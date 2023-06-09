День 471: в российских онлайн-кинотеатрах корейского и турецкого контента стало больше, чем голливудского Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9 июня: доллар — 82,09 рубля, евро — 88,03 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,3 рубля.
Через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) можно будет купить только ценные бумаги стран Евразийского экономического союза, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Кто и как адаптируется
Ритейлер Lime планирует к концу 2023 года открыть свой магазин на месте флагманского магазина Nike В Москве на Кузнецком Мосту, 14, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. В пресс-службе Lime подтвердили, что будут арендовать этот магазин.
«МТС-банк» запустил платёжный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по QR из любых российских банков. Первой страной стал Таджикистан, там подключены 28 тысяч торговых точек, обслуживаемых банком-партнером «МТС-банка». Все платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана.
Какие есть проблемы и трудности
ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок ИТ-компаний, если те допустят утечку данных или нарушат антимонопольное законодательство — в первую очередь речь идёт о завышении цен, узнал «Коммерсантъ».
Контекст
Количество фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысило количество контента так называемых мейджоров — ведущих