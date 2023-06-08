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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 июня: доллар — 81,45 рубля, евро — 87,16 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 82,18 рубля, евро — 88,03 рубля.

Курсы на Forex на 07:36 мск: доллар — 82,09 рубля, евро — 87,96 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рубля.

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Кто и как адаптируется

Весной 2023 года американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) закрыл последние магазины в России, узнал «Ъ» из отчётности Российское подразделение «ВФ Си-Ай-Эс» решили перевести на оптовые поставки. В апреле оно получило первую в году декларацию соответствия на одежду марок The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland. Поставщиком числится швейцарская VF International, а производственными точками — фабрики в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме и странах ЕС.

Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке бизнеса Adidas в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Закрытие сделки запланировано на осень 2023 года, говорят они.

Правительство разрабатывает проект налогового стимулирования российской венчурной отрасли. Согласно текущей версии, компании, которые инвестируют в венчурные фонды, смогут «учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5» — уменьшая тем самым базу налога на прибыль, объясняют «Ведомости». Это часть плана по ускорению технологического развития — в том числе через поддержку венчурного рынка.

Источник: «Ведомости»

Какие есть проблемы и трудности

Консорциум производителей охранных, пожарных, СКУД- и других систем безопасности попросил Минпромторг ограничить параллельный импорт зарубежных решений, производимых ушедшими из России компаниями, узнал «Ъ». Их ввозят в основном участники строительного рынка. По словам авторов, это угрожает безопасности зданий, так как иностранные поставщики больше не оказывают сервисную поддержку российским заказчикам, а заменить отдельные компоненты на отечественные нельзя, потому что несовместимы протоколы подключения.

Два российских банка — «Точка» и компания из «топ-50» — говорят, что некоторые финансовые организации Казахстана не принимают платежи в рублях, пишут «Ведомости». В «Точке» лишь говорят, что в объяснениях партнёры ссылаются на внутреннюю политику. Второй банк, в свою очередь, сообщает о «десятках» возвратов рублёвых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. В Ассоциации экспортёров и импортёров проблем не заметили и считают, что отказ от рубля Казахстану не выгоден.

Контекст

Сумма выданных в мае 2023 года автокредитов оказалась на 8% выше, чем в апреле, и составила почти 118 млрд рублей. Прирост отмечают и в самих банках. Участники рынка объясняют динамику реализацией отложенного спроса, а также улучшением ситуации с поставками. Сдерживающий фактор, впрочем, всё равно есть — это рост цен на автомобили.

В 2022 году выручка 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний (нефтегазовых, металлургических, торговых, транспортных и других) выросла на 4% год к году и достигла 66 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на агентство АКРА. Показатель считается одним из индикаторов устойчивости экономики, отмечает «Ъ».

С марта 2022-го по март 2023 года «налёт» двигателей SaM-146 самолётов SSJ вырос на 27% год к году, посчитала «Объединённая двигателестроительная корпорация», основываясь на данных восьми коммерческих авиакомпаний. Средний «налёт» на двигатель оценивается в 5,3 часа в день, а у части перевозчиков доходит до восьми-девяти часов, что близко к показателям западных среднемагистральных судов. «Ъ», правда, замечает: чем выше этот показатель, тем быстрее изнашивается двигатель.

Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский рассказал, что регулятор стал реже расценивать «нетипичные внешнеторговые операции» российских компаний как попытки обналичить или вывести средства за рубеж. До 24 февраля практически все изменения в цепочках платежей считались подозрительными, теперь — нет. В ЦБ осознают, что бизнес пытается адаптироваться к ограничениям, заявил Ясинский.

Правительство Ирана хочет развернуть на берегу Персидского залива газовый хаб и подключить к проекту Россию, Катар и Туркмению, рассказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Детали проекта не раскрыли, но подготовка уже идёт.