Деньги
Маша Цепелева

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на криптобиржу Binance Статьи редакции

Обвинение компании предъявляла и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, а американский Минюст пока ведёт расследование.

Чанпэн Чжао
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила криптобирже 13 обвинений, в том числе в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг», сообщило агентство Bloomberg.
  • В обвинении регулятор признаёт нативный токен криптобиржи BNB и стейблкоин BUSD ценными бумагами. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка запретил выпуск BUSD в феврале 2023 года. Также компанию обвинили в дроблении структуры собственности.
  • Председатель SEC Гэри Генслер в заявлении о деле утверждает, что «пользователи должны остерегаться вкладывать любые активы в эту незаконную платформу».
  • Основатель Binance Чанпэн Чжао в ответ на информацию об обвинениях написал в Twitter «4» — популярное среди пользователей криптобиржи сокращение, которое означает, что не стоит беспокоится.
CZ 🔶 Binance @cz_binance

4.

Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.

We will issue a response once we see the complaint. Haven't seen it yet. Media gets the info before we do.

🙏

Мы ответим, как только увидим обвинения. Ещё не видели. СМИ получают информацию раньше нас.
  • В мае 2021 года Минюст и налоговая служба проводили расследование в отношении Binance, писало Bloomberg, но причин не называло. Оно отмечало, что власти обеспокоены использованием криптовалюты для сокрытия незаконных транзакций.
  • В марте 2023-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance из-за того, что криптобиржа не зарегистрировалась как платформа, торгующая криптовалютными деривативами. В мае Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций.
Деньги
Павел Комаровский
США объявили войну крупнейшей криптобирже Binance: регулирование крипты по-американски

В понедельник CFTC обвинила Binance и лично ее основателя, Чанпэна Чжао, в нарушении законов США. В этой статье мы поговорим о том, как вообще сейчас американцы подходят к регулированию криптанов, в чем конкретно они обвиняют Бинанс, и чем это грозит для самой большой криптобиржи.

Для Чанпэна Чжао (главы Binance) явно настают нелегкие времена

#новость #binance

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14 комментариев
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 Горделивый Сербский Патриот

Независимая страна, делают что хотят, там закон вообще-то

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Victor

Независимая страна с полгодика назад сильно обосралась на кучу милиардов потерянных людьми. Когда начали копать вылезли неприличные факты о связах пухленыша с главой сек а также спонсорством демократов…

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Future Prophecies

Ох уж этот демократический регулятор

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Victor

Жесть настоящая. Самую нормальную биржу загасить хотят.

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Labeling

Не волнуйтесь, достать они могут только белую компанию, зарегистрированную по всем правилам в цивилизованной стране, а Бинанс - это серая организация, зарегистрированная в оффшоре, про которую ничего толком неизвестно. Чанпэн Чжао вполне может оказаться просто говорящим лицом, а кто на самом деле управляет неизвестно.

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Булка хлеба

Биржу которая паспорт спрашивает перед регистрации? Крипта же для этого создавалась

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Soltan Dadaev

Арбитражники ваш выход 😹😹

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Вадим Д.

Криптаны, с вещами на выход.
Но всё ожидаемо.

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Newes
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Labeling
В обвинении регулятор признаёт нативный токен криптобиржи BNB и стейблкоин BUSD ценными бумагами.

У телеграмма по этой причине не выгорело со своей криптовалютой.

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Камиль Галбацов

Вот это поворот

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Maden

4.

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Слегка Придурковатый

Нагнули Бэнкмана, рано или поздно нагнут и Чжао. Инфа соточка.

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Roman Kamushken

Очередная попытка "дизрапта" индустрии в исполнении хозяев денег. Ну и геополитическая обстановка как двигатель регресса.

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14 комментариев
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