Деньги
Полина Лааксо

«Яндекс Доставка» предложила дебетовые карты для курьеров-партнёров Статьи редакции

То есть для тех, кто сотрудничает с сервисом напрямую.

  • Самозанятые курьеры могут оформить карту «Яндекс Про» на базе системы «Мир» в последней версии одноимённого приложения для водителей и курьеров — через свой «Яндекс ID», рассказала компания. Карты бесплатно выпускает и обслуживает «Яндекс Банк».
  • Выплаты за доставку будут приходить на счёт в течение трёх минут после завершения заказа — без комиссии со стороны «Яндекса». Ранее там поясняли, что банки тоже не снимают процент, однако деньги зачисляют только на следующий день.
  • Картой можно расплачиваться за любые товары и услуги — либо бесконтактным способом через Mir Pay на Android, либо заказав пластиковую версию. Последнюю на момент публикации можно забрать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
  • За некоторые категории покупок предусмотрен кешбэк: например, за заказы на «Яндекс Маркете» вернут до 10%, а за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Следить за данными о поступлениях, переводах и расходах можно в том же «Яндекс Про» — устанавливать для этого приложение банка не нужно.
  • В январе 2023 года возможность оформить похожие дебетовые карты получили также водители-партнёры «Яндекс Такси».

#новость #яндекс

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Эм, а без карты Яндекс банка выплаты получать на карты других банков можно, надеюсь, или это станет добровольно-принудительной инициативой, для набора клиентов банка

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Дмитрий Петров

100%

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Mr Black

Там мудреная задумка,будет еще магазин для курьеров,возможно

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Невкусно и грустно

Следующий шаг - коллаба с подходом Озоном. Особые (выше) цены для владельцев карт на Яндекс.Маркете и возможность тратить деньги только на маркете.

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Максим Ростокин

То есть, обычный человек эту карту получить может? Или нет?

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Alex R

А зачем обычному человеку эта карта?

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Максим Ростокин

Я активно закупаюсь на Маркете и ем фастфуд

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John Malkovich

Ну, партнером Яндекса может стать любой обычный человек. Просто не каждый захочет

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Морозов Алексей

Видимо по приколу ну может она красивая хз

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Никита Мельников

Подписку на яндекс плюс сделайте, зачем карта

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Максим Ростокин

Вопрос "зачем" обычно задают маленьким детям, которые тянут в рот всякие бяки. Эта карта меня никак не обременит, верно? Значит, применение ей найдётся

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Полина Лааксо
Автор

«яндекс про» — приложение исключительно для водителей и курьеров

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Вадим Д.

Устраивайтесь курьером и будет Вам карта 😉

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Максим Ростокин

Наверняка у каждого из нас валяется полузабытая учётка Яндекс Про

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Alexander Golubev

У них виртуальная же есть в Яндекс Го с кешбеком балами. Зачем вам физический пластик?

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Максим Ростокин

У меня обычная карта Плюса, а не Про. По ней каша ниже

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Mr Black

1,5 года вынашивали проект….родился наконец то,проджекты ЯБанк наверное прыгают от счастья 🙂

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17 комментариев
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