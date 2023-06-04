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Деньги
Таня Боброва

День 466: издатели сообщили о росте цен на книги на 15-20% за год Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: abakan-news.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3-4 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 2 июня: доллар — 81,50 рубля, евро — 87,41 рубля.

Курсы на Forex на 2 июня 19:01 мск: доллар — 80,78 рубля, евро — 86,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,81 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг, правительство Ярославской области и японская Komatsu прорабатывают возможность перезапуска производства спецтехники на местном предприятии. Накануне региональное правительство сообщило, что Komatsu сократит до 300 человек на заводе в Ярославле.

На предприятии остается инженерный и производственный штат сотрудников, ООО «Комацу Мануфэкчуринг Рус» оставляет за собой обязательства по поддержке клиентов, а также продолжает работу по локализации компонентной базы, необходимой для перезапуска производственных процессов.

Минпромторгом совместно с правительством Ярославской области и руководством предприятия прорабатываются варианты скорейшего перезапуска производства на площадке, а также оперативного трудоустройства специалистов.

Минпромторг (цитата по «Интерфаксу»)

Какие есть проблемы и трудности

За год книги подорожали на 15-20%, до конца 2023-го цены на них вырастут ещё на 15%, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе и в издательствах. Причина — увеличение стоимости полиграфических материалов. Если годом ранее их поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику.

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Контекст

Алкоголь, ввезённый в Россию по параллельному импорту, часто дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры — за счёт ухода брендодержателя, рассказал «РИА Новости» исполнительный директор импортёра вин Luding Group Эрнест Хачатурян.

Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем вдвое — на 124% год к году, сообщили РБК в одном из крупнейших в России издательств «Эксмо-АСТ». Абсолютные показатели продаж компания не приводит. Опрошенные изданием аналитики связывают рост с общим вниманием к русской культуре за рубежом и переездом части граждан.

В апреле-мае 2023 года расходы россиян на отели в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге превысили траты на гостиничные услуги в Москве и Сочи, приводит АТОР данные «Платформы ОФД».

В среднем на одно бронирование в этих регионах туристы потратили 11 тысяч рублей — это на 15% больше, чем в Сочи, почти на 80% больше, чем в Москве, вдвое выше, чем в целом по стране. Если говорить о среднем чеке на оплату гостиничных услуг по России, то весной он составил 5,1 тысячи рублей.

Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.

#новость

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39 комментариев
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 Вася Пражкин
За год книги подорожали на 15-20%, до конца 2023-го цены на них вырастут ещё на 15%

Умным нынче быть дорого. Поэтому записываемся в тиктокеры, пацаны(девчата в инстаграмщицы) - всего один мой интенсив и будете сшибать миллионы.

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photo.travel
девчата в инстаграмщицы

у тебя в слове вебкамщицы ошибки

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Вася Пражкин

Отдельно расскажу, как влегкую ломить бабло на фото и путешествиях )

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photo.travel

На серваке как то автообновились apache и nginx и конфликтуют. Так что ошибка 521, can not restart ngnix, не до бабла тут. Бекаплюсь, буду пробовать чинить.

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sdhgshehrh

Зачем на одном серваке и апач и нжинкс?

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photo.travel

Так как настройки производил не я могу только так ответить

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Невероятный Блондин

Как переводится «хвилин»? А то айфон пока не умеет ((
А кажется нашел, это часы?

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photo.travel

Година = час
Хвилина = минута

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Невероятный Блондин

Uptime 38 минут?

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photo.travel

Был год. Только недавно хвастался. Вывод - надо меньше пиздеть...

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Невероятный Блондин

Ну это я не разбираюсь
я только про перевод спросил.

Тебе теперь только chatgpt поможет

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photo.travel
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Невероятный Блондин

Ну вот. Почти готово )))
С тебя 300 рублей донатом за консультацию

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photo.travel

я ребутил его естественно.

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photo.travel

Исходя из предоставленной конфигурации, вы действительно можете столкнуться с конфликтом, поскольку оба Apache и Nginx настроены на слушание одного и того же порта 80.
Пробую)

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Sergei Timofeyev

Скорее всего.

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Sergei Timofeyev

Скорее всего, что nginx работает как reverse proxy, а приклад на apache2. Вообще особого смысла в этом не вижу, но всё же.

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Вася Пражкин
не до бабла тут

Да, сразу видно - трахаетесь по любви

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Pavel Petel

При желании, стоимость практически всех книг равна стоимости недорогой елинк читалки.

