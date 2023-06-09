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Кадр из сериала «Силачка До Бон Сун»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 июня: доллар — 82,09 рубля, евро — 88,03 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:57 мск: доллар — 82,77 рубля, евро — 89,13 рубля.

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Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 82,81 рубля, евро — 89,22 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,3 рубля.

Через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) можно будет купить только ценные бумаги стран Евразийского экономического союза, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Кто и как адаптируется

Ритейлер Lime планирует к концу 2023 года открыть свой магазин на месте флагманского магазина Nike В Москве на Кузнецком Мосту, 14, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. В пресс-службе Lime подтвердили, что будут арендовать этот магазин.

«МТС-банк» запустил платёжный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по QR из любых российских банков. Первой страной стал Таджикистан, там подключены 28 тысяч торговых точек, обслуживаемых банком-партнером «МТС-банка». Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана.

Какие есть проблемы и трудности

ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок ИТ-компаний, если те допустят утечку данных или нарушат антимонопольное законодательство — в первую очередь речь идёт о завышении цен, узнал «Коммерсантъ».

Контекст

Количество фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество контента так называемых мейджоров — ведущих голливудских студий, следует из подсчетов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, выполненных по просьбе РБК.

За 2022 год блогерские агентства просели всего на 5% — несмотря на массовый уход бизнеса из России и блокировку зарубежных соцсетей, подсчитали в аналитической компании Smart Ranking. Суммарная годовая выручка 20 крупнейших представителей рынка упала с 8,4 млрд рублей до 8 млрд рублей. По итогам 2023-го агентства ожидают рост годовой выручки на 25%-35%. Игроки смогли минимизировать потери благодаря переходу блогеров на новые площадки, смене подходов к рекламным интеграциям, а также росту спроса на инфлюенс-маркетинг, пишет Forbes.