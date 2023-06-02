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Деньги
Маша Цепелева

День 464: на ОС «Аврора» смогли установить Telegram, производство «Волги» могут возобновить на мощностях Volkswagen Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 июня: доллар — 80,96 рубля, евро — 86,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 80,65 рубля, евро — 86,87 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 80,26 рубля, евро — 86,31 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.

Кто и как адаптируется

«Росбанк» первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчётов в криптовалюте.

«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения. В эту сумму входит финансирование четырех проектов: переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (завершили в конце 2022 года), замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров, внедрение авиационной сервисной платформы и система аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.

«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан. Продукцию от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.

Volga Siber, последняя модель легковой «Волги», выпущенная ГАЗ. Производство прекратилось в 2010 году

Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро», оно доступно в магазине приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии.

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Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей он уже сдал маркетплейсу Ozon.

Какие есть проблемы и трудности

Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.

Контекст

Правительство рассматривает возможность ввести обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения — до момента перехода на отечественные решения, заявил Михаил Мишустин. По его словам, половина суммы может пойти на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а другая часть — на формирование залоговой массы для льготного кредитования. Forbes предположил, к чему может привести такая система.

Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.

#новость

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228 комментариев
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 Вадим Д.

О, волга, как москвич, тоже "полностью отечественной" будет?

Любопытно, Победу не хотят реанимировать? Много ведь ещё китайских авто есть.

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Анастасия

А какая разница? Китайские авто - это Тесла, например? Как и все европейские производители - их всех скупил Китай.

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27 комментариев
Егор Корницкий

О, да! Потому что куча народу только истерит в комментах на ВС, а не проектирует новые Волги

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4 комментария
Alexander Golubev

В последней волге стоял двигатель крайслера. Так что полностью она и раньше не мыла.

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8 комментариев
Иван Серик

Жопа в масле.
Руки в мыле.
Мы работаем на ЗИЛе!

Только последний теперь не работает, зато построили жилой квартал огромный - сделано в Москве!

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Тарас Перещук

Хочу ЗИЛ

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Руслан Астафьев

так если Волга будет Хунцы - это же прекрасно

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1 комментарий
S1m0ne
Минпромторг ...необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране

А вата говорила, что того занавеса (когда и к нам не пускают хорошее, себя показавшее) - никогда больше не будет. А вон - свои против своих, Минпромторг против качества жизни россиян.
Чо за люди, а. Сами не можем на уровне, существующем в мире десятки лет - так нельзя купить будет то, что может?
А если я не хочу ждать, когда своё будет таким же?
О времена, а. А раньше импортные джинсы ввозили(

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Сергей Федотов

А чего мы сами не можем? Может просто мы можем, но раньше было понимание мол типа дружба, мир. Какая дружба мы уже поняли. И с миром стало понятно. Теперь время наших остроязычных ит-комментаторов пришло. И тут выяснилось, что всем дело только до своего кармана. Ну и сидите на том, что сами понастроили.
Все де крамолу скажу, раньше люди работали, вкладывали свое ради общего блага. А сейчас, за редким исключением, выросло поколение профессио.. налов в итшников, которые больше разбираются в политике, критикуя только и ничего взамен не предлагая.
Вот, Давидычу респект. Не побоялся. Впрягся ради своей страны. И не срет на каждом углу гадости про Россию.
Как-то так.

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42 комментария
Nekoill

Только сказал это не Минпромторг, а российские вендоры, прогрессивный ты мой. Но неплохая попытка.

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Илья

Занавес уже опустился, границы закрыли, никого не выпускают, всех несогласных увозят на тройках и прилюдно расстреливают, за то что носишь американские джинсы или слушаешь реп - отправляют в гулаг

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Слегка Придурковатый

"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране"

Автопроизводители хотят увеличить утильсбор, чтоб человек охуел от цен конкурентов и взял от безысходности отечественную помойку. Вендоры хотят вообще запретить поставки иностранной техники, чтоб юзерам неповадно было покупать что-то действительно нормальное, а не аналоговнетное.

Если это не пидоры - то кто тогда пидор?

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Сергей Федотов

Начинать все равно надо. Только кругом как раз те, кто не хочет этого, придумывая отмазки типа вот то, что ты написал. Ничего, зато потом дети скажут спасибо, что места им готовим рабочие... Ой, вероятно, работать то никто и не хочет.

