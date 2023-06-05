Деньги
Полина Лааксо

Акции компании-разработчика Unity выросли на 26% после новости о партнёрстве с Apple — CNBC Статьи редакции

Около 10:00 по Нью-Йорку бумаги стоили $30,98 за штуку, а на пике доходили до $39,4.

  • По словам CNBC, этот прирост может стать вторым по величине с момента выхода компании на Нью-Йоркскую фондовую биржу NYSE. На момент публикации акции Unity торгуются по цене $36,8 за штуку. Как пишет издание, торги временно приостанавливали после ценового скачка.
  • Apple объявила, что сотрудничает с Unity, когда представляла гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Специально для шлема Apple строила отдельную экосистему приложений — благодаря партнёрству с Unity в ней будут доступны игры и программы, созданные на основе технологических решений разработчика.
  • Акции Apple тем временем, наоборот, просели после презентации. В 10:00 по нью-йоркскому времени бумаги стоили по $183,35, а в 15:11 опустились до $178,29 за штуку. На момент публикации они оцениваются в $178,84.

#новость #apple #unity

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12 комментариев
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 ЯжПрограммист

geekbrains ваш выход с курасми по Unity

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Alexey QuQu

Им необходимо было с куком договориться о нативной интеграции во время презентации

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Alexey QuQu

А акции самой эпол подупали после презентации

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user0564335

ждали, что они перед рождеством зарелизят и подешевле. Если отзывы журналистов будут заебись, наверняка ещё взлетит

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Полина Лааксо
Автор

журналистам, говорят, не разрешили даже прикоснуться к прекрасному. просто постояли посмотрели на рыбов

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user0564335

🥲
ну вроде как обещали до старта продаж дать поближе ознакомиться

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Мимо проходивший

а цену анонсировали? Сколько?

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Никита

Посадка 5% не ультимативная, отобьют

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user0564335

интересно, жалеют ли сейчас в Unreal об иске из-за Fortnite? 🤔

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Вадим Д.

У Unity акции растут благодаря партнёрству с Apple, у Apple акции падают благодаря партнёрству с Unity.
Пока всё логично.

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Yevhen Kuzhel

Что там по у VK с облигациями ? ))

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Вадим Д.

Ой, не касался и неинтересно. Но ВК облигаций не выпускал, это какая-то посторонняя контора с похожими буквами (-:

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12 комментариев
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