Весной 2023 года американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) закрыл последние магазины в России, узнал «Ъ» из отчётности Российское подразделение «ВФ Си-Ай-Эс» решили перевести на оптовые поставки. В апреле оно получило первую в году декларацию соответствия на одежду марок The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland. Поставщиком числится швейцарская VF International, а производственными точками — фабрики в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме и странах ЕС.

