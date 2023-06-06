Деньги
Таня Боброва

Приложение «Газпромбанк Инвестиций» пропало из App Store Статьи редакции

Сервис предлагает пользоваться мобильной версией сайта.

  • Приложение удалили из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности», рассказали Frank Media в пресс-службе «Газпромбанк Инвестиции».
  • Брокер пока не планирует выпускать новое приложение для iOS и рекомендует клиентам использовать мобильную версию своего сайта, в которой есть «все основные функции».
  • «Газпромбанк» с лета 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования, писал «Интерфакс». В феврале 2022-го США ввели против банка ограничения на привлечение капитала, а в мае — санкции против руководителей компании.
  • Приложение банка пропало из App Store в июне 2022-го. Уже установленные приложения работали. После этого в магазине появился сервис Millioner consulting для клиентов банка, писал «Банки.ру».
  • Приложение «Газпромбанк Инвестиции» долгое время оставалось доступным из-за смены названия юрлица летом 2022-го, отмечает издание. Тогда «Газпромбанк» продал контроль в своём брокере топ-менеджерам.

#новость #газпромбанкинвестиции

1655 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Написать комментарий...
 Император Нолимоций

Это всегда очень волнительный момент — пытаться угадать, под каким названием очередной банк будет пытаться присунуть в App Store на этот раз. «Голубые фишечки 3-в-ряд»? «Огонёк Live»? «Буфет купонов»? Пользователи сами небось спустя несколько месяцев запутаются: «Блин, что открыть? "Зеленый колобок", "Дубль-бубль", "Красное-прекрасное", "Пивасик и пельмешки"?»

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Федулов

это просто бизнес

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев
Ответить
Развернуть ветку
Alexey Petrov

Газпром инвестиции и не удаляли, приложение висело оригинальное.
Главное, что не забывают айос клиентов, а заливают пусть хоть под названием «тикток»

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Инвестиции в России - это насмешка. Хотя народец опять повалил в казино. Можно снова натягивать.

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

народец это вы про кого?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Это он про народ своей другой страны

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Это он про безвольную серую массу.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Федулов

куда рекомендуете инвестировать?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

В себя

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

миграция это тоже инвестиция в себя, на втором месте после инвесции в знания

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

В переезд

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

это может оказаться вовсе не инвестицией, а простым убытком

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Это смотря как ты учился.

Ответить
Развернуть ветку
Гер Шмитт

в гречку

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

В пиво.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

в миграцию и собственные знания

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

В образование

Ответить
Развернуть ветку
photo.travel

Дети, книги, тревел

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

В золото

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

😱

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Ибо нехуй)
Азино 777 наше все🤣

Ответить
Развернуть ветку
dimaworldboy

Я думал его уже больше года там нет. В AppStore работают самые упоротые дятлы конечно

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Так через Газпром Европа спонсирует Путина, поэтому сам банк не под санкциями. Я вообще удивлён, что у него хоть какие-то проблемы с приложением возникли🤔

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

И какого фига при заходе в приложение пишет, что оно не поддерживается? Иди типа в веб-версию. Совсем обленились и не хотят поддерживать то, что у пользователей установлено?

Ответить
Развернуть ветку
Пол Финч

Вы правда не смогли прочесть первый пункт?

Приложение удалили из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности», рассказали Frank Media в пресс-службе «Газпромбанк Инвестиции».

Ответить
Развернуть ветку
AleXXX

В чём проблема была пересобрать с новыми сертификатами?

Ответить
Развернуть ветку
Пол Финч

Есть хорошая вероятность, что они решили полностью перейти на сертификаты НУЦ, ибо есть риск отзыва сертификатов того же Global Sign, а НУЦ в любом случае надо ставить дополнительно руками на телефоне, внезапно не каждый юзер с этим справляется

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

«Сертификаты НУЦ» — это новый эвфемизм на «man-in-the-middle»?

Ответить
Развернуть ветку
Пол Финч

В каком-то смысле любой сертификат может быть таким эвфемизмом, однако в наших реалиях шансов с НУЦ ощутимо больше)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Это чтобы товарищу майору было легче читать вашу переписку?

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

видимо модерацию не пройдет

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Помянем. И приложение, и инвестиции.

Ответить
Развернуть ветку
Nlna S

Поэтому сейчас пошел заработок в интернете много брокеров и все стремятся вложи деньги и увеличить доход мне много предлагают а не известно чем закончится эти заработки и я им объясняю что не возможно столько заработать миллионы если я куплю 1000 акций по 100 р а продам по 120 и какие миллионы и то надо умело продать и купить

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Овцинов

Нинель, заходите на сайт Бингуру, на латинице естественно, и начинаете постигать мудрости биржи и пр. Деривативов. Особенно рекомендую найти там статью КТО УКРАЛ МОЙ СЫР....

Ответить
Развернуть ветку
AleXXX

Millioner consulting, кстати, до сих пор в AppStore и даже обновления бывают и вполне себе с ним можно работать... странно.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Продали пакет, не помогло. Придётся инвесторам покупать ноутбуки.

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

а что если переименовать в Газпромбанк Инвестиции_1 и залить снова

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Да что ж эти победуны ходят с протянутой рукой? Где их нетаналоговый рушоп?

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

Странно, на WWDC это не анонсировали)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Ведь есть хорошие новости!

Ответить
Развернуть ветку
photo.travel

Есть подозрение что AppStore просто похитили это приложение как образец современных технологий.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
45 комментариев
null