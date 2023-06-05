Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на криптобиржу Binance Статьи редакции
Обвинение компании предъявляла и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, а американский Минюст пока ведёт расследование.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила криптобирже 13 обвинений, в том числе в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг», сообщило агентство Bloomberg.
- В обвинении регулятор признаёт нативный токен криптобиржи BNB и стейблкоин BUSD ценными бумагами. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка запретил выпуск BUSD в феврале 2023 года. Также компанию обвинили в дроблении структуры собственности.
- Председатель SEC Гэри Генслер в заявлении о деле утверждает, что «пользователи должны остерегаться вкладывать любые активы в эту незаконную платформу».
- Основатель Binance Чанпэн Чжао в ответ на информацию об обвинениях написал в Twitter «4» — популярное среди пользователей криптобиржи сокращение, которое означает, что не стоит беспокоится.
- В мае 2021 года Минюст и налоговая служба проводили расследование в отношении Binance, писало Bloomberg, но причин не называло. Оно отмечало, что власти обеспокоены использованием криптовалюты для сокрытия незаконных транзакций.
- В марте 2023-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance из-за того, что криптобиржа не зарегистрировалась как платформа, торгующая криптовалютными деривативами. В мае Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций.
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Независимая страна, делают что хотят, там закон вообще-то
Независимая страна с полгодика назад сильно обосралась на кучу милиардов потерянных людьми. Когда начали копать вылезли неприличные факты о связах пухленыша с главой сек а также спонсорством демократов…
Ох уж этот демократический регулятор
Жесть настоящая. Самую нормальную биржу загасить хотят.
Не волнуйтесь, достать они могут только белую компанию, зарегистрированную по всем правилам в цивилизованной стране, а Бинанс - это серая организация, зарегистрированная в оффшоре, про которую ничего толком неизвестно. Чанпэн Чжао вполне может оказаться просто говорящим лицом, а кто на самом деле управляет неизвестно.
Биржу которая паспорт спрашивает перед регистрации? Крипта же для этого создавалась
Арбитражники ваш выход 😹😹
Криптаны, с вещами на выход.
Но всё ожидаемо.
У телеграмма по этой причине не выгорело со своей криптовалютой.
Комментарий удален модератором
Вот это поворот
4.
Нагнули Бэнкмана, рано или поздно нагнут и Чжао. Инфа соточка.
Очередная попытка "дизрапта" индустрии в исполнении хозяев денег. Ну и геополитическая обстановка как двигатель регресса.