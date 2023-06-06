Деньги
Маша Цепелева

У «Тинькофф» сбой — пользователи пожаловались на проблемы с переводами Статьи редакции

В банке выясняют причины.

  • О трудностях с переводами из приложения «Тинькофф» написали Frank Media и ТАСС. По информации изданий, невозможно перевести деньги в другие банки и между счетами «Тинькофф». В редакции vc.ru заметили, что переводы уходят не всегда.

  • При попытке перевода всплывает надпись, что «операция невозможна». Некоторые клиенты видят плашку «по техническим причинам сервис недоступен».

  • Некоторые клиенты банка рассказали журналу «Компания», что не работают часть банкоматов и онлайн-оплата.
  • «Тинькофф» выясняет причины ошибок, рассказали vc.ru в банке.
Дополнено в 18:20. В «Тинькофф» сообщили, что работа сервисов восстановлена.

#новость #тинькофф

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23 комментария
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 Вадим Д.

А сбой ли это? Или очередные новшества ожидают клиентов?

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Иван Серик
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Роман

Меняют логотип на «потанинн»

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Вадим Д.

Потанинкофф!

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неформат

как же хорошо когда там 0

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Роман

И плохо, когда так стало без твоего ведома.

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неформат

именно поэтому теперь там 0 😏

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Эрнест Горбовский

Тинек уже не тот самый

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Edward

В мае вывел окончательно в альфу от них все из-за бесплатных переводов, видимо не зря.

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Сергей Федотов

Кто знает... Тот знает...

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Артём Курбатов

Тинькофф решил повысить капитализацию и заблокировал возможность переводов😏

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Аккаунт разморожен

Нет операционки - нет расходов. Profit.

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Созвонова

Меня вообще в приложение не пускает. Все чаще и чаще проблемы с приложением у них

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Аккаунт разморожен

Теперь под гос-управлением, точнее под кошельком путина. Такие дела.

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Тинькофф

Здравствуйте.
Мы уже исправили проблему со входом. Если вас не пускает в приложение, напишите нам, пожалуйста, в личку ваши ФИО и дату рождения, а также прикрепите ссылку на комментарий. Все проверим.

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Виталий

СБП в себе только у меня не работает?

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Марина Леопардовна

Это уже становится традицией. Каждый месяц по крупному сбою. И ни разу даже не признали свою вину, не компенсировали никак

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Rex Mundy

Как вообще Банк может компенсировать сбой? Промокод дать?

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Марина Леопардовна

Вариантов масса. Как вариант - не списывать за обслуживание в этом месяце у тех клиентов, кто не смог совершить покупку. Или дать кэшбек на разовую покупку у партнера. Было бы желание. У тинька, думаю, его нет

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Давидыч

буквально каждый месяц сбои, да господи. воистину он такой один. целый день не было возможности картой расплатиться. ни еды купить, ни перевести

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Аккаунт разморожен

В России лучшие банки! Как вы такое можете говорить?!

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Никита Мельников

Не один, меня до сих пор бесит сервис большинства банков кроме Тинькофф

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Невкусно и грустно

Я больше охуел от их недавней рассылки вида:
"Вы наш давний клиент, поэтому хотим вам предложить стикер за 700 рублей. Не были бы вы нашим клиентом, стикер получили бы бесплатно."

Туда, видимо, уже давно только со справкой набирают.

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23 комментария
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