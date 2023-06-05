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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 июня: доллар — 80,87 рубля, евро — 87,10 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 87,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:39 мск: доллар — 81,75 рубля, евро — 87,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Минобрнауки будет финансировать выездные стажировки студентов-востоковедов «от двери до двери» — то есть оплачивать проезд, проживание и обучение, рассказал «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Участники эксперимента считают, что это поможет им выучить больше квалифицированных специалистов для развития отношений с азиатскими странами.

Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на телевизоры ПО Smart TV для России, рассказал «Ъ» источник на рынке электроники. По его словам, устройства официально ввозят в Беларусь, а оттуда переправляют в Россию по параллельному импорту. То же подтвердили в одном из магазинов Москвы.

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Юридическая фирма NSP открыла сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску против Euroclear и Clearstream, узнали «Ведомости». Иск касается блокировки ценных бумаг и денег депозитариями из-за санкций против НРД. Юристы полагают, что это поможет ускорить процесс разморозки.

Владельцы производителя вакцин для редких заболеваний «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию. Теперь собственник бизнеса — не кипрская Nanolek Holding, а инвестиционный фонд «Менеджмент-актив». Изменения связаны с регуляторными требованиями.

Компании «Еврохим», «Северсталь» и другие промышленные предприятия разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода. Текущее ПО основано на решениях зарубежных поставщиков вроде Siemens и GE, но те «закрыты для доработки» из-за санкций.

Руководство Polymetal в лице главного исполнительного директора, главного финансового директора и вице-президента по стратегическому развитию покинуло российское подразделение из-за санкций против «Полиметалла». они сосредоточатся на операционной деятельности активов в Казахстане, а управление активами в России передали руководителям АО «Полиметалл».

Какие есть проблемы и трудности

В мае 2023 года ассоциация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) отправила в ЦБ и Минфин письмо с просьбой признать ФИО подписантов аудиторских заключений консолидированной финансовой отчётности подсанкционных компаний чувствительной информацией. Они призвали не раскрывать их и ограничиваться указанием только компании. По словам участников рынка, регуляторы изучают предложение.

Контекст

По итогам мая 2023 года совокупный объём торгов юанем с поставкой «завтра» и «сегодня» на Мосбирже составил 2,49 трлн рублей, что на 17% больше, чем в апреле.

В России увеличился интерес к концертам-трибьютам. По данным «Яндекс Афиши», с января по май 2023 года продажи в этом сегменте выросли на 155%, а число мероприятий — на 95%. Ту же тенденцию заметили в Ticketscloud и «МТС Live». Рынок частично связывает это с отсутствием концертов зарубежных исполнителей.

По итогам первого квартала 2023 года тираж книг и брошюр в России составил 69 млн экземпляров — это на 23% меньше показателей аналогичного периода 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты. По словам представителей отрасли, снизились и спрос, и возможности издателей в условиях санкций.

К 1 марта 2023 года объём валютных кредитов, полученных российскими нефинансовыми компаниями от банков, составил $120 млрд — это минимум с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

За пять месяцев 2023 года железнодорожные перевозки по коридору «Север—Юг» выросли более чем на 40% — до 4 млн тонн. Основная доля пришлась на маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан.

На конец марта 2023 года на весь парк двигателей SaM-146, состоящий из 314 штук, в неисправном состоянии находились 32 единицы, узнал «Ъ» из отчёта «ОДК-Сатурн». Это значит, что исправность парка на тот момент составляла 90% — этот показатель соответствует уровням 24 февраля 2022 года.

Участники финансового рынка считают, что идея ЦБ объединить небольшие банки в специальные пулы может помочь сократить расходы на цифровизацию и ускорить её. Однако вместе с этим они не исключают, что объединение в альянсы ограничит права отдельных игроков и акционеров.

Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов дал интервью РБК, в котором рассказал о ситуации на российском винодельческом рынке. Он считает, что местные виноделы оказались в выгодной позиции после ухода зарубежных игроков, но при этом отмечает: часть из них начала возвращаться на рынок России ещё в конце 2022 года.