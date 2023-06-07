«Яндекс Доставка» предложила дебетовые карты для курьеров-партнёров Статьи редакции
То есть для тех, кто сотрудничает с сервисом напрямую.
- Самозанятые курьеры могут оформить карту «Яндекс Про» на базе системы «Мир» в последней версии одноимённого приложения для водителей и курьеров — через свой «Яндекс ID», рассказала компания. Карты бесплатно выпускает и обслуживает «Яндекс Банк».
- Выплаты за доставку будут приходить на счёт в течение трёх минут после завершения заказа — без комиссии со стороны «Яндекса». Ранее там поясняли, что банки тоже не снимают процент, однако деньги зачисляют только на следующий день.
- Картой можно расплачиваться за любые товары и услуги — либо бесконтактным способом через Mir Pay на Android, либо заказав пластиковую версию. Последнюю на момент публикации можно забрать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
- За некоторые категории покупок предусмотрен кешбэк: например, за заказы на «Яндекс Маркете» вернут до 10%, а за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Следить за данными о поступлениях, переводах и расходах можно в том же «Яндекс Про» — устанавливать для этого приложение банка не нужно.
- В январе 2023 года возможность оформить похожие дебетовые карты получили также водители-партнёры «Яндекс Такси».
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Эм, а без карты Яндекс банка выплаты получать на карты других банков можно, надеюсь, или это станет добровольно-принудительной инициативой, для набора клиентов банка
100%
Там мудреная задумка,будет еще магазин для курьеров,возможно
Следующий шаг - коллаба с подходом Озоном. Особые (выше) цены для владельцев карт на Яндекс.Маркете и возможность тратить деньги только на маркете.
То есть, обычный человек эту карту получить может? Или нет?
А зачем обычному человеку эта карта?
Я активно закупаюсь на Маркете и ем фастфуд
Ну, партнером Яндекса может стать любой обычный человек. Просто не каждый захочет
Видимо по приколу ну может она красивая хз
Подписку на яндекс плюс сделайте, зачем карта
Вопрос "зачем" обычно задают маленьким детям, которые тянут в рот всякие бяки. Эта карта меня никак не обременит, верно? Значит, применение ей найдётся
«яндекс про» — приложение исключительно для водителей и курьеров
Устраивайтесь курьером и будет Вам карта 😉
Наверняка у каждого из нас валяется полузабытая учётка Яндекс Про
У них виртуальная же есть в Яндекс Го с кешбеком балами. Зачем вам физический пластик?
У меня обычная карта Плюса, а не Про. По ней каша ниже
1,5 года вынашивали проект….родился наконец то,проджекты ЯБанк наверное прыгают от счастья 🙂