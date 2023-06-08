«Альфа-банк» запустил сканер телефонных номеров в веб-версии банка Статьи редакции
Он есть и в приложении, но только в Android-версии.
- В мобильной версии «Альфа-банка» в браузере появился сканер телефонных номеров, сообщил банк.
- В приложении он есть с конца 2022 года — но только в Android-версии. Теперь воспользоваться им могут могут и владельцы iOS-устройств.
- С помощью сканера можно отправлять денежные переводы по номеру телефона без необходимости вводить его вручную. Достаточно его отсканировать: для этого нужно открыть экран перевода, нажать «Номер телефона получателя», выбрать сканер и навести на номер камеру.
- Решение работает на базе алгоритмов распознавания печатного и рукописного текста компании Smart Engines. Сканер может распознавать в том числе и текст, написанный от руки.
- Сканер телефонных номеров для переводов есть и у «Тинькофф» — банк добавил его в приложение в ноябре 2022 года.
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Еще бы сканер сделали, который рецепты врачей сможет понимать.
Тут же всё понятно: действовать на усмотрение читающего.
Ага и сверху кеш на аптеки дать повышенный, чтобы подсластить пилюли ))
Зачем? Они дельного все равно не напишут, бады залупады прописывают одни, за которые им отваливают баблишка норм
Встроенная функция распознавания в айфонах смеётся в лицо.
Блеять альфа реально взял recognition kit и выдает это за свою разработку? ))))
ты будешь смеяться https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/alfa-bank-predlozhil-klientam-oplachivat-pokupki-v-alfa-onlain-na-smartfone
Смешно, да 😃
Не могу остановиться
Мда, стикеры, распознавание. Что ещё «изобретёт» альфа? Колесо, ложку, каучук?
а к чему кавычки? Стикер рили первые выдавать начали
Ну Вы же понимаете, что они в стикере ничего не изобрели? Кольца, браслеты, прочие бирюльки десятилетней давности, потом стикеры.
соглашусь, что технология не новая, но стикеры среди банков первой начала выдавать Альфа
Просто новое название появилось, а так по сути всё уже было
я бы сказал тренд, до сих пор банки второго-третьего эшелона анонсируют и иногда даже выпускают эти стикеры. БКС, МКБ, например
Какая важная новость, думаю капитализация Альфы сейчас попрет.
Вчера испражнялись на робо такси яндекса а вот на бирже зашло
Как тебе такое Илон Маск не ожидал таких технологий?
Эти номера телефонов уже перетраханы всеми
Грызун с ценным мехом
Сначала удивился, потому что у меня он был, а потом прочитал, что в браузере появился)