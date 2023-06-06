У «Тинькофф» сбой — пользователи пожаловались на проблемы с переводами Статьи редакции
В банке выясняют причины.
- О трудностях с переводами из приложения «Тинькофф» написали Frank Media и ТАСС. По информации изданий, невозможно перевести деньги в другие банки и между счетами «Тинькофф». В редакции vc.ru заметили, что переводы уходят не всегда.
При попытке перевода всплывает надпись, что «операция невозможна». Некоторые клиенты видят плашку «по техническим причинам сервис недоступен».
- Некоторые клиенты банка рассказали журналу «Компания», что не работают часть банкоматов и онлайн-оплата.
- «Тинькофф» выясняет причины ошибок, рассказали vc.ru в банке.
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А сбой ли это? Или очередные новшества ожидают клиентов?
Меняют логотип на «потанинн»
Потанинкофф!
как же хорошо когда там 0
И плохо, когда так стало без твоего ведома.
именно поэтому теперь там 0 😏
Тинек уже не тот самый
В мае вывел окончательно в альфу от них все из-за бесплатных переводов, видимо не зря.
Кто знает... Тот знает...
Тинькофф решил повысить капитализацию и заблокировал возможность переводов😏
Нет операционки - нет расходов. Profit.
Меня вообще в приложение не пускает. Все чаще и чаще проблемы с приложением у них
Теперь под гос-управлением, точнее под кошельком путина. Такие дела.
Здравствуйте.
Мы уже исправили проблему со входом. Если вас не пускает в приложение, напишите нам, пожалуйста, в личку ваши ФИО и дату рождения, а также прикрепите ссылку на комментарий. Все проверим.
СБП в себе только у меня не работает?
Это уже становится традицией. Каждый месяц по крупному сбою. И ни разу даже не признали свою вину, не компенсировали никак
Как вообще Банк может компенсировать сбой? Промокод дать?
Вариантов масса. Как вариант - не списывать за обслуживание в этом месяце у тех клиентов, кто не смог совершить покупку. Или дать кэшбек на разовую покупку у партнера. Было бы желание. У тинька, думаю, его нет
буквально каждый месяц сбои, да господи. воистину он такой один. целый день не было возможности картой расплатиться. ни еды купить, ни перевести
В России лучшие банки! Как вы такое можете говорить?!
Не один, меня до сих пор бесит сервис большинства банков кроме Тинькофф
Я больше охуел от их недавней рассылки вида:
"Вы наш давний клиент, поэтому хотим вам предложить стикер за 700 рублей. Не были бы вы нашим клиентом, стикер получили бы бесплатно."
Туда, видимо, уже давно только со справкой набирают.