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17 комментариев
Ага Угу
Если это не пидоры - то кто тогда пидор?

Тот, кто на полном серьезе выслушивает подобные рекомендации и воплощает в жизнь. И только посмейте подумать, что все это самая натуральная мафия, боты вам расскажут про то, что вы дебил, который верит в рептилоидов, а миром правят нормальные демократичные чуваки, и выбирает их народ!

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S1m0ne

страховщики, забыл?

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1 комментарий
Дмитрий Косатиков

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Может все таки лучше Фольксваген на мощностях Волги?

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S1m0ne

Volki.

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Сергей Федотов

Ну а зачем нам Фольксваген? Французы не парятся. Креативят себе потихоньку. Их никто не выгонял. Они поддержали решение своего правительства. А почему мы свое не поддерживаем? В конечном итоге, хоть запорожец пусть выпускают, главное, что будут рабочие места.

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4 комментария
Никита

Volksvolgen

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Вадим Д.
Otto удалось продать все активы в России

Обращу внимание — именно удалось. С 50% "скидкой". И люди рады.

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Андрей Шевчук

Улучшаем инвестиционный климат

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1 комментарий
Сергей Доктор

А зачем он решил продать?

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10 комментариев
Ага Угу
рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других

Какой-то сюр. Ребята, да объявите вы уже феодализм с плановой экономикой и успокойтесь, все равно уже никто не будет против.

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S1m0ne

Учитывая все новиночки законотворчества в том, что сделало из нас цивилизацию полноценную - праву собственности и распоряжения ею, когда у человека есть хоть что-то своё, что и отделило нас от эпохи рабства (повестки, право сделок со СВОИМ имуществом, Добби и носок) - до феодалов осталось недалеко. С традиционным сословным неравноправием, зависимостью от земли и оброком, с 1 января-то 23-го и с аванса, и с зарплаты отчисление оброка идёт, казне понадобились вливания почаще.
А теперь ещё и определились, наконец, с уехавшими.
https://journal.tinkoff.ru/news/uehali-ndfl-13-so-vseh/

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12 комментариев
Mike Amir

отечественный автопром станет в мире самым передовым по технологиям, волга и победы рулят

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Куртуазный маньерист

Полегче. Этих ребят на повороте обойдут автомобили ИЖ!

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S.Capusta

«Да», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда «Волга». Он подтвердил, что производство авто под легендарным брендом планируется организовать по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением технологического партнера (читай китайского).

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Михаил

"Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки!" (с)

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Роботы из зубной пасты

Сайбер кстати был очень неплох, я хотел себе купить, но не потянул :( Жаль, что на базе вага будут делать — там ни надежности, ни комфорта американского. Хотя, есть вероятность, что новая исконно Русская Волга, будет самой современный моделью какого нибудь Li Xi Chang 872 CIAO 6! Вот если так’ то тогда точно заживем!

Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.

Давно пора! Например в России производился (ну мы все знаем, как) йотафон, если бы этот мудрый закон приняли еще тогда, то никаких бы шпионящих эпплов и прочих буржуйских телефонов не было бы уже очень давно! Но нам и не нужно! Разнообразие и ассортимент, может привести только к «Родитель 1», «Родитель 2» и «Родитель 9 и три четверти»!!!111

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S1m0ne
Жаль, что на базе вага будут делать — там ни надежности, ни комфорта американского.

Вот это ты щас зря.
@Родитель 1 скажи, да?

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13 комментариев
Сомалийский космонавт

Даже относительно своего американского прародителя, которому было с десяток лет, сайбер был плох никакущим качеством сборки

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Стройными рядами идём в "светлое" прошлое

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NotFop

Жду следующую новость. Завод ГАЗ подписал хартию потолка цен на свои 15летние Волги, что не будет поднимать цены больше чем на 15% в год +инфляция. А хотя нет, 30% в год . А так же в правительстве подписали закон о том, кто ездит на иномарках будет платить налог который пойдет на поддержание льготного кредитования ГАЗа.

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Alexey Ivanov
на свои 15летние Волги

Не волнуйтесь. Не будет никаких Волг. Будет очередной китаец второго-третьего эшелона с переклеенным шильдиком

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Rattatumor

всех чиновников на отеч автопром (не на аурусы) и вот тогда обратная связь дойдет куда надо.

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Виктор Котлов

Прям достижение за достижением.. Это прорыв! Выпьем, не чокаясь!

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Leonid Bushuev
«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан.

