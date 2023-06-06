Деньги
Артур Томилко

Новым владельцем сети «Улыбка радуги» стал бывший топ-менеджер структур основателя «Северстали» Статьи редакции

Подробности сделки не раскрываются.

  • Сведения о смене собственника «Ъ» обнаружил в годовой отчётности компании «Дрогери ритейл», которая управляет сетью. Информацию подтвердил гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин, но отказался раскрыл подробности.
  • Новым владельцем стала Наталья Копылкова. По данным газеты, её полная тёзка владеет компанией «Прима-Инвест», которую раньше возглавлял основатель «Северстали» и «Севергрупп» Алексей Мордашов. Кроме того, она входила в совет директоров ряда организаций, зарегистрированных по одному адресу с «Севергрупп». Связаться с Копылковой «Ъ» не удалось.
  • Помимо собственника, у «Улыбки радуги» также сменился гендиректор головной структуры сети — кипрской Ulybka Investments Ltd. Им стал Сергей Логунов.. По данным «Ъ», он руководит ещё двумя кипрскими компаниями — Bestglide Ltd и Biscone Ltd, которые СМИ связывают с Мордашовым.
  • В «Северстали» заявили, что Копылкова и Логунов не работают в компании более десяти лет, и отметили, что ничего не знают о текущей деятельности бывших сотрудников.
  • С 2012 года «Улыбка радуги» принадлежала совладельцам ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. До 2022 года в совет директоров Ulybka Investments Ltd входила супруга Мейера — Инна Мейер.
  • В апреле 2023 года источники «Ъ» сообщали, что покупкой «Улыбки радуги» интересовалась «Лента» (основной акционер — «Севергрупп»). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что слияние двух сетей могло бы создать новые перспективы для их бизнеса.
  • По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Дрогери ритейл» за 2022 год составила 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль — 701,8 млн рублей.
  • В 2017 году Костыгина обвинили в мошенничестве с выданным «Юлмарту» кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей. В феврале 2020-го обвинения переквалифицировали в причинение вреда без признаков хищения. А в апреле 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена банкротом.
  • Августа и Инну Мейер арестовали 9 декабря 2021 года по подозрению в мошенничестве и хищении кредита «Сбербанка» в 2,4 млрд рублей, выданных «Юлмарту» на развитие бизнеса. В декабре 2021 года суд отправил Инну Мейер под домашний арест. Августа Мейера в январе 2023 года освободили под залог в 30 млн рублей.

#новость #улыбкарадуги

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18 комментариев
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 Владимир Егоров
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Амбассадор Черноголовки

Вчера видел как бабки пиздят сумками девочку с пачкой Скитлз в руках

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Вадим Д.

Добро восторжествовало?

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Амбассадор Черноголовки

Да, подъехала полиция и три сотрудника скрутили девочку лицом в асфальт. Скитлз забрали, как вещдок 🥲

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Вадим Д.

Ну отлично! Вот из-за таких всё и начинается! Надеюсь, родителей уже привлекли по всей строгости.

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Igor Tarasov

они просто хотели попробовать радугу

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Денис Артемов

У — улыбка радуги

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Вадим Д.

Улыбки счастливых россиян, и никаких радуг!

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Лена Куртасова

А можно все-таки немного радуги, пожалуйста..

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Вадим Д.

За публичную демонстрацию или любование радугой назначают пожизненный выбор между двумя стульями, так что — нет.
Вы что же это, хотите, чтобы как у НИХ ТАМ?! 😱

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Вишняковский

Очень плохой и некачественный магазин вообще во всех смыслах. Покупал там бытовые приколы, но с какого-то момента начал заходить в подружку. УР прям и по ассортименту проигрывает, и по персоналу, и по концепции.

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Елена Попова

Этот магазин уже никакая смена владельца не спасет. Даже магнит косметик лучше выглядит.

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Леонид Бережной

Почему "даже"? "Магнит Косметик" настолько плохой?

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Илья Дёмин

Согласен, цены — конь.Дезодорант Rexona, 50 мл — 350 руб. СберМегаМаркет — 240 руб. ОнлайнТрейд — 245 руб. 45% разницы...

Ничего там не беру, оверпрайс просто дикий. Что не посмотрю, всё дороже минимум на 30%.

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Wittgenstein

На этот раз Радуга улыбнулась Северстали. Ни Альфе, ни Потанину, и даже не VK =)

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Леонид Бережной

Еще неизвестно, улыбнулась или повернулась задницей. Сомневаюсь в качестве этой сети.

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Борис Еремихин

Улыбка радуги и Северсталь, вот такого я точно не ожидал увидеть в одном предложении

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Accurate Bites

Украсть 2.4млрд и откупиться за 30млн, сильно.. И правда "щедрая душа". Про домашний арест тоже ор, с такими бабками можно и дома посидеть немного.

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18 комментариев
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