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Таня Боброва

Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon Статьи редакции

Nasdaq уведомила о делистинге российские компании в марте 2023-го, те обжаловали решение.

  • Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение американской биржи о делистинге ценных бумаг компании, сообщил ритейлер.
  • Слушание состоялось 27 апреля 2023 года, решение комиссии компания получила 6 июня. Ozon планирует повторно оспорить делистинг в следующей инстанции.
  • Решение комиссии никак не влияет на листинг Ozon на Мосбирже, а также на работу ритейлера.
  • Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение, в марте 2023 года. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
  • Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний в феврале 2022-го.

#новость #ozon #nasdaq

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26 комментариев
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 Вадим Д.

Кто-то думал, что будет иначе?

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Роман

Ну кое-кто думал, что вообще всё будет иначе. Но не фартануло.

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Евгений Круглов

Так а какое обоснование они привели? Просто потому что захотели ибо есть такой пункт в договоре?

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Denis Bystruev

Ссылались на пункт 5101 правил:

https://listingcenter.nasdaq.com/rulebook/nasdaq/rules/nasdaq-5100-series

«...поддерживать качество и общественное доверие к своему рынку, предотвращать мошеннические действия и манипулятивные действия и практики, для продвижения справедливых и равноправных принципов торговли, а также для защиты инвесторов и общественных интересов»

Конкретно по кейсу российских компаний обоснование было следующее:

«в свете геополитических обстоятельств, влияющих на Россию, и их потенциального влияния на компании»

Nasdaq Listing Center
Nasdaq Listing Center
listingcenter.nasdaq.com
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andrey andrey

а падение Мета в феврале 2022 за пять минут на четверть, это как, с правилами согласуется?

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Андрей Комягин

Чисто политическое, а нарисуют все что угодно. Результат был предсказуем

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Николай Глущенко

Тот неловкий момент, когда все знают причину, но найдётся сверхразум который переспросит.

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Alexander Golubev

Причина: а что ты мне сделаешь - я в Нью-Йорке.

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Ребят вы издеваетесь?

столько похерено и сколько еще будет

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Андрей Комягин

Все эти попытки были обречены и лишь доказывают, что правила не работают. Все это чистой воды бутафория. Все эти так называемые международные институты теряют доверие и этот процесс необратим.

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Аккаунт разморожен

Гопники хотят чтобы для них работали правила. Смех да и только.

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Alexander Golubev

Гопники отжали денюжку у терпилы. Говорят что по понятиям. Смех да и только.

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Domorost

Так, а что с нашим монополистом Яндексом?

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Роман

Дочитай до конца

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Domorost

Так, и что там такое в конце то?

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Роман

Ок, переведу со сложного: Яндекс обжаловал, как будут новости — vc проинформирует.

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Domorost

Так то что Яндекс обжаловал все и знали. А об итогах - есть только по озону.
В общем хреново вы в эксперта тут сыграли что-то (

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Роман

Потому что итог есть только по Озону🤦🏻‍♂️

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Слегка Придурковатый
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Невероятный Блондин

У кого миджорней есть?
сделайте Маликова и Николаева с короткой стрижкой

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Buddha

Николаев

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Buddha

мальиков

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schengen.reisen versicherung

Нахуй эти амерские биржи? Им всем всё равно пизда

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Аккаунт разморожен

Во влажных мечтах патриотов забыл добавить.

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Alexander Golubev

Если им "пизда", то страшно представить что в ЕС будет.

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schengen.reisen versicherung

В ЕС уже давно пизда

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26 комментариев
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