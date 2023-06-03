{"id":13977,"url":"\/distributions\/13977\/click?bit=1&hash=a875651ca455776f1027b95f28ad676d7912e93cf159483bbc40b61515195ba9","title":"\u041d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Таня Боброва

День 465: Henkel сможет выкупить российский бизнес в течение 10 лет Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

350 просмотров
Источник: ИД «Компаньон»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 2 июня: доллар — 81,50 рубля, евро — 87,41 рубля.

Курсы на Forex на 2 июня 19:01 мск: доллар — 80,78 рубля, евро — 86,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Акционеры бывшего завода Volkswagen в Калуге, который в мае 2023 года продали связанной с дилером «Авилон» компании, решили увеличить сотрудникам оплату простоя в июне до 2/3 средней зарплаты.

Какие есть проблемы и трудности

Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu сократит до 300 человек на своём заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Он находился в простое с весны 2022 года из-за нарушения цепочек поставок.

Купить рекламу Отключить

Контекст

В апреле 2023 года Henkel (бренды «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка», Losk и другие) объявила, что подписала соглашении о продаже своих российских активов за 54 млрд рублей. Теперь гендиректор компании Карстен Кнобель рассказал, что у производителя есть опцион на обратный выкуп активов в течение 10 лет. По его словам, Henkel воспользуется этим вариантом только в случае, если отношения с Россией «значительно улучшатся».

Снятие неопределенности из-за президентских выборов в Турции привело к росту спроса россиян на недвижимость в стране на 20-50% за неделю, пишет «Ъ». Активизировались покупатели с высокими бюджетами, рассчитывающие на паспорт в обмен на инвестиции.

Новости предыдущего дня, 2 июня — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Arthur Tazhitdinov

А там либо ишак сдохнет

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

10 лет дали Henkel на подумать. А сколько нам на наблюдение этого отводится?

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Заголовок смешной, нереалистичный) переформулирую - получается Хенкель за ренту дали свои технологии и производство? Тоесть отдали рынок?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Какой же он великий менеджер и стратег. Слов нет

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Россияне успокоились, порадовались за Эрдогана и как давай недвижку скупать!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
null