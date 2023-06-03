День 465: Henkel сможет выкупить российский бизнес в течение 10 лет Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Акционеры бывшего завода Volkswagen в Калуге, который в мае 2023 года продали связанной с дилером «Авилон» компании, решили увеличить сотрудникам оплату простоя в июне до 2/3 средней зарплаты.
Какие есть проблемы и трудности
Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu сократит до 300 человек на своём заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Он находился в простое с весны 2022 года из-за нарушения цепочек поставок.
Контекст
В апреле 2023 года Henkel (бренды «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка», Losk и другие) объявила, что подписала соглашении о продаже своих российских активов за 54 млрд рублей. Теперь гендиректор компании Карстен Кнобель рассказал, что у производителя есть опцион на обратный выкуп активов в течение 10 лет. По его словам, Henkel воспользуется этим вариантом только в случае, если отношения с Россией «значительно улучшатся».
Снятие неопределенности из-за президентских выборов в Турции привело к росту спроса россиян на недвижимость в стране на 20-50% за неделю, пишет «Ъ». Активизировались покупатели с высокими бюджетами, рассчитывающие на паспорт в обмен на инвестиции.
Новости предыдущего дня, 2 июня — здесь.
А там либо ишак сдохнет
10 лет дали Henkel на подумать. А сколько нам на наблюдение этого отводится?
Заголовок смешной, нереалистичный) переформулирую - получается Хенкель за ренту дали свои технологии и производство? Тоесть отдали рынок?
Какой же он великий менеджер и стратег. Слов нет
Россияне успокоились, порадовались за Эрдогана и как давай недвижку скупать!