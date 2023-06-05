Деньги
Евгения Евсеева

Оценка разработчика нейрочипов Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд — Reuters Статьи редакции

Она выросла благодаря частным сделкам перед получением разрешения тестировать технологии на людях.

  • Оценка основана на частных сделках с акциями Neuralink, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с вопросом.
  • Сделки совершили за несколько месяцев перед тем, как компания в мае 2023 года заявила, что получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях.
  • Как сообщает издание, оценка стартапа достигла $5 млрд — она выросла с $2 млрд, в которые компанию оценивали в 2021 году. Тогда Neuralink привлекла самые крупные свои инвестиции — $205 млн.
  • После получения разрешения стартап предложил инвесторам купить акции при оценке примерно в $7 млрд — то есть, по цене в $55 за штуку. Reuters не удалось узнать, согласился ли кто-то купить бумаги на таких условиях. В компании не ответили на запросы издания.
  • Neuralink основали в 2016 году Илон Маск и Макс Ходак (в 2021 году ушёл из стартапа). Компания занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. С момента основания Маск вложил в неё $158 млн. В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.

#новость #neuralink

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Блях, как он это делает?! Маск, ты, часом, не первым чипировался? (-:

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Иван Серик
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Денис Мартынов

такое чувство,что он действительно под чипом

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Art.Spark

это неполный ответ ))
не совсем он

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Dr. Smith

есть у него талант ,этого не отнять

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Ben

" (в 2021 году ушёл из стартапа"
Почему то из всех стартапов маска уходят сооснователь.
Видимо кто-то хочет что только его имя гордо красовалось на табличке.

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Кирилл Таран

На разных этапах разные компетенции нужны, а если устаёшь от темпов, то почему бы и не уйти?

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Ben

Уходят как раз чаще всего люди отвечавшие за техническую часть.У них впринципе компетенции больше чем Маска.Они главные технические специалисты которые и создают чем Маск хвастается.
Маск даже пытался прибрать к рукам OpenAI, но ему сказали что он охуел.Чел впринципе душит своих парнеров и всегда пытается стать главным.Только в розовых очках можно верить что стать одним из самых богатых людей планеты, можно без грязи.
Ссылка на инфу
https://3dnews.ru/1083991/ilon-mask-v-2018-godu-pitalsya-no-ne-smog-vzyat-pod-kontrol-openai

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Вася Пражкин

Там за одно имя Маска 4990 млн )

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Артем Голендберг

Вообще нет, вы прчитайте чем компания занимается и какой уже прогресс есть

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Fred Han

Разработчики уже давно наверно с чипами работают, как говорится Читы прописали раньше остальных))

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Олег Железнов

Даже уже заинтересовало акции его приобрести )))
Или не все так просто?

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Ivan Boldyrev

В Пятёрочке видел какие-то акции.

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Вася Пражкин

Да ты инвестор, старичок!

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Fred Han

Акции можно приобрести по номеру телефона

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Зеленый самолетик

Удачный стартап

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Энтони Лавджой

Пора на ipo

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Adam

Интересно, что им разрешили, учитывая, что один из сотрудников Neuralink признавался, что чип еще несовершенен, и что на испытаниях животные умирали в итоге.

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18 комментариев
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