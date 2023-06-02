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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 июня: доллар — 80,96 рубля, евро — 86,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 80,65 рубля, евро — 86,87 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,26 рубля, евро — 86,31 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.

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Кто и как адаптируется

«Росбанк» первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчётов в криптовалюте.

«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения. В эту сумму входит финансирование четырех проектов: переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (завершили в конце 2022 года), замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров, внедрение авиационной сервисной платформы и система аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.

«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан. Продукцию от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.

Volga Siber, последняя модель легковой «Волги», выпущенная ГАЗ. Производство прекратилось в 2010 году

Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро», оно доступно в магазине приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии.

Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей он уже сдал маркетплейсу Ozon.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.

Контекст

Правительство рассматривает возможность ввести обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения — до момента перехода на отечественные решения, заявил Михаил Мишустин. По его словам, половина суммы может пойти на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а другая часть — на формирование залоговой массы для льготного кредитования. Forbes предположил, к чему может привести такая система.