День 464: на ОС «Аврора» смогли установить Telegram, производство «Волги» могут возобновить на мощностях Volkswagen Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 июня: доллар — 80,96 рубля, евро — 86,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,48 рубля.
Кто и как адаптируется
«Росбанк» первым среди системно значимых банков запустил решения для трансграничных расчётов в криптовалюте.
«Аэрофлот»» запланировал вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение зарубежного программного обеспечения. В эту сумму входит финансирование четырех проектов: переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (завершили в конце 2022 года), замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров, внедрение авиационной сервисной платформы и система аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.
«Вкусвилл» в мае зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Там представлен каталог товаров ритейлера для оптовых заказов в Казахстан. Продукцию от «Вкусвилла» уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.
«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Компания «Авроид» разработала клиент Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро», оно доступно в магазине приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии.
Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле. Часть площадей он уже сдал маркетплейсу Ozon.
Какие есть проблемы и трудности
Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других, рассказали источники «Ъ». Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.
Контекст
Правительство рассматривает возможность ввести обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения — до момента перехода на отечественные решения, заявил Михаил Мишустин. По его словам, половина суммы может пойти на грантовую поддержку российских ИТ-компаний, а другая часть — на формирование залоговой массы для льготного кредитования. Forbes предположил, к чему может привести такая система.
Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.
О, волга, как москвич, тоже "полностью отечественной" будет?
Любопытно, Победу не хотят реанимировать? Много ведь ещё китайских авто есть.
А какая разница? Китайские авто - это Тесла, например? Как и все европейские производители - их всех скупил Китай.
О, да! Потому что куча народу только истерит в комментах на ВС, а не проектирует новые Волги
В последней волге стоял двигатель крайслера. Так что полностью она и раньше не мыла.
Жопа в масле.
Руки в мыле.
Мы работаем на ЗИЛе!
Только последний теперь не работает, зато построили жилой квартал огромный - сделано в Москве!
Хочу ЗИЛ
так если Волга будет Хунцы - это же прекрасно
А вата говорила, что того занавеса (когда и к нам не пускают хорошее, себя показавшее) - никогда больше не будет. А вон - свои против своих, Минпромторг против качества жизни россиян.
Чо за люди, а. Сами не можем на уровне, существующем в мире десятки лет - так нельзя купить будет то, что может?
А если я не хочу ждать, когда своё будет таким же?
О времена, а. А раньше импортные джинсы ввозили(
А чего мы сами не можем? Может просто мы можем, но раньше было понимание мол типа дружба, мир. Какая дружба мы уже поняли. И с миром стало понятно. Теперь время наших остроязычных ит-комментаторов пришло. И тут выяснилось, что всем дело только до своего кармана. Ну и сидите на том, что сами понастроили.
Все де крамолу скажу, раньше люди работали, вкладывали свое ради общего блага. А сейчас, за редким исключением, выросло поколение профессио.. налов в итшников, которые больше разбираются в политике, критикуя только и ничего взамен не предлагая.
Вот, Давидычу респект. Не побоялся. Впрягся ради своей страны. И не срет на каждом углу гадости про Россию.
Как-то так.
Только сказал это не Минпромторг, а российские вендоры, прогрессивный ты мой. Но неплохая попытка.
Занавес уже опустился, границы закрыли, никого не выпускают, всех несогласных увозят на тройках и прилюдно расстреливают, за то что носишь американские джинсы или слушаешь реп - отправляют в гулаг
"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране"
Автопроизводители хотят увеличить утильсбор, чтоб человек охуел от цен конкурентов и взял от безысходности отечественную помойку. Вендоры хотят вообще запретить поставки иностранной техники, чтоб юзерам неповадно было покупать что-то действительно нормальное, а не аналоговнетное.
Если это не пидоры - то кто тогда пидор?
Начинать все равно надо. Только кругом как раз те, кто не хочет этого, придумывая отмазки типа вот то, что ты написал. Ничего, зато потом дети скажут спасибо, что места им готовим рабочие... Ой, вероятно, работать то никто и не хочет.
Тот, кто на полном серьезе выслушивает подобные рекомендации и воплощает в жизнь. И только посмейте подумать, что все это самая натуральная мафия, боты вам расскажут про то, что вы дебил, который верит в рептилоидов, а миром правят нормальные демократичные чуваки, и выбирает их народ!
страховщики, забыл?
«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Может все таки лучше Фольксваген на мощностях Волги?
Volki.
Ну а зачем нам Фольксваген? Французы не парятся. Креативят себе потихоньку. Их никто не выгонял. Они поддержали решение своего правительства. А почему мы свое не поддерживаем? В конечном итоге, хоть запорожец пусть выпускают, главное, что будут рабочие места.
Volksvolgen
Обращу внимание — именно удалось. С 50% "скидкой". И люди рады.
Улучшаем инвестиционный климат
А зачем он решил продать?
Какой-то сюр. Ребята, да объявите вы уже феодализм с плановой экономикой и успокойтесь, все равно уже никто не будет против.
Учитывая все новиночки законотворчества в том, что сделало из нас цивилизацию полноценную - праву собственности и распоряжения ею, когда у человека есть хоть что-то своё, что и отделило нас от эпохи рабства (повестки, право сделок со СВОИМ имуществом, Добби и носок) - до феодалов осталось недалеко. С традиционным сословным неравноправием, зависимостью от земли и оброком, с 1 января-то 23-го и с аванса, и с зарплаты отчисление оброка идёт, казне понадобились вливания почаще.