О, релоканты будут довольны :D

«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.

Сайбер было замечательным решением, мне очень жаль что оно не взлетело. Сайбринг с красивым шильдиком и с участием в госпрограммах. Давайте старые легендарные модели, с поддержкой - все будут довольны :)

Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других

Плохо, и так приходится брать в 1.5 раза дороже аналогов DELL / HP. Придется на хуавей переходить :(

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Сергей И

Хм, аналоги Хуавей, такие же как "Москвич", тоже "производятся" в стране

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3 комментария
Булка хлеба

еще бы цена была как в 2010

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1 комментарий
Alex Nosov

Старые легендарные модели, это ГАЗ-21?

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4 комментария
Светлана Владимирова

Производственно-технологическая база уничтожена, технических кадров нет. Очередная ступень вниз. Пустые территории, полувымершие города. С замещением населения. Ледяной Афганистан 2050 . Личное мнение

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Alexey Ivanov
Пустые территории, полувымершие города

Центростремительное движение населения по РФ началось задолго до 2022 года. Возможно оно несколько ускорится, не более того.

Ну а пустые территории... А что в них плохого?

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9 комментариев
Роботы из зубной пасты

Слишком оптимистичное.

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Maxim
«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения.

Следующая новость будет "«Аэрофлот»» попросил у государства 30 млрд рублей на импортозамещение зарубежного программного обеспечения"?

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S1m0ne

Очень интересные цифры апреля
https://www.finam.ru/publications/item/predlozhenie-prodlit-subsidirovanie-dlya-aviakompaniy-mozhet-dobavit-okolo-50-mlrd-rubley-k-vyruchke-aeroflota-20230405-1415/
Очень интересные фигуры и вестерны с задержаниями должностных лиц.
https://www.transport-news.ru/news/aeroflot-poluchil-116-mlrd-subsidij-posle-naznacheniya-na-vysokij-post-syna-ministra-finansov-siluanova/

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3 комментария
Леонид Родионов

"до момента перехода на отечественные решения"- добровольно-принудительно. Как обычно.

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Булка хлеба

сайбер был неплохим проектом, во всяком случае лучше ваза. и тут тебе американский движек, и автомат, и кондицинер.

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Alexey Ivanov
и тут тебе американский движек, и автомат, и кондицинер

Даже интересно, где в реалиях 2023 брать американский движок...

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4 комментария
Роман Вячеславович

Обещают построить 6 Суперджетов вместо запланированных 19. Причина - проблемы с запчастями. А ведь еще даже не середина года.

Кто это запчасти не дает в нужном количестве ?! Видимо, комментаторы на vc.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/98548/

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Фоксик

Как мне вчера объясняли "патриоты", уже разработана новая модель суперджета. Полностью отечественная. И теперь будем производить по 100 штук в год.

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1 комментарий
Вредный Админ

Только будут делать какой- нибудь кусок китайского кала по лицензии, а лучше бы заебошили что- то такое :)

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Георгий Тихонов

Делаем ставки на какой китайский пепелац будут клеить шильдики "Волга".

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Эмиль Давыдов

Нееееет!!!
Только не этооо!!!!
Что за привычка наступать на одни и те же грабли?
Кому,что доказываем???

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S1m0ne

Интересно, сколько мужчин нужно, чтобы толкнуть заглохнувшую Волгу

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5 комментариев
неформат
ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.

А напомните, что из аналогичного производится в стране?

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Ага Угу

Наклейки производятся. Бумажные наклейки для любых новых брендов на нашем рынке.

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Kabdula
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Kabdula
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Игорь Горбунов

"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране." Даже если аналоги не производятся в стране, а заказываются в других странах

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zinkovvi

"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить" - правильно , запретить и нечего тут...

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Griby Lenina
Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро»

Ну это точно новость из Панорамы. Нельзя же на серьезных щах такие названия придумать!

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Александр Жариков

Ахах. Правительство - долой враждебные сервисы, даёшь свою ОС со скрепками и icq! /Разработчики серверных ОС - подержите мое 🍺

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Никита

VolksVolgen - das Eimer mit Nüssen

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Илья Свеженцев

Смотрю... Гхм, вижу, дизайн из 2000г. Отвратительно!

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Норрин Радд

Даёшь 21 модель с современными плюшками :)

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Император Нолимоций
на ОС «Аврора» смогли установить Telegram

Национальным праздником объявили уже?

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228 комментариев
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