Деньги
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» запустил сканер телефонных номеров в веб-версии банка Статьи редакции

Он есть и в приложении, но только в Android-версии.

  • В мобильной версии «Альфа-банка» в браузере появился сканер телефонных номеров, сообщил банк.
  • В приложении он есть с конца 2022 года — но только в Android-версии. Теперь воспользоваться им могут могут и владельцы iOS-устройств.
  • С помощью сканера можно отправлять денежные переводы по номеру телефона без необходимости вводить его вручную. Достаточно его отсканировать: для этого нужно открыть экран перевода, нажать «Номер телефона получателя», выбрать сканер и навести на номер камеру.
  • Решение работает на базе алгоритмов распознавания печатного и рукописного текста компании Smart Engines. Сканер может распознавать в том числе и текст, написанный от руки.
  • Сканер телефонных номеров для переводов есть и у «Тинькофф» — банк добавил его в приложение в ноябре 2022 года.

#новость #альфабанк

526 просмотров
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21 комментарий
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 Пена Литрова

Еще бы сканер сделали, который рецепты врачей сможет понимать.

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Вадим Д.

Тут же всё понятно: действовать на усмотрение читающего.

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Федор Русаков

Ага и сверху кеш на аптеки дать повышенный, чтобы подсластить пилюли ))

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шапочка из фольги плавит мозги

Зачем? Они дельного все равно не напишут, бады залупады прописывают одни, за которые им отваливают баблишка норм

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Невероятный Блондин

Встроенная функция распознавания в айфонах смеётся в лицо.

Блеять альфа реально взял recognition kit и выдает это за свою разработку? ))))

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hakhagmon

ты будешь смеяться https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/alfa-bank-predlozhil-klientam-oplachivat-pokupki-v-alfa-onlain-na-smartfone

Альфа-Банк предложил клиентам оплачивать покупки…
Новости компаний на «Ведомостях»
www.vedomosti.ru
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Невероятный Блондин

Смешно, да 😃

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Невероятный Блондин
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Невероятный Блондин

Не могу остановиться

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Вадим Д.

Мда, стикеры, распознавание. Что ещё «изобретёт» альфа? Колесо, ложку, каучук?

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Олег Юрьевич

а к чему кавычки? Стикер рили первые выдавать начали

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Вадим Д.

Ну Вы же понимаете, что они в стикере ничего не изобрели? Кольца, браслеты, прочие бирюльки десятилетней давности, потом стикеры.

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Олег Юрьевич

соглашусь, что технология не новая, но стикеры среди банков первой начала выдавать Альфа

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Alexey QuQu

Просто новое название появилось, а так по сути всё уже было

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Олег Юрьевич

я бы сказал тренд, до сих пор банки второго-третьего эшелона анонсируют и иногда даже выпускают эти стикеры. БКС, МКБ, например

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Владимир Зыков

Какая важная новость, думаю капитализация Альфы сейчас попрет.

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ЧятЖПТ

Вчера испражнялись на робо такси яндекса а вот на бирже зашло

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Зеленый самолетик

Как тебе такое Илон Маск не ожидал таких технологий?

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Энтони Лавджой

Эти номера телефонов уже перетраханы всеми

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ЧятЖПТ

Грызун с ценным мехом

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Григорий Красильников

Сначала удивился, потому что у меня он был, а потом прочитал, что в браузере появился)

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21 комментарий
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