А теперь ещё и определились, наконец, с уехавшими.
https://journal.tinkoff.ru/news/uehali-ndfl-13-so-vseh/
отечественный автопром станет в мире самым передовым по технологиям, волга и победы рулят
Полегче. Этих ребят на повороте обойдут автомобили ИЖ!
«Да», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда «Волга». Он подтвердил, что производство авто под легендарным брендом планируется организовать по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением технологического партнера (читай китайского).
"Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки!" (с)
Сайбер кстати был очень неплох, я хотел себе купить, но не потянул :( Жаль, что на базе вага будут делать — там ни надежности, ни комфорта американского. Хотя, есть вероятность, что новая исконно Русская Волга, будет самой современный моделью какого нибудь Li Xi Chang 872 CIAO 6! Вот если так’ то тогда точно заживем!Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране.
Давно пора! Например в России производился (ну мы все знаем, как) йотафон, если бы этот мудрый закон приняли еще тогда, то никаких бы шпионящих эпплов и прочих буржуйских телефонов не было бы уже очень давно! Но нам и не нужно! Разнообразие и ассортимент, может привести только к «Родитель 1», «Родитель 2» и «Родитель 9 и три четверти»!!!111
Вот это ты щас зря.
@Родитель 1 скажи, да?
Даже относительно своего американского прародителя, которому было с десяток лет, сайбер был плох никакущим качеством сборки
Стройными рядами идём в "светлое" прошлое
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Жду следующую новость. Завод ГАЗ подписал хартию потолка цен на свои 15летние Волги, что не будет поднимать цены больше чем на 15% в год +инфляция. А хотя нет, 30% в год . А так же в правительстве подписали закон о том, кто ездит на иномарках будет платить налог который пойдет на поддержание льготного кредитования ГАЗа.
Не волнуйтесь. Не будет никаких Волг. Будет очередной китаец второго-третьего эшелона с переклеенным шильдиком
всех чиновников на отеч автопром (не на аурусы) и вот тогда обратная связь дойдет куда надо.
Прям достижение за достижением.. Это прорыв! Выпьем, не чокаясь!
О, релоканты будут довольны :D«Горьковский автомобильный завод» обсуждает с партнёрами возможные варианты запуска производства автомобилей «Волга» на мощностях Volkswagen.
Сайбер было замечательным решением, мне очень жаль что оно не взлетело. Сайбринг с красивым шильдиком и с участием в госпрограммах. Давайте старые легендарные модели, с поддержкой - все будут довольны :)Минпромторг совместно с российскими производителями техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции Acer, IBM, Dell и других
Плохо, и так приходится брать в 1.5 раза дороже аналогов DELL / HP. Придется на хуавей переходить :(
Хм, аналоги Хуавей, такие же как "Москвич", тоже "производятся" в стране
еще бы цена была как в 2010
Старые легендарные модели, это ГАЗ-21?
Производственно-технологическая база уничтожена, технических кадров нет. Очередная ступень вниз. Пустые территории, полувымершие города. С замещением населения. Ледяной Афганистан 2050 . Личное мнение
Центростремительное движение населения по РФ началось задолго до 2022 года. Возможно оно несколько ускорится, не более того.
Ну а пустые территории... А что в них плохого?
Слишком оптимистичное.
Следующая новость будет "«Аэрофлот»» попросил у государства 30 млрд рублей на импортозамещение зарубежного программного обеспечения"?
Очень интересные цифры апреля
https://www.finam.ru/publications/item/predlozhenie-prodlit-subsidirovanie-dlya-aviakompaniy-mozhet-dobavit-okolo-50-mlrd-rubley-k-vyruchke-aeroflota-20230405-1415/
Очень интересные фигуры и вестерны с задержаниями должностных лиц.
https://www.transport-news.ru/news/aeroflot-poluchil-116-mlrd-subsidij-posle-naznacheniya-na-vysokij-post-syna-ministra-finansov-siluanova/
"до момента перехода на отечественные решения"- добровольно-принудительно. Как обычно.
сайбер был неплохим проектом, во всяком случае лучше ваза. и тут тебе американский движек, и автомат, и кондицинер.
Даже интересно, где в реалиях 2023 брать американский движок...
Обещают построить 6 Суперджетов вместо запланированных 19. Причина - проблемы с запчастями. А ведь еще даже не середина года.
Кто это запчасти не дает в нужном количестве ?! Видимо, комментаторы на vc.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/98548/
Как мне вчера объясняли "патриоты", уже разработана новая модель суперджета. Полностью отечественная. И теперь будем производить по 100 штук в год.
Только будут делать какой- нибудь кусок китайского кала по лицензии, а лучше бы заебошили что- то такое :)
Делаем ставки на какой китайский пепелац будут клеить шильдики "Волга".
Нееееет!!!
Только не этооо!!!!
Что за привычка наступать на одни и те же грабли?
Кому,что доказываем???
Интересно, сколько мужчин нужно, чтобы толкнуть заглохнувшую Волгу
А напомните, что из аналогичного производится в стране?
Наклейки производятся. Бумажные наклейки для любых новых брендов на нашем рынке.
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"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране." Даже если аналоги не производятся в стране, а заказываются в других странах
"Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить" - правильно , запретить и нечего тут...
Ну это точно новость из Панорамы. Нельзя же на серьезных щах такие названия придумать!
Ахах. Правительство - долой враждебные сервисы, даёшь свою ОС со скрепками и icq! /Разработчики серверных ОС - подержите мое 🍺
VolksVolgen - das Eimer mit Nüssen
Смотрю... Гхм, вижу, дизайн из 2000г. Отвратительно!
Даёшь 21 модель с современными плюшками :)
Национальным праздником объявили уже?