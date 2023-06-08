Деньги
Евгения Евсеева

«Яндекс» добился отмены решения Nasdaq о делистинге — компания останется на бирже Статьи редакции

Nasdaq уведомила российские компании о делистинге в марте 2023 года, те обжаловали решение.

  • Американская биржа Nasdaq удовлетворила аппеляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании.
  • Биржа учла аргументы «Яндекса» — в том числе «соблюдение интересов инвесторов» и грядущую реструктуризацию. Согласно решению Nasdaq, акции компании останутся в биржевом списке, но торги с ними по-прежнему проводить не будут.
  • Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний ещё 28 февраля 2022 года.
  • В марте 2023-го Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
  • 7 июня комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon с биржи. Компания планирует повторно оспорить его.

#новость #яндекс #nasdaq

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Неожиданно и вселяет «осторожный оптимизм»! Молодцы, однако. Так, глядишь, когда-нибудь и торговаться снова будут.

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Alex R

Так все равно не торгуются. Просто заморожены. И будут заморожены ещё долго пока дед не крякнет

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ЧятЖПТ

Он еще на второй срок собрался

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Вадим Д.

Да и потом мало что изменится. Кто бы там ни восседал, вся эта канитель переживёт не одно поколение.

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Hox

Вполне возможно что курс изменится.
Текущая ситуация никому не нравится. А объявлять вождя после смерти врагом народа - давняя русская традиция.

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Ferry Kusuanto

Чего ему никто крякнуть не поможет ума ни приложу.

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Denis Azarenko

Конечно заморожены, пока рос дочку ещё не продали

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Artem Grishin

Байден еще на срок собирается

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Сергей Федотов

Когда дети детей их детей. Да пребудет с ними бог, сказали америкосы и стерли Хиросиму и Нагасаки с лица земли. Каким образом это сюда? Все тем же...

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Вася Пражкин
Биржа учла аргументы «Яндекса»

Занесли?

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debil
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Никита Дубровский

конечно, яндекс же не российская компания

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Сергей Федотов

Голландская?

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Никита Дубровский

тепло...

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