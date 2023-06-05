США объявили войну крупнейшей криптобирже Binance: регулирование крипты по-американски

В понедельник CFTC обвинила Binance и лично ее основателя, Чанпэна Чжао, в нарушении законов США. В этой статье мы поговорим о том, как вообще сейчас американцы подходят к регулированию криптанов, в чем конкретно они обвиняют Бинанс, и чем это грозит для самой большой криптобиржи.