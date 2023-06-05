НСПК сделает для банков платной двухфакторную аутентификацию клиента при онлайн-оплате — «Ъ» Статьи редакции
Речь об SMS с кодом, которые пользователь получает для подтверждения транзакции.
- Национальная система платёжных карт (НСПК) включила это изменение в проект новых тарифов, о чём рассказала банкам в письме на прошлой неделе, узнал «Ъ». Согласно плану, комиссии введут с октября 2023 года.
- Комиссия для эмитента составит 20 копеек за операцию. Для эквайера она будет зависеть от того, через что проходит оплата: если клиент зашёл на сайт магазина через браузер, то 20 копеек, если через приложение — 10 копеек, но «не более 2,5 млн рублей в месяц для всех», отмечает «Ъ».
- По словам опрошенных газетой экспертов, вводя плату за SMS-проверку, НСПК надеется ускорить переход банков на более современные способы подтверждения платежей — это в частности frictionless-сценарий: когда банк распознает устройство клиента, с которого пришёл запрос на оплату, как его основное.
- Представители НСПК объясняют, что такой способ дешевле для банков и удобнее для пользователей, так как избавляет последних от шага с введением кода. Сами финансовые организации при этом не спешат отказываться от SMS: frictionless-аутентификация требует более сложной настройки риск-анализа, к тому же сценарий с SMS привычнее для клиентов, отмечают участники рынка.
- Последние оценивают затраты на переход к frictionless-способу в «десятки миллионов рублей» и допускают, что речь может идти о «миллиардах». Не все также уверены, что комиссии настолько «критичны», что заставят банки отказаться от SMS, — особенно если учесть, что поддерживать придётся оба способа аутентификации, заключает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
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Рывок с подскоком. «Красавцы» 👏🏻
Хотя... Клиент за всё заплатит, им чего переживать.
А если не заплатит... Банк откажет в проведении покупки?
Он просто говорит. И всегда одно и тоже Даже когда он не понимает предмет обсуждения.
Так объясняйте, кто в данном случае клиент банка. Мерчант или держатель карты. Да банка в процессе транзакции участвуют два: эмитент и эквайер.
(-: Всё включено сразу и по умолчанию.
Похоже, что выбора особо не будет.
Больше поборов богу поборов!
Давно пора. Пока дождешься смс на заправке, несколько минут может пройти.
Даешь подтверждение через токен/тотр!
Мне вот интересно, как они собрались обучать пользователей, которые продолжают переводить деньги техподдержке сбербанка, тому, что обеспечение физической безопасности устройств - ответственность владельца.
Банки, конечно, внесут в договор пункт про "сам виноват, если попался мошенникам", но все равно возрастут затраты на техподдержку, которую недовольные клиенты будут задалбывать
Людей которые в июне 2023 продолжают переводить деньги техподдержке Сбера уже ни чего не исправить. Не всем же быть умными. В этом свете идея обучить людей пользоваться приложениями для 2fa выглядить совсем утопической. Так что и дальше ждем ненадежных смс
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
а кто сказал что шаг с проверкой по смс не удобен? Кого-то спрашивали? Мне удобно. По крайней мере неудобства не испытываю.
как всегда, выдвигают мысль как аксиому руководствуясь внутренней чуйкой? Удобнее то что привычно. У меня сим карда для кодов подтверждения вообще может в другом телефоне стоять именно для того чтобы нельзя было с одного устройства все сделать. Или отдельный смартфон для финансовых операций. Чтобы даже украв телефон и разблокировав его нельзя было что-то стянуть. Учитывая количество мошеннических действий надо не упрощать, а усложнять отдельным категориям возможность оплаты и переводов. Тем кто не подтвердит что знает что такое безопасность.
Более того, все нормальные приложения уже умеют эти смски читать, и если это не оплата в браузере, то сразу их вводить.
ну или кнопку "скопировать код" имеют. Мной в банке по этой теме несколько лет отработано. И очень часто приходится защищать средства от родственников. Внук у дедушки пенсию спер не редкое явление, а с подтверждениями по смс и пожилому проще понять что что-то не то, и просто так не списать
Ну это просто должно гибко настраиваться. Я бы тысяч до 10 в день, вообще никаких смсок не хотел.
должно быть как с инвестициями, прошел тест и доказал что можешь адекватно принимать решения по тратам и переводам, а так же знаешь как обезопасить себя от мошенничества, значит выбираешь как подтверждать и подтверждать ли. а не прошел тест, то максимально усложненная для мошенничества процедура.
Комлев, дави жирных банковских котов! Без тебя бы вообще ничего не было! Слава Комлеву!
Из серии "мы закрываем половину отделений в городе, чтобы вам было удобнее", да, сбер?
Самое время, как раз в айти дефицит кадров, уверен банки горят желанием переделывать свои системы. А пока не захотят копеечку заплатят, что они, к другой НСПК перейдут? P.s. 2,5кк рублей в месяц, это зарплата 5 программеров, что бы реализовать подобный функционал в банке размера сбера, втб, альфы и т.п. надо человек 100 задействовать.
Вот это "без смс" - это фингерпринты штоле?
Дак это, I’d и макадрес телефона или планшета, даже школьник может подделать, а получить пользовательский I’d железа, можно создав какое-нибудь бесплатное приложение, при установке которого, для работы с приложением - нужно предоставить доступ к считыванию нужной информации.
Или это не так работает?
Плюс/минус. Там на самом деле довольно сложная эвристика. Как это работает можно например у клиента Steam посмотреть, я у банков просто не видел. Если банку все нравится, никаких смс не будет, если возникают подозрения, к примеру не тот ip, даже на том же устройстве пойдёте через смс, а то и звонок.