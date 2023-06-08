День 470: российские производители охранных и пожарных систем попросили ограничить импорт зарубежных решений Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 июня: доллар — 81,45 рубля, евро — 87,16 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рубля.
Кто и как адаптируется
Весной 2023 года американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) закрыл последние магазины в России, узнал «Ъ» из отчётности Российское подразделение «ВФ Си-Ай-Эс» решили перевести на оптовые поставки. В апреле оно получило первую в году декларацию соответствия на одежду марок The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland. Поставщиком числится швейцарская VF International, а производственными точками — фабрики в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме и странах ЕС.
Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке бизнеса Adidas в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Закрытие сделки запланировано на осень 2023 года, говорят они.
Правительство разрабатывает проект налогового стимулирования российской венчурной отрасли. Согласно текущей версии, компании, которые инвестируют в венчурные фонды, смогут «учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5» — уменьшая тем самым базу налога на прибыль, объясняют «Ведомости». Это часть плана по ускорению технологического развития — в том числе через поддержку венчурного рынка.
Какие есть проблемы и трудности
Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД- и других систем безопасности попросил Минпромторг ограничить параллельный импорт зарубежных решений, производимых ушедшими из России компаниями, узнал «Ъ». Их ввозят в основном участники строительного рынка. По словам авторов, это угрожает безопасности зданий, так как иностранные поставщики больше не оказывают сервисную поддержку российским заказчикам, а заменить отдельные компоненты на отечественные нельзя, потому что несовместимы протоколы подключения.
Два российских банка — «Точка» и компания из «топ-50» — говорят, что некоторые финансовые организации Казахстана не принимают платежи в рублях, пишут «Ведомости». В «Точке» лишь говорят, что в объяснениях партнёры ссылаются на внутреннюю политику. Второй банк, в свою очередь, сообщает о «десятках» возвратов рублёвых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. В Ассоциации экспортёров и импортёров проблем не заметили и считают, что отказ от рубля Казахстану не выгоден.
Контекст
Сумма выданных в мае 2023 года автокредитов оказалась на 8% выше, чем в апреле, и составила почти 118 млрд рублей. Прирост отмечают и в самих банках. Участники рынка объясняют динамику реализацией отложенного спроса, а также улучшением ситуации с поставками. Сдерживающий фактор, впрочем, всё равно есть — это рост цен на автомобили.
В 2022 году выручка 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний (нефтегазовых, металлургических, торговых, транспортных и других) выросла на 4% год к году и достигла 66 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на агентство АКРА. Показатель считается одним из индикаторов устойчивости экономики, отмечает «Ъ».
С марта 2022-го по март 2023 года «налёт» двигателей SaM-146 самолётов SSJ вырос на 27% год к году, посчитала «Объединённая двигателестроительная корпорация», основываясь на данных восьми коммерческих авиакомпаний. Средний «налёт» на двигатель оценивается в 5,3 часа в день, а у части перевозчиков доходит до восьми-девяти часов, что близко к показателям западных среднемагистральных судов. «Ъ», правда, замечает: чем выше этот показатель, тем быстрее изнашивается двигатель.
Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский рассказал, что регулятор стал реже расценивать «нетипичные внешнеторговые операции» российских компаний как попытки обналичить или вывести средства за рубеж. До 24 февраля практически все изменения в цепочках платежей считались подозрительными, теперь — нет. В ЦБ осознают, что бизнес пытается адаптироваться к ограничениям, заявил Ясинский.
Правительство Ирана хочет развернуть на берегу Персидского залива газовый хаб и подключить к проекту Россию, Катар и Туркмению, рассказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Детали проекта не раскрыли, но подготовка уже идёт.
Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.
Не умеешь в конкуренцию — запрети чужое. Тактика, проверенная временем.
А как насчёт аргумента, что ушедшие компании не производят сервисное обслуживание? Не катит?
А причем тут запрет на импорт ?
Проектанты вбивают что им привычнее в проект ,а также за долю малую,что вы как маленький
А как же параллельный импорт? Пусть сервисное обслуживание параллельно импортируют.
Ну так может стоит строителей пиздить, которые ставят эту хуиту? А не запрещать всё? Не эффективнее?
Пиздить? Это какое то нововведение в меры ответственности правонарушителей о котором я пока не в курсе? А то что нарушать будут - тут вообще без вариантов, т. к. строители всё "порешают" с кем надо
* До 24 февраля все изменения в цепочках платежей считались подозрительными, теперь — нет. В ЦБ осознают, что бизнес пытается адаптироваться к ограничениям
Если уж быть совсем честным, то вообще вся суть российского бизнеса сводится к оптимизации налоговой отчётности. Тем и живём..
Кратко к чему сводится российский бизнес:
Это Louis Vuitton? :)
Скорей всего Баленсиага, ща она в тренде, говорят.
не, у LV такой фасон, только синего цвета нет :)
Не спорь.
А, ну да, ты прав- синие у Баленсиаги
Инвестиции, в том числе венчурные, в стране стимулировали, стимулировали, да не выстимулировали.
Венчурные? Это как? (Сарказм).
Сказочные, из другого мира (-:
Венчурные? А это куда? )))
В дом культуры, а не то, что вы все тут подумали!
Вы просто пессимист. "Инвестиции просели в 2,3 раза..." только на первый взгляд звучит плохо. Но подождите... они же есть!)
Ну да, у кого-то же одна рука осталась!
А с другой стороны, только рука, но осталась.
Стакан наполовину полон! Вот разобьёте - тогда и приходите...
"Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД- и других систем безопасности попросил Минпромторг ограничить параллельный импорт зарубежных решений"
Вслед за автопроизводителями и вендорами вычислительной техники в дружный гей-клуб вступили и пожаробезопасники. Добро пожаловать в "Голубую устрицу", касатики!
Срамота! Глаза боятся, а ноги делают. Ждём производителей гвоздей.
Нет же, просто российский хлам никто в серьез не воспринимает.
Когда не можешь сделать нормальный продукт - давай запретим нормальный продукт и поднимем цены на свое говно и заставим всех его покупать
Автоваз одобряет ваш коммент :)
😂
Ассоциация экспортёров и импортёров не хочет замечать проблем или не верует в подлянку?
Вывода бабла через серые схемы и левые стартапы...