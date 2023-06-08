Деньги
Артур Томилко

НСПК сделает обязательной для банков процедуру оспаривания транзакций по СБП Статьи редакции

С 2021 года механизм использовали добровольно.

  • Национальная система платёжных карт (НСПК) объявила о введении с 30 июня 2023 года обязательной процедуры диспута (оспаривания операций) для СБП, пишет «Ъ». Банки будут обязаны принять заявление клиента на отмену транзакции и рассмотреть его.
  • Система диспутов распространяется на оплату товаров и услуг, а также мошеннические операции, пояснил собеседник газеты на платёжном рынке. Если при переводе средств отправитель допустил ошибку в реквизитах, то ему придётся самостоятельно возвращать деньги — открыть диспут в такой ситуации нельзя.
  • При оплате покупок процедура оспаривания может быть запущена, если товар не получен или испорчен, а услуга не оказана. Клиенту нужно в течение 180 дней обратиться с претензией в банк, со счёта которого происходил платёж. Срок рассмотрения диспута — 30 календарных дней.
  • Механизм оспаривания платежей действует с 2021 года, но до сих пор не был обязательным для банков, пояснили в НСПК. Система диспутов также распространяется на операции по картам «Мир».
  • Некоторые банкиры, опрошенные «Ъ», считают что оспаривание платежей через СПБ создаст дополнительные проблемы для банков. До этого возврат средств происходил от магазина к покупателю через банк, который выступает исключительно посредником, теперь — «банки должны будут отдавать сначала свои деньги, а потом выбивать их из магазина», пояснил один из собеседников.
  • По его словам, банки просили повысить тарифы на оплату по СБП, чтобы компенсировать риски от введения обязательных диспутов, но получили отказ.

#новость #сбп

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26 комментариев
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 Вадим Д.

Охренеть!!! Это что — полезное для граждан сделали?!

Хоть четвёртую новеллу добавляй. Чтобы интересы людей соблюдались?
Возможно, по принципу — это вам сейчас, но как бы на следующие 10 лет.

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Никита

Ну нспк так то сделали самую крутую банковскую систему в мире, без доли иронии. Ещё и первые кто придумали закидывать информацию о платеже в корневой реестр, вместо цепочки как в остальных зарубежных системах (привет визе и мастеркард)

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Eozvarit

Платежную, не банковскую )

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Никита

Да, платёжную!

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Вадим Д.

Не спорю, хотя поначалу казалось недостижимым.
Но тут ведь прямо интересы людей соблюдены, а сие для чиновничества — небывальщина.

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Марк

Поразительно, но факт. Может еще че-то более полезное придумают)

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Eozvarit

Потому что это Комлев.

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Sergey Folps

«банки должны будут отдавать сначала свои деньги, а потом выбивать их из магазина»
Так у банка своих ведь нет, это балансовые средства вкладчиков, но так активно двигают СБП будут всех контролировать

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Никита

Это скорее для борьбы со всякими продаванами курсов, серых услуг, и разводов.
Вот попытаются тебя заскамить на якобы сливе интимки, и будут доить деньги, а ты такой - "а это мошенничество, Галя, отмена!"

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Максим Ростокин

И как схема спасёт от дроповодства и заливов на кредитные карты?

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Никита

Ну условно ты пишешь заявление в полицию параллельно продаёшь заявку в банк типо "меня развели", а разводили занимается "незаконным обогащением".
А дроповодство это немного другая схема насколько я знаю. От дроповодство не спасает, а всяких продавцов авито легко

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Eozvarit

В случае чарджбека клиент заявляет, что не получил оказанную услугу/товар и это продавец должен доказать, что все было оказано. Если клиент прав, банк просто вычитает сумму чарджбека из средств продавца к перечислению (плюс еще штрафы бывают).
Если же таких средств нет, т.е. продавец реальный мошенник, то деньги клиенту возмещает банк - сам виноват, нечего работать с мошенниками.
Чарджбэк скам, конечно, существует, но банки научились с ним бороться, работая с в карточных платежных системах

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Eozvarit

Нет, в случае договора эквайринга - это деньги мерчанта. Чарджбэк - это стандартная процедура всех ведущих платежных систем - Visa, Master, American Express, Union Pay и т.д. и т.п. Теперь она есть и в спб

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ЧятЖПТ

Да и ваще на денежках написано что они принадлежат Банку России

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Слегка Придурковатый

"оспаривание платежей через СПБ создаст дополнительные проблемы для банков"

И это хорошо.

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hakhagmon

по этому в сервисах сбера нет оплаты через сбп

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Кирилл Таран

Куда же она делась?

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Дмитрий Долганов

В нашем обществе , от такого закона только появятся недобросовестные покупатели, будут покупать товар и тут же идти в банк на возврат денег. Бред.

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Vikarti Anatra

C картами это раньше работало (собственно и сейчас должно работать) а вот неработспособность такого механизма в СБП - ее недостаток.
И как то особого объема возвратов не было. В том числе потому что доказательства нужны, от обоих сторон, если с доказательствами ну плохо но формально отказать нельзя - пройдет первые несколько раз а потом у банка могут возникнуть вопросы на предмет того что клиент что - мазохист покупать товар там где он знает что будут проблемы?"

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Eozvarit

Чарджбэк скам очень распространен в США, иди с ними борись.

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Дмитрий Долганов

Думать надо головой до того как деньги переводят, если перевели , назад дороги нету. И возврат делается другими способами.

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Vikarti Anatra

А это не только про случай "ой мы не туда перевели"(собственно насколько понимаю статью - как раз это - исключено из правил), это например про "магазин деньги взял и...ничего не прислал(и заявляет что невиноватый он - это все служба доставка)/прислал брак (и заявляет что невиноватый он - и вообще вы сначала докажите что это брак)"/"сервис списал деньги (привязка счета у СБП есть уже, в отличии от привязки карты - отвязывается на раз) хотя НЕ имел права(или клиент так считает)".
Ну да - банки захотят комиссии побольше, в том числе и за эквайринг СБП, и могут штрафы рисовать для ТСП у которых слишком много диспутов. Все как с картами.

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Eozvarit

Не будет никакого роста комиссий в СПБ, там транзакционная модель. Комлев сделал НСПК на опыте своего банка UCS и его платежных систем. Он знает наизусть себестоимость любой платежной операции, все визги банков "дораха!" он слушает со смехом.

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Zer Rui

Идиот

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Andrey Olenin

Очень приятно

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Artu

Браво гусары!

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26 комментариев
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