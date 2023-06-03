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Источник: ИД «Компаньон»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 2 июня: доллар — 81,50 рубля, евро — 87,41 рубля.

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Курсы на Forex на 2 июня 19:01 мск: доллар — 80,78 рубля, евро — 86,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Акционеры бывшего завода Volkswagen в Калуге, который в мае 2023 года продали связанной с дилером «Авилон» компании, решили увеличить сотрудникам оплату простоя в июне до 2/3 средней зарплаты.

Какие есть проблемы и трудности

Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu сократит до 300 человек на своём заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Он находился в простое с весны 2022 года из-за нарушения цепочек поставок.

Контекст

В апреле 2023 года Henkel (бренды «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка», Losk и другие) объявила, что подписала соглашении о продаже своих российских активов за 54 млрд рублей. Теперь гендиректор компании Карстен Кнобель рассказал, что у производителя есть опцион на обратный выкуп активов в течение 10 лет. По его словам, Henkel воспользуется этим вариантом только в случае, если отношения с Россией «значительно улучшатся».

Снятие неопределенности из-за президентских выборов в Турции привело к росту спроса россиян на недвижимость в стране на 20-50% за неделю, пишет «Ъ». Активизировались покупатели с высокими бюджетами, рассчитывающие на паспорт в обмен на инвестиции.