День 466: издатели сообщили о росте цен на книги на 15-20% за год Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3-4 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,81 рубля.
Кто и как адаптируется
Минпромторг, правительство Ярославской области и японская Komatsu прорабатывают возможность перезапуска производства спецтехники на местном предприятии. Накануне региональное правительство сообщило, что Komatsu сократит до 300 человек на заводе в Ярославле.
Какие есть проблемы и трудности
За год книги подорожали на 15-20%, до конца 2023-го цены на них вырастут ещё на 15%, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе и в издательствах. Причина — увеличение стоимости полиграфических материалов. Если годом ранее их поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику.
Контекст
Алкоголь, ввезённый в Россию по параллельному импорту, часто дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры — за счёт ухода брендодержателя, рассказал «РИА Новости» исполнительный директор импортёра вин Luding Group Эрнест Хачатурян.
Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем вдвое — на 124% год к году, сообщили РБК в одном из крупнейших в России издательств «Эксмо-АСТ». Абсолютные показатели продаж компания не приводит. Опрошенные изданием аналитики связывают рост с общим вниманием к русской культуре за рубежом и переездом части граждан.
В апреле-мае 2023 года расходы россиян на отели в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге превысили траты на гостиничные услуги в Москве и Сочи, приводит АТОР данные «Платформы ОФД».
В среднем на одно бронирование в этих регионах туристы потратили 11 тысяч рублей — это на 15% больше, чем в Сочи, почти на 80% больше, чем в Москве, вдвое выше, чем в целом по стране. Если говорить о среднем чеке на оплату гостиничных услуг по России, то весной он составил 5,1 тысячи рублей.
Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.
Умным нынче быть дорого. Поэтому записываемся в тиктокеры, пацаны(девчата в инстаграмщицы) - всего один мой интенсив и будете сшибать миллионы.
у тебя в слове вебкамщицы ошибки
Отдельно расскажу, как влегкую ломить бабло на фото и путешествиях )
На серваке как то автообновились apache и nginx и конфликтуют. Так что ошибка 521, can not restart ngnix, не до бабла тут. Бекаплюсь, буду пробовать чинить.
Зачем на одном серваке и апач и нжинкс?
Так как настройки производил не я могу только так ответить
Как переводится «хвилин»? А то айфон пока не умеет ((
А кажется нашел, это часы?
Година = час
Хвилина = минута
Uptime 38 минут?
Был год. Только недавно хвастался. Вывод - надо меньше пиздеть...
Ну это я не разбираюсь
я только про перевод спросил.
Тебе теперь только chatgpt поможет
Ну вот. Почти готово )))
С тебя 300 рублей донатом за консультацию
я ребутил его естественно.
Исходя из предоставленной конфигурации, вы действительно можете столкнуться с конфликтом, поскольку оба Apache и Nginx настроены на слушание одного и того же порта 80.
Пробую)
Скорее всего.
Скорее всего, что nginx работает как reverse proxy, а приклад на apache2. Вообще особого смысла в этом не вижу, но всё же.
Да, сразу видно - трахаетесь по любви
При желании, стоимость практически всех книг равна стоимости недорогой елинк читалки.
Книги +15%
Алкашка -10%
Еще бы сиги минус 5% и будет паритет
А можно статистику по падению цены алкашки? Просто в РФ государство регулирует минимальную цену той же водки и она из года в год растет (собственно как и потребление алкоголя из года в год падает)
Это в новостипо параллельному импорту, часто дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры — за счёт ухода брендодержателя
Спасибо
Ща, подожди, электронные запретят и сиги уйдут в космос)))
А как у вас на Украине с этим? Цены меняются?
Я покупаю книги регулярно, и откровенно говоря не знаю динамику цен так не покупаю одну и ту же каждый месяц или квартал.
Алкоголь - я покупаю раз в год, сразу трехлитровыми банками самогон, около 60 литров. Тоже сложно динамику понять.
И я не курю.
Если чуть шире взглянуть на книжную отрасль, то там проблемы с авторами в основном, которых в моменте стало меньше из-за ухода западных авторов.
А так электронные книги закончили 2022 год без изменения объема рынка, в дальнейшем продолжат расти прежними темпами и нарастят в ближайшие годы долю рынка книг с 10% до 20%. Рост стоимости печати книг приведет к ускорению перехода на электронный формат и еще большей доли рынка.
Это у тебя заготовка что ли
Какого ухода каких еще западных авторов,Дикенс и Шекспир ушли?
Это я предположил после прочтения новости, что наверное вырос рынок электронок из-за роста цен на обычные книги (я вот подписку на Литрес оформил), написал в Яндексе запрос по этому поводу, увидел презу Литреса по август 2022 с проблемами, увидел статью с результатами рынка в Тинькофф журнале и ссылку на интервью издателя в ведомостях про рынок электронных книг. Написал в итоге свой коммент.
Плохо что сократят, хорошо что остаются в РФ. Молодцы.В апреле-мае 2023 года расходы россиян на отели в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге превысили траты на гостиничные услуги в Москве и Сочи, приводит АТОР данные «Платформы ОФД».
Адаптируются наши граждане :)
Дагестан очень крутой, он был наверное направлением №1 по % роста во время ковида, куча небольших инстаграм-гидов поднялось на регулярных поездках туда.
Я когда приезжал в Дагестан весной 2021 там стройка гостиничных домиков была очень заметной.
“Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем вдвое — на 124% год к году, сообщили РБК в одном из крупнейших в России издательств «Эксмо-АСТ». Абсолютные показатели продаж компания не приводит. Опрошенные изданием аналитики связывают рост с общим вниманием к русской культуре за рубежом и переездом части граждан.”
____________________________
Интересно, почему же они не раскрыли в конкретных цифрах?) И аналитики такие с серьезным фейсом рассказывают про рост интереса к российской культуре.
если бумага мягкая то можно и доплатить
Да, издатели — слабаки, у застройщиков и автодилеров поучитесь.
А я уже говорил — скоро единственную книгу в доме на самое видное место ставить будут и перед гостями хвастать.
/del
Кто-то должен изобрести penguin books в мягкой обложке заново.
Потому что это уже никуда не годится
Знания — роскошь.
"Минпромторгом совместно с правительством Ярославской области и руководством предприятия прорабатываются варианты скорейшего перезапуска производства на площадке, а также оперативного трудоустройства специалистов."
Перевод с чиновничьего языка на русский: японцы ушли, сейчас договариваемся с китайцами, чтобы поставлять их технику под нашим шильдиком. Пока не получается, рабочих сократили.
За год книги подорожали на 15-20%, до конца 2023-го цены на них вырастут ещё на 15%, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе и в издательствах.
Что-то я вижу в рознице другие цифры. Книги, которые я отложил в интернет-магазине, подорожали примерно на 50% минимум. +15-20% отпускная оптовая цена + немножко % сверху розница ... Итог - книги по 1000 руб. Даром, можно 2-ве? /S
Ну вот есть же хорошие новости)