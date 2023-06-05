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Деньги
Полина Лааксо

День 467: польский завод LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 87,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:39 мск: доллар — 81,75 рубля, евро — 87,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Минобрнауки будет финансировать выездные стажировки студентов-востоковедов «от двери до двери» — то есть оплачивать проезд, проживание и обучение, рассказал «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Участники эксперимента считают, что это поможет им выучить больше квалифицированных специалистов для развития отношений с азиатскими странами.

Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России, рассказал «Ъ» источник на рынке электроники. По его словам, устройства официально ввозят в Беларусь, а оттуда переправляют в Россию по параллельному импорту. То же подтвердили в одном из магазинов Москвы.

Юридическая фирма NSP открыла сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску против Euroclear и Clearstream, узнали «Ведомости». Иск касается блокировки ценных бумаг и денег депозитариями из-за санкций против НРД. Юристы полагают, что это поможет ускорить процесс разморозки.

Владельцы производителя вакцин для редких заболеваний «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию. Теперь собственник бизнеса — не кипрская Nanolek Holding, а инвестиционный фонд «Менеджмент-актив». Изменения связаны с регуляторными требованиями.

Компании «Еврохим», «Северсталь» и другие промышленные предприятия разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода. Текущее ПО основано на решениях зарубежных поставщиков вроде Siemens и GE, но те «закрыты для доработки» из-за санкций.

Руководство Polymetal в лице главного исполнительного директора, главного финансового директора и вице-президента по стратегическому развитию покинуло российское подразделение из-за санкций против «Полиметалла». они сосредоточатся на операционной деятельности активов в Казахстане, а управление активами в России передали руководителям АО «Полиметалл».

Какие есть проблемы и трудности

В мае 2023 года ассоциация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) отправила в ЦБ и Минфин письмо с просьбой признать ФИО подписантов аудиторских заключений консолидированной финансовой отчётности подсанкционных компаний чувствительной информацией. Они призвали не раскрывать их и ограничиваться указанием только компании. По словам участников рынка, регуляторы изучают предложение.

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Контекст

По итогам мая 2023 года совокупный объём торгов юанем с поставкой «завтра» и «сегодня» на Мосбирже составил 2,49 трлн рублей, что на 17% больше, чем в апреле.

Источник: «Ъ»

В России увеличился интерес к концертам-трибьютам. По данным «Яндекс Афиши», с января по май 2023 года продажи в этом сегменте выросли на 155%, а число мероприятий — на 95%. Ту же тенденцию заметили в Ticketscloud и «МТС Live». Рынок частично связывает это с отсутствием концертов зарубежных исполнителей.

По итогам первого квартала 2023 года тираж книг и брошюр в России составил 69 млн экземпляров — это на 23% меньше показателей аналогичного периода 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты. По словам представителей отрасли, снизились и спрос, и возможности издателей в условиях санкций.

К 1 марта 2023 года объём валютных кредитов, полученных российскими нефинансовыми компаниями от банков, составил $120 млрд — это минимум с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Источник: РБК

За пять месяцев 2023 года железнодорожные перевозки по коридору «Север—Юг» выросли более чем на 40% — до 4 млн тонн. Основная доля пришлась на маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан.

На конец марта 2023 года на весь парк двигателей SaM-146, состоящий из 314 штук, в неисправном состоянии находились 32 единицы, узнал «Ъ» из отчёта «ОДК-Сатурн». Это значит, что исправность парка на тот момент составляла 90% — этот показатель соответствует уровням 24 февраля 2022 года.

Участники финансового рынка считают, что идея ЦБ объединить небольшие банки в специальные пулы может помочь сократить расходы на цифровизацию и ускорить её. Однако вместе с этим они не исключают, что объединение в альянсы ограничит права отдельных игроков и акционеров.

Источник: «Ведомости»

Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов дал интервью РБК, в котором рассказал о ситуации на российском винодельческом рынке. Он считает, что местные виноделы оказались в выгодной позиции после ухода зарубежных игроков, но при этом отмечает: часть из них начала возвращаться на рынок России ещё в конце 2022 года.

Новости предыдущего дня, 4 июня — здесь.

#новость

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73 комментария
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 Павел Шкутко

Страна-копия: концерты-трибьюты, тыренное ПО, телики для чужого рынка. Главное по телику все норм...

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Шалтай
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2 комментария
S1m0ne

СберКасса нас ждёт снова. Вот все теряются, карточки-чипы, надо снова делать эти шарманки - тр-тр-тр, тр-тр, тр, туда-сюда, тыр-тыр, тыр-тыр, распишитесь.

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2 комментария
Вадим Д.

По телеку не просто норм, там, поговаривают, отдельная цивилизация обгоняет безумие ветров хмельных.

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S.Capusta

Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью так-же сказал:

«Весь западный мир теперь перестал быть для нас рынком сбыта, у нас остались Израиль, Китай и страны ЕАЭС»
"Китайцы в среднем и нижнем ценовом сегменте очень консервативны и выбор падает на пиво и байцзю."
"До 2014 года, «Абрау-Дюрсо» активно продавалось и в США, и в Великобритании, а потом «всё прекратилось». Позже «нашлись смельчаки в США, которые пришли к нам попробовать продукцию и решили возобновить поставки», но в 2022 году отгрузки прекратились."

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Павел Шкутко

А в высокий ценовой сегмент с омывайкой не пойдешь, беда...

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Пил я как-то байцзю. Ну его нахуй.

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9 комментариев
Слегка Придурковатый

"В России увеличился интерес к концертам-трибьютам"

Таки старый анекдот становится пророческим.

- И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит, в ноты не попадает...
- Вы таки были на его концерте?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.

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Вадим Д.

Неожиданно от польского-то завода, хоть и LG. Или там просто нет поляков вообще.
Делают всё роботы, а не пан поляк.

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Василий Мартьянов

Дак там просто никто об этом не знал. В новостях написали теперь запретят.

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1 комментарий
Шалтай

Бабки не хотят терять, бизнес

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2 комментария
Score of Doom

Хейт хейтом, а бизнес по расписанию

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Вадим Д.

Концерты тоже запараллелили, по стране, как в годы славы Ласкового мая, катается 17 металлик, 34 коллектива скорпов, 13 кисс и даже 3 нирваны.

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Павел Шкутко

Курт Кобейн жив. При этом Цой как идеологически чуждый (ну там перемен и все такое) уже давно не катается.

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5 комментариев
Дмитрий Косатиков

" Он считает, что местные виноделы оказались в выгодной позиции после ухода зарубежных игроков, но при этом отмечает: часть из них начала возвращаться на рынок России ещё в конце 2022 года."
В выгодной позиции для повышения цен если только, но не качества или ассортимента.

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Павел Шкутко

Какой там оссортимент. Омывайку разлили и под названием Абрау Фуфло продали. А так как копии разрешены, то можно не заморачиваться сейчас ничем,иглавное откаты заносить куда нужно, рынок торгаша настал.

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11 комментариев
Сергей Федотов

Стесняюсь спросить, вы разбираетесь? По мне так всякие гардеты рядом не лежали с Абрау.

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1 комментарий
Зеленый самолетик

Польский завод LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России

Только с 1 каналом, без возможности переключения

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S1m0ne

ну зато нет необходимости бегать с пассатижами.

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7 комментариев
Kelerius

Первый Польский?)

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Нейрослав Жепетеев

Ну вот зачем про LG? Тихонько надо, не шуршать. Все же и так всё знают, а тут ещё секретные агенты НАТО вдруг всплывут и лично сообщат с глиняной печатью о том, что санкции обходят.
Не волнуйтесь, шапочка из фольги при себе. Храню как верного друга.

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debil
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Alex Shevchenko

Гуд гуд, цупа гуд!))

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1 комментарий
Сергей Федотов

Ну все ж очевидно. Наставят сейчас нужного ПО и давай по ночам крутить голос ... Америки?

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ЧятЖПТ

Ага ,Галкина и Дудя

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Елена Зайцева

завидую востоковедам)

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ЧятЖПТ

Восток он и ближний есть))Он же малая Азия)
Типа Сирии.Хотя без войны там наверняка супер

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1 комментарий
Domorost

0_o

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Фоксик

Минобрнауки будет финансировать выездные стажировки студентов-востоковедов «от двери до двери» — то есть оплачивать проезд, проживание и обучение

Это по стандартной таксе? 100 рублей в день коммандировочные?

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Султан

ИМПОРТНЫЙ кока-кол

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73 комментария
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