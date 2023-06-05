День 467: польский завод LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 5 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.
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Кто и как адаптируется
Минобрнауки будет финансировать выездные стажировки студентов-востоковедов «от двери до двери» — то есть оплачивать проезд, проживание и обучение, рассказал «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Участники эксперимента считают, что это поможет им выучить больше квалифицированных специалистов для развития отношений с азиатскими странами.
Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России, рассказал «Ъ» источник на рынке электроники. По его словам, устройства официально ввозят в Беларусь, а оттуда переправляют в Россию по параллельному импорту. То же подтвердили в одном из магазинов Москвы.
Юридическая фирма NSP открыла сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску против Euroclear и Clearstream, узнали «Ведомости». Иск касается блокировки ценных бумаг и денег депозитариями из-за санкций против НРД. Юристы полагают, что это поможет ускорить процесс разморозки.
Владельцы производителя вакцин для редких заболеваний «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию. Теперь собственник бизнеса — не кипрская Nanolek Holding, а инвестиционный фонд «Менеджмент-актив». Изменения связаны с регуляторными требованиями.
Компании «Еврохим», «Северсталь» и другие промышленные предприятия разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода. Текущее ПО основано на решениях зарубежных поставщиков вроде Siemens и GE, но те «закрыты для доработки» из-за санкций.
Руководство Polymetal в лице главного исполнительного директора, главного финансового директора и вице-президента по стратегическому развитию покинуло российское подразделение из-за санкций против «Полиметалла». они сосредоточатся на операционной деятельности активов в Казахстане, а управление активами в России передали руководителям АО «Полиметалл».
Какие есть проблемы и трудности
В мае 2023 года ассоциация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) отправила в ЦБ и Минфин письмо с просьбой признать ФИО подписантов аудиторских заключений консолидированной финансовой отчётности подсанкционных компаний чувствительной информацией. Они призвали не раскрывать их и ограничиваться указанием только компании. По словам участников рынка, регуляторы изучают предложение.
Контекст
По итогам мая 2023 года совокупный объём торгов юанем с поставкой «завтра» и «сегодня» на Мосбирже составил 2,49 трлн рублей, что на 17% больше, чем в апреле.
В России увеличился интерес к концертам-трибьютам. По данным «Яндекс Афиши», с января по май 2023 года продажи в этом сегменте выросли на 155%, а число мероприятий — на 95%. Ту же тенденцию заметили в Ticketscloud и «МТС Live». Рынок частично связывает это с отсутствием концертов зарубежных исполнителей.
По итогам первого квартала 2023 года тираж книг и брошюр в России составил 69 млн экземпляров — это на 23% меньше показателей аналогичного периода 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты. По словам представителей отрасли, снизились и спрос, и возможности издателей в условиях санкций.
К 1 марта 2023 года объём валютных кредитов, полученных российскими нефинансовыми компаниями от банков, составил $120 млрд — это минимум с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
За пять месяцев 2023 года железнодорожные перевозки по коридору «Север—Юг» выросли более чем на 40% — до 4 млн тонн. Основная доля пришлась на маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан.
На конец марта 2023 года на весь парк двигателей SaM-146, состоящий из 314 штук, в неисправном состоянии находились 32 единицы, узнал «Ъ» из отчёта «ОДК-Сатурн». Это значит, что исправность парка на тот момент составляла 90% — этот показатель соответствует уровням 24 февраля 2022 года.
Участники финансового рынка считают, что идея ЦБ объединить небольшие банки в специальные пулы может помочь сократить расходы на цифровизацию и ускорить её. Однако вместе с этим они не исключают, что объединение в альянсы ограничит права отдельных игроков и акционеров.
Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов дал интервью РБК, в котором рассказал о ситуации на российском винодельческом рынке. Он считает, что местные виноделы оказались в выгодной позиции после ухода зарубежных игроков, но при этом отмечает: часть из них начала возвращаться на рынок России ещё в конце 2022 года.
Новости предыдущего дня, 4 июня — здесь.
Страна-копия: концерты-трибьюты, тыренное ПО, телики для чужого рынка. Главное по телику все норм...
СберКасса нас ждёт снова. Вот все теряются, карточки-чипы, надо снова делать эти шарманки - тр-тр-тр, тр-тр, тр, туда-сюда, тыр-тыр, тыр-тыр, распишитесь.
По телеку не просто норм, там, поговаривают, отдельная цивилизация обгоняет безумие ветров хмельных.
Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью так-же сказал:
«Весь западный мир теперь перестал быть для нас рынком сбыта, у нас остались Израиль, Китай и страны ЕАЭС»
"Китайцы в среднем и нижнем ценовом сегменте очень консервативны и выбор падает на пиво и байцзю."
"До 2014 года, «Абрау-Дюрсо» активно продавалось и в США, и в Великобритании, а потом «всё прекратилось». Позже «нашлись смельчаки в США, которые пришли к нам попробовать продукцию и решили возобновить поставки», но в 2022 году отгрузки прекратились."
А в высокий ценовой сегмент с омывайкой не пойдешь, беда...
Пил я как-то байцзю. Ну его нахуй.
"В России увеличился интерес к концертам-трибьютам"
Таки старый анекдот становится пророческим.
- И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит, в ноты не попадает...
- Вы таки были на его концерте?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.
Неожиданно от польского-то завода, хоть и LG. Или там просто нет поляков вообще.
Делают всё роботы, а не пан поляк.
Дак там просто никто об этом не знал. В новостях написали теперь запретят.
Бабки не хотят терять, бизнес
Хейт хейтом, а бизнес по расписанию
Концерты тоже запараллелили, по стране, как в годы славы Ласкового мая, катается 17 металлик, 34 коллектива скорпов, 13 кисс и даже 3 нирваны.
Курт Кобейн жив. При этом Цой как идеологически чуждый (ну там перемен и все такое) уже давно не катается.
" Он считает, что местные виноделы оказались в выгодной позиции после ухода зарубежных игроков, но при этом отмечает: часть из них начала возвращаться на рынок России ещё в конце 2022 года."
В выгодной позиции для повышения цен если только, но не качества или ассортимента.
Какой там оссортимент. Омывайку разлили и под названием Абрау Фуфло продали. А так как копии разрешены, то можно не заморачиваться сейчас ничем,иглавное откаты заносить куда нужно, рынок торгаша настал.
Стесняюсь спросить, вы разбираетесь? По мне так всякие гардеты рядом не лежали с Абрау.
Польский завод LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России
Только с 1 каналом, без возможности переключения
ну зато нет необходимости бегать с пассатижами.
Первый Польский?)
Ну вот зачем про LG? Тихонько надо, не шуршать. Все же и так всё знают, а тут ещё секретные агенты НАТО вдруг всплывут и лично сообщат с глиняной печатью о том, что санкции обходят.
Не волнуйтесь, шапочка из фольги при себе. Храню как верного друга.
Гуд гуд, цупа гуд!))
Ну все ж очевидно. Наставят сейчас нужного ПО и давай по ночам крутить голос ... Америки?
Ага ,Галкина и Дудя
завидую востоковедам)
Восток он и ближний есть))Он же малая Азия)
Типа Сирии.Хотя без войны там наверняка супер
0_o
Минобрнауки будет финансировать выездные стажировки студентов-востоковедов «от двери до двери» — то есть оплачивать проезд, проживание и обучение
Это по стандартной таксе? 100 рублей в день коммандировочные?
ИМПОРТНЫЙ кока-кол