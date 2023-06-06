Приложение «Газпромбанк Инвестиций» пропало из App Store Статьи редакции
Сервис предлагает пользоваться мобильной версией сайта.
- Приложение удалили из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности», рассказали Frank Media в пресс-службе «Газпромбанк Инвестиции».
- Брокер пока не планирует выпускать новое приложение для iOS и рекомендует клиентам использовать мобильную версию своего сайта, в которой есть «все основные функции».
- «Газпромбанк» с лета 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования, писал «Интерфакс». В феврале 2022-го США ввели против банка ограничения на привлечение капитала, а в мае — санкции против руководителей компании.
- Приложение банка пропало из App Store в июне 2022-го. Уже установленные приложения работали. После этого в магазине появился сервис Millioner consulting для клиентов банка, писал «Банки.ру».
- Приложение «Газпромбанк Инвестиции» долгое время оставалось доступным из-за смены названия юрлица летом 2022-го, отмечает издание. Тогда «Газпромбанк» продал контроль в своём брокере топ-менеджерам.
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Это всегда очень волнительный момент — пытаться угадать, под каким названием очередной банк будет пытаться присунуть в App Store на этот раз. «Голубые фишечки 3-в-ряд»? «Огонёк Live»? «Буфет купонов»? Пользователи сами небось спустя несколько месяцев запутаются: «Блин, что открыть? "Зеленый колобок", "Дубль-бубль", "Красное-прекрасное", "Пивасик и пельмешки"?»
это просто бизнес
Газпром инвестиции и не удаляли, приложение висело оригинальное.
Главное, что не забывают айос клиентов, а заливают пусть хоть под названием «тикток»
Инвестиции в России - это насмешка. Хотя народец опять повалил в казино. Можно снова натягивать.
народец это вы про кого?
Это он про народ своей другой страны
Это он про безвольную серую массу.
куда рекомендуете инвестировать?
В себя
миграция это тоже инвестиция в себя, на втором месте после инвесции в знания
В переезд
это может оказаться вовсе не инвестицией, а простым убытком
Это смотря как ты учился.
в гречку
В пиво.
в миграцию и собственные знания
В образование
Дети, книги, тревел
В золото
😱
Ибо нехуй)
Азино 777 наше все🤣
Я думал его уже больше года там нет. В AppStore работают самые упоротые дятлы конечно
Так через Газпром Европа спонсирует Путина, поэтому сам банк не под санкциями. Я вообще удивлён, что у него хоть какие-то проблемы с приложением возникли🤔
И какого фига при заходе в приложение пишет, что оно не поддерживается? Иди типа в веб-версию. Совсем обленились и не хотят поддерживать то, что у пользователей установлено?
Вы правда не смогли прочесть первый пункт?
Приложение удалили из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности», рассказали Frank Media в пресс-службе «Газпромбанк Инвестиции».
В чём проблема была пересобрать с новыми сертификатами?
Есть хорошая вероятность, что они решили полностью перейти на сертификаты НУЦ, ибо есть риск отзыва сертификатов того же Global Sign, а НУЦ в любом случае надо ставить дополнительно руками на телефоне, внезапно не каждый юзер с этим справляется
«Сертификаты НУЦ» — это новый эвфемизм на «man-in-the-middle»?
В каком-то смысле любой сертификат может быть таким эвфемизмом, однако в наших реалиях шансов с НУЦ ощутимо больше)
Это чтобы товарищу майору было легче читать вашу переписку?
видимо модерацию не пройдет
Помянем. И приложение, и инвестиции.
Поэтому сейчас пошел заработок в интернете много брокеров и все стремятся вложи деньги и увеличить доход мне много предлагают а не известно чем закончится эти заработки и я им объясняю что не возможно столько заработать миллионы если я куплю 1000 акций по 100 р а продам по 120 и какие миллионы и то надо умело продать и купить
Нинель, заходите на сайт Бингуру, на латинице естественно, и начинаете постигать мудрости биржи и пр. Деривативов. Особенно рекомендую найти там статью КТО УКРАЛ МОЙ СЫР....
Millioner consulting, кстати, до сих пор в AppStore и даже обновления бывают и вполне себе с ним можно работать... странно.
Продали пакет, не помогло. Придётся инвесторам покупать ноутбуки.
а что если переименовать в Газпромбанк Инвестиции_1 и залить снова
Да что ж эти победуны ходят с протянутой рукой? Где их нетаналоговый рушоп?
Странно, на WWDC это не анонсировали)
Ведь есть хорошие новости!
Есть подозрение что AppStore просто похитили это приложение как образец современных технологий.