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photo.travel

Книги +15%
Алкашка -10%
Еще бы сиги минус 5% и будет паритет

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Alex Meilis

А можно статистику по падению цены алкашки? Просто в РФ государство регулирует минимальную цену той же водки и она из года в год растет (собственно как и потребление алкоголя из года в год падает)

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Невероятный Блондин

Это в новости

по параллельному импорту, часто дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры — за счёт ухода брендодержателя
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Alex Meilis

Спасибо

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Роботы из зубной пасты

Ща, подожди, электронные запретят и сиги уйдут в космос)))

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Alexander Golubev

А как у вас на Украине с этим? Цены меняются?

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photo.travel

Я покупаю книги регулярно, и откровенно говоря не знаю динамику цен так не покупаю одну и ту же каждый месяц или квартал.
Алкоголь - я покупаю раз в год, сразу трехлитровыми банками самогон, около 60 литров. Тоже сложно динамику понять.
И я не курю.

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Alex Meilis

Если чуть шире взглянуть на книжную отрасль, то там проблемы с авторами в основном, которых в моменте стало меньше из-за ухода западных авторов.

А так электронные книги закончили 2022 год без изменения объема рынка, в дальнейшем продолжат расти прежними темпами и нарастят в ближайшие годы долю рынка книг с 10% до 20%. Рост стоимости печати книг приведет к ускорению перехода на электронный формат и еще большей доли рынка.

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ЧятЖПТ

Это у тебя заготовка что ли
Какого ухода каких еще западных авторов,Дикенс и Шекспир ушли?

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Alex Meilis

Это я предположил после прочтения новости, что наверное вырос рынок электронок из-за роста цен на обычные книги (я вот подписку на Литрес оформил), написал в Яндексе запрос по этому поводу, увидел презу Литреса по август 2022 с проблемами, увидел статью с результатами рынка в Тинькофф журнале и ссылку на интервью издателя в ведомостях про рынок электронных книг. Написал в итоге свой коммент.

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Leonid Bushuev
Минпромторг, правительство Ярославской области и японская Komatsu прорабатывают возможность перезапуска производства спецтехники на местном предприятии. Накануне региональное правительство сообщило, что Komatsu сократит до 300 человек на заводе в Ярославле.

Плохо что сократят, хорошо что остаются в РФ. Молодцы.

В апреле-мае 2023 года расходы россиян на отели в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге превысили траты на гостиничные услуги в Москве и Сочи, приводит АТОР данные «Платформы ОФД».

Адаптируются наши граждане :)

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Alex Meilis

Дагестан очень крутой, он был наверное направлением №1 по % роста во время ковида, куча небольших инстаграм-гидов поднялось на регулярных поездках туда.

Я когда приезжал в Дагестан весной 2021 там стройка гостиничных домиков была очень заметной.

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Кирилл Фотькин

“Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем вдвое — на 124% год к году, сообщили РБК в одном из крупнейших в России издательств «Эксмо-АСТ». Абсолютные показатели продаж компания не приводит. Опрошенные изданием аналитики связывают рост с общим вниманием к русской культуре за рубежом и переездом части граждан.”
____________________________

Интересно, почему же они не раскрыли в конкретных цифрах?) И аналитики такие с серьезным фейсом рассказывают про рост интереса к российской культуре.

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Mary Murray

если бумага мягкая то можно и доплатить

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Вадим Д.

Да, издатели — слабаки, у застройщиков и автодилеров поучитесь.

А я уже говорил — скоро единственную книгу в доме на самое видное место ставить будут и перед гостями хвастать.

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photo.travel

/del

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Невероятный Блондин

Кто-то должен изобрести penguin books в мягкой обложке заново.
Потому что это уже никуда не годится
Знания — роскошь.

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S.Capusta

"Минпромторгом совместно с правительством Ярославской области и руководством предприятия прорабатываются варианты скорейшего перезапуска производства на площадке, а также оперативного трудоустройства специалистов."

Перевод с чиновничьего языка на русский: японцы ушли, сейчас договариваемся с китайцами, чтобы поставлять их технику под нашим шильдиком. Пока не получается, рабочих сократили.

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Сергей Леопольдович

За год книги подорожали на 15-20%, до конца 2023-го цены на них вырастут ещё на 15%, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе и в издательствах.
Что-то я вижу в рознице другие цифры. Книги, которые я отложил в интернет-магазине, подорожали примерно на 50% минимум. +15-20% отпускная оптовая цена + немножко % сверху розница ... Итог - книги по 1000 руб. Даром, можно 2-ве? /S

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Мурад Муртазалиев
Алкоголь, ввезённый в Россию по параллельному импорту, часто дешевле на 5-10%

Ну вот есть же хорошие новости)

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39 комментариев
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