На предприятии остается инженерный и производственный штат сотрудников, ООО «Комацу Мануфэкчуринг Рус» оставляет за собой обязательства по поддержке клиентов, а также продолжает работу по локализации компонентной базы, необходимой для перезапуска производственных процессов.

Минпромторгом совместно с правительством Ярославской области и руководством предприятия прорабатываются варианты скорейшего перезапуска производства на площадке, а также оперативного трудоустройства специалистов.