы и трудности
Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.
Контекст
Правительство рассматривает возможность ввести обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения — до момента перехода на отечественные решения, заявил Михаил Мишустин. По его словам, половина суммы может пойти на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а другая часть — на формирование залоговой массы для льготного кредитования. Forbes предположил, к чему может привести такая система.
Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.
О, волга, как москвич, тоже "полностью отечественной" будет?
Любопытно, Победу не хотят реанимировать? Много ведь ещё китайских авто есть.
А какая разница? Китайские авто - это Тесла, например? Как и все европейские производители - их всех скупил Китай.
Есть нюансы..
Не берите в голову, Анастасия.
берите, Анастасия, просто по-другому!
Нет нюанса, что закажешь в Китае, то и произведут. Нашим достаточно сегодняшнего москвича для такси. Всяким Тесла надо на элитарность напирать.
Процесс нытья в комментария VC – процесс самодостаточный.
О, да! Потому что куча народу только истерит в комментах на ВС, а не проектирует новые Волги
В последней волге стоял двигатель крайслера. Так что полностью она и раньше не мыла.
Это и был Крайслер
Не, ещё до "Сайбера", на какой-то из последних модификаций классической 31-й Волги мотор от Крайслера ставили.
Обращу внимание — именно удалось. С 50% "скидкой". И люди рады.
А зачем он решил продать?
Чтобы не отобрали даром? (-:
Так вроде ж никто работать на запрещал?
А принципиальность, если это именно она, обходится дорого. Хорошо ещё, что в полцены...
А что это вообще за отто... Какой-то каталог из 90ых... Ну, продал и продал.
а кто отбирал? Сами ушли.
Потому что это его собственность и его право. Ограничивать права распоряжения частной собственностью — стрелять будущим себе в ногу.
Улучшаем инвестиционный климат
Стройными рядами идём в "светлое" прошлое
Отечствнный
О, релоканты будут довольны :D«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Сайбер было замечательным решением, мне очень жаль что оно не взлетело. Сайбринг с красивым шильдиком и с участием в госпрограммах. Давайте старые легендарные модели, с поддержкой - все будут довольны :)Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других
Плохо, и так приходится брать в 1.5 раза дороже аналогов DELL / HP. Придется на хуавей переходить :(
Хм, аналоги Хуавей, такие же как "Москвич", тоже "производятся" в стране
Не понял мысли. Типа хуавей тоже запретят или?
Ну, судя из новости - тоже должны.
Посмотрим.
отечественный автопром станет в мире самым передовым по технологиям, волга и победы рулят
Полегче. Этих ребят на повороте обойдут автомобили ИЖ!
«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Может все таки лучше Фольксваген на мощностях Волги?
Ну а зачем нам Фольксваген? Французы не парятся. Креативят себе потихоньку. Их никто не выгонял. Они поддержали решение своего правительства. А почему мы свое не поддерживаем? В конечном итоге, хоть запорожец пусть выпускают, главное, что будут рабочие места.
Volki.
А вата говорила, что того занавеса (когда и к нам не пускают хорошее, себя показавшее) - никогда больше не будет. А вон - свои против своих, Минпромторг против качества жизни россиян.
Чо за люди, а. Сами не можем на уровне, существующем в мире десятки лет - так нельзя купить будет то, что может?
А если я не хочу ждать, когда своё будет таким же?
О времена, а. А раньше импортные джинсы ввозили(