Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon Статьи редакции
Nasdaq уведомила о делистинге российские компании в марте 2023-го, те обжаловали решение.
- Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение американской биржи о делистинге ценных бумаг компании, сообщил ритейлер.
- Слушание состоялось 27 апреля 2023 года, решение комиссии компания получила 6 июня. Ozon планирует повторно оспорить делистинг в следующей инстанции.
- Решение комиссии никак не влияет на листинг Ozon на Мосбирже, а также на работу ритейлера.
- Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение, в марте 2023 года. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
- Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний в феврале 2022-го.
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Кто-то думал, что будет иначе?
Ну кое-кто думал, что вообще всё будет иначе. Но не фартануло.
Так а какое обоснование они привели? Просто потому что захотели ибо есть такой пункт в договоре?
Ссылались на пункт 5101 правил:
https://listingcenter.nasdaq.com/rulebook/nasdaq/rules/nasdaq-5100-series
«...поддерживать качество и общественное доверие к своему рынку, предотвращать мошеннические действия и манипулятивные действия и практики, для продвижения справедливых и равноправных принципов торговли, а также для защиты инвесторов и общественных интересов»
Конкретно по кейсу российских компаний обоснование было следующее:
«в свете геополитических обстоятельств, влияющих на Россию, и их потенциального влияния на компании»
а падение Мета в феврале 2022 за пять минут на четверть, это как, с правилами согласуется?
Чисто политическое, а нарисуют все что угодно. Результат был предсказуем
Тот неловкий момент, когда все знают причину, но найдётся сверхразум который переспросит.
Причина: а что ты мне сделаешь - я в Нью-Йорке.
столько похерено и сколько еще будет
Все эти попытки были обречены и лишь доказывают, что правила не работают. Все это чистой воды бутафория. Все эти так называемые международные институты теряют доверие и этот процесс необратим.
Гопники хотят чтобы для них работали правила. Смех да и только.
Гопники отжали денюжку у терпилы. Говорят что по понятиям. Смех да и только.
Так, а что с нашим монополистом Яндексом?
Дочитай до конца
Так, и что там такое в конце то?
Ок, переведу со сложного: Яндекс обжаловал, как будут новости — vc проинформирует.
Так то что Яндекс обжаловал все и знали. А об итогах - есть только по озону.
В общем хреново вы в эксперта тут сыграли что-то (
Потому что итог есть только по Озону🤦🏻♂️
У кого миджорней есть?
сделайте Маликова и Николаева с короткой стрижкой
Николаев
мальиков
Нахуй эти амерские биржи? Им всем всё равно пизда
Во влажных мечтах патриотов забыл добавить.
Если им "пизда", то страшно представить что в ЕС будет.
В ЕС уже давно пизда