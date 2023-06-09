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Деньги
Евгения Евсеева

День 471: в российских онлайн-кинотеатрах корейского и турецкого контента стало больше, чем голливудского Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Кадр из сериала «Силачка До Бон Сун»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 июня: доллар — 82,09 рубля, евро — 88,03 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:57 мск: доллар — 82,77 рубля, евро — 89,13 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 82,81 рубля, евро — 89,22 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,3 рубля.

Через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) можно будет купить только ценные бумаги стран Евразийского экономического союза, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Кто и как адаптируется

Ритейлер Lime планирует к концу 2023 года открыть свой магазин на месте флагманского магазина Nike В Москве на Кузнецком Мосту, 14, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. В пресс-службе Lime подтвердили, что будут арендовать этот магазин.

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«МТС-банк» запустил платёжный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по QR из любых российских банков. Первой страной стал Таджикистан, там подключены 28 тысяч торговых точек, обслуживаемых банком-партнером «МТС-банка». Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана.

Какие есть проблемы и трудности

ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок ИТ-компаний, если те допустят утечку данных или нарушат антимонопольное законодательство — в первую очередь речь идёт о завышении цен, узнал «Коммерсантъ».

Контекст

Количество фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество контента так называемых мейджоров — ведущих голливудских студий, следует из подсчетов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, выполненных по просьбе РБК.

За 2022 год блогерские агентства просели всего на 5% — несмотря на массовый уход бизнеса из России и блокировку зарубежных соцсетей, подсчитали в аналитической компании Smart Ranking. Суммарная годовая выручка 20 крупнейших представителей рынка упала с 8,4 млрд рублей до 8 млрд рублей. По итогам 2023-го агентства ожидают рост годовой выручки на 25%-35%. Игроки смогли минимизировать потери благодаря переходу блогеров на новые площадки, смене подходов к рекламным интеграциям, а также росту спроса на инфлюенс-маркетинг, пишет Forbes.

Новости предыдущего дня, 8 июня — здесь.

#новость

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53 комментария
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 Вадим Д.
корейского и турецкого контента стало больше, чем голливудского

Главное, чтобы у нас северокорейского контента не было.

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Максим Фёдоров

По первому каналу

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5 комментариев
Mr Black

Опять негатив с утра🤣
Ну подумаешь…заставят плакать и очень сильно хлопать вождю,их вон полно таких дебилов на планете.

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

Турецкие сериалы - это что-то типа индийских, но на минималках?

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Генерал Ермолов

Типа бразильских. Любовная любовь, красивые актеры, обязательный хэппи-энд. Чистое мыло для девок

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7 комментариев
Вадим Д.

ИИС третьего типа — больше на диагноз похоже, по аналогии с диабетом.
О, да у Вас ИИС третьего типа, Вам только бумаги ЕАЭС положены.

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sunblade

Дополню, ИИС третьего типа нельзя будет закрыть (вывести деньги) лет 5-10. Оно нам такое надо?

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1 комментарий
illusive man

короче говоря, в кино ближайшие года 3 точно не стоит ходить

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Alexander Golubev

Даже на Стражи галактики 3 не пойдёте?

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5 комментариев
Илья Соломонов

Любительницы Серкана Болата и Хюррем Султан обрадовались новости об увеличении турецкого контента в кинотеатрах

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Олег Солодовник

Любители Силачки До Бон Сун (та, что скрине) обрадовались.

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Зеленый самолетик

"ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок ИТ-компаний, если те допустят утечку данных"

А что будет если допустят утечку?

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Слегка Придурковатый

Ты читать совсем не умеешь? Проверка и будет.

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4 комментария
Нейрослав Жепетеев

В смысле корейского? Я что-то упустил? Они разве не вошли в синематографической отрасли в санкционные хоромы?

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Hox

Вот кто-кто, а Корея точно нас не оставит. Если подведёт Южная - всегда есть Северная.

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Mista

нет на удивление, наоборот больше лицензий стало.

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Звенислав Николаевич

Корейское кино получше отечественного будет

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Звенислав Николаевич

А из турецкого могу порекомендовать "Чудо в камере №7"

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Вадим Д.

О, не успели хартию подписать, а тут и внеплановые проверки подвезли 👏🏻

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Виктория Никанорова

Ну к этому и шло, собсно

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dos en

Корейское кино хорошее.. Но смотреть не удобно- все герои на одно лицо...

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Светлана Владимирова

Вот когда газманов начнет петь на китайском?

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Андрей Новиков

О, то есть те IT компании, которые не смогут (не захотят) вписываться в "добровольное" ограничение роста цены в 15% + инфляция, ждут внеплановые проверки? Кто не с нами, тот против нас?

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Невероятный Блондин

Корейское кино обалденное, за последнее время пересмотрел кучу шикарных фильмов (в онлайне с субтитрами, но не суть).

Корейцы интересно снимают. И язык интересный.

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Илья Свеженцев

У корейцы и турецки "Марвел" будут?!?!?!

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Анна Вазовски

уже есть индийский))

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