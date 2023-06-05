Оценка разработчика нейрочипов Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд — Reuters Статьи редакции
Она выросла благодаря частным сделкам перед получением разрешения тестировать технологии на людях.
- Оценка основана на частных сделках с акциями Neuralink, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с вопросом.
- Сделки совершили за несколько месяцев перед тем, как компания в мае 2023 года заявила, что получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях.
- Как сообщает издание, оценка стартапа достигла $5 млрд — она выросла с $2 млрд, в которые компанию оценивали в 2021 году. Тогда Neuralink привлекла самые крупные свои инвестиции — $205 млн.
- После получения разрешения стартап предложил инвесторам купить акции при оценке примерно в $7 млрд — то есть, по цене в $55 за штуку. Reuters не удалось узнать, согласился ли кто-то купить бумаги на таких условиях. В компании не ответили на запросы издания.
- Neuralink основали в 2016 году Илон Маск и Макс Ходак (в 2021 году ушёл из стартапа). Компания занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. С момента основания Маск вложил в неё $158 млн. В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными.
1012 просмотров
Блях, как он это делает?! Маск, ты, часом, не первым чипировался? (-:
такое чувство,что он действительно под чипом
это неполный ответ ))
не совсем он
есть у него талант ,этого не отнять
" (в 2021 году ушёл из стартапа"
Почему то из всех стартапов маска уходят сооснователь.
Видимо кто-то хочет что только его имя гордо красовалось на табличке.
На разных этапах разные компетенции нужны, а если устаёшь от темпов, то почему бы и не уйти?
Уходят как раз чаще всего люди отвечавшие за техническую часть.У них впринципе компетенции больше чем Маска.Они главные технические специалисты которые и создают чем Маск хвастается.
Маск даже пытался прибрать к рукам OpenAI, но ему сказали что он охуел.Чел впринципе душит своих парнеров и всегда пытается стать главным.Только в розовых очках можно верить что стать одним из самых богатых людей планеты, можно без грязи.
Ссылка на инфу
https://3dnews.ru/1083991/ilon-mask-v-2018-godu-pitalsya-no-ne-smog-vzyat-pod-kontrol-openai
Там за одно имя Маска 4990 млн )
Вообще нет, вы прчитайте чем компания занимается и какой уже прогресс есть
Разработчики уже давно наверно с чипами работают, как говорится Читы прописали раньше остальных))
Даже уже заинтересовало акции его приобрести )))
Или не все так просто?
В Пятёрочке видел какие-то акции.
Да ты инвестор, старичок!
Акции можно приобрести по номеру телефона
Удачный стартап
Пора на ipo
Интересно, что им разрешили, учитывая, что один из сотрудников Neuralink признавался, что чип еще несовершенен, и что на испытаниях животные умирали в итоге.