«Яндекс» добился отмены решения Nasdaq о делистинге — компания останется на бирже Статьи редакции
Nasdaq уведомила российские компании о делистинге в марте 2023 года, те обжаловали решение.
- Американская биржа Nasdaq удовлетворила аппеляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании.
- Биржа учла аргументы «Яндекса» — в том числе «соблюдение интересов инвесторов» и грядущую реструктуризацию. Согласно решению Nasdaq, акции компании останутся в биржевом списке, но торги с ними по-прежнему проводить не будут.
- Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний ещё 28 февраля 2022 года.
- В марте 2023-го Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
- 7 июня комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon с биржи. Компания планирует повторно оспорить его.
1476 просмотров
Неожиданно и вселяет «осторожный оптимизм»! Молодцы, однако. Так, глядишь, когда-нибудь и торговаться снова будут.
Так все равно не торгуются. Просто заморожены. И будут заморожены ещё долго пока дед не крякнет
Он еще на второй срок собрался
Да и потом мало что изменится. Кто бы там ни восседал, вся эта канитель переживёт не одно поколение.
Вполне возможно что курс изменится.
Текущая ситуация никому не нравится. А объявлять вождя после смерти врагом народа - давняя русская традиция.
Чего ему никто крякнуть не поможет ума ни приложу.
Конечно заморожены, пока рос дочку ещё не продали
Байден еще на срок собирается
Когда дети детей их детей. Да пребудет с ними бог, сказали америкосы и стерли Хиросиму и Нагасаки с лица земли. Каким образом это сюда? Все тем же...
Занесли?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
конечно, яндекс же не российская компания
Голландская?
тепло...