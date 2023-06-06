День 468: «Хоум Кредит» сменит название на «Хоум Банк», чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера Home Credit Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
С 1 июля 2023 года банк «Хоум Кредит» переименуется в «Хоум Банк», чтобы «не дублировать» бренд чешской Home Credit B.V. — своего бывшего акционера. Об этом РБК рассказали двое осведомлённых собеседников. В пресс-службе банка также подтвердили грядущий ребрендинг.
Минфин предложил распространять налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами только на те бумаги, что были выпущены российскими эмитентами и компаниями с регистрацией в странах Евразийского экономического союза, пишет РБК со ссылкой на документы и источники, подтвердившие подлинность первых. Согласно текущим правилам, льгота распространяется на бумаги всех эмитентов на российских биржах — независимо от места регистрации. Новые же поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, если их примут.
Инвестиционная компания Владимира Потанина «Интеррос» ещё весной продала УК «Восход» (контролирует одноимённый фонд) топ-менеджменту, заметил «Ъ». Теперь 80% бизнеса принадлежит директору Руслану Саркисову, а по 10% — Константину Гибало и Артуру Мартиросову. В компании пояснили изменения «работой по привлечению новых инвесторов». Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что у новых владельцев подсанкционных структур будет больше свободы, но не исключают, что актив выкупят обратно «в случае изменения политической ситуации».
Минцифры утвердило перечень участников эксперимента по созданию отечественного репозитория ПО с открытым кодом. В список вошли органы власти, а также «Тинькофф», Мосбиржа, «Сбертех» и другие.
Какие есть проблемы и трудности
Кабмин одобрил законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», финальная версию которого ранее утвердил Минфин, пишут «Ведомости» со ссылкой на документы. Минюст проект согласовал, но отметил: обложение налогом сверхприбыли прошлых лет противоречит конституции — согласно ей, «законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков», не должны иметь обратной силы. Ведомство также считает, что авторы так и не представили «внятные обоснования» для освобождения от налога ряда областей.
Контекст
Автодилеры и участники авторынка ожидают, что летние продажи автомобилей будут на уровне весенних показателей — это около 80 тысяч машин в месяц. Обычно летом наступает «традиционное затишье», пишет «Ъ», но сейчас — после затяжных проблем с поставками — растёт предложение: в страну привозят новые китайские модели, вышла Lada Vesta NG, развивается параллельный импорт.
Конкуренция между Евросоюзом и Россией за сотрудничество с Казахстаном усилилась, передаёт «Ъ» со ссылкой на тезисы доклада Европейского банка об устойчивых транспортных связях между Европой и Центральной Азией. О том, что так будет, эксперты говорили ещё летом 2022-го. Стороны заинтересованы в развитии транспортных коридоров до Китая и торговлей с ним. Правда, «ЕС в ближайшем будущем, вероятно, предстоит решить вопрос о снижении зависимости развитых стран от торговли» с КНР.
Доля розничных продаж смартфонов Samsung в количественном выражении снизилась вдвое в период за март-май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, узнало ТАСС от части телеоператоров. Те связывают изменения с сокращением маркетинговой активности Samsung в России, а также появлением новых устройств от других производителей — например, китайских.
Новости предыдущего дня, 5 июня — здесь.
Бывшие разбежались, ничего общего. Хоум Банк, ну хоть не Видео.
Минфин: вот вам льготы, прям всем и счастье для всех!
Минфин, подумав: вот вам льготы, для самых достойных!
Минфин, посчитав: а схрена ли им льготы? Пусть так будут счастливы. Даром.
"Минюст проект согласовал, но отметил: обложение налогом сверхприбыли прошлых лет противоречит конституции — согласно ей, «законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков», не должны иметь обратной силы"
Минюст такой: этот законопроект конечно же антиконституционен, но ваще заебись, нам нравится. Согласовываем.
Внимание, перечень участников эксперимента:
— органы власти
— можно не продолжать.