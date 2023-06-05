Акции компании-разработчика Unity выросли на 26% после новости о партнёрстве с Apple — CNBC Статьи редакции
Около 10:00 по Нью-Йорку бумаги стоили $30,98 за штуку, а на пике доходили до $39,4.
- По словам CNBC, этот прирост может стать вторым по величине с момента выхода компании на Нью-Йоркскую фондовую биржу NYSE. На момент публикации акции Unity торгуются по цене $36,8 за штуку. Как пишет издание, торги временно приостанавливали после ценового скачка.
- Apple объявила, что сотрудничает с Unity, когда представляла гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Специально для шлема Apple строила отдельную экосистему приложений — благодаря партнёрству с Unity в ней будут доступны игры и программы, созданные на основе технологических решений разработчика.
- Акции Apple тем временем, наоборот, просели после презентации. В 10:00 по нью-йоркскому времени бумаги стоили по $183,35, а в 15:11 опустились до $178,29 за штуку. На момент публикации они оцениваются в $178,84.
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geekbrains ваш выход с курасми по Unity
Им необходимо было с куком договориться о нативной интеграции во время презентации
А акции самой эпол подупали после презентации
ждали, что они перед рождеством зарелизят и подешевле. Если отзывы журналистов будут заебись, наверняка ещё взлетит
журналистам, говорят, не разрешили даже прикоснуться к прекрасному. просто постояли посмотрели на рыбов
🥲
ну вроде как обещали до старта продаж дать поближе ознакомиться
а цену анонсировали? Сколько?
Посадка 5% не ультимативная, отобьют
интересно, жалеют ли сейчас в Unreal об иске из-за Fortnite? 🤔
У Unity акции растут благодаря партнёрству с Apple, у Apple акции падают благодаря партнёрству с Unity.
Пока всё логично.
Что там по у VK с облигациями ? ))
Ой, не касался и неинтересно. Но ВК облигаций не выпускал, это какая-то посторонняя контора с похожими буквами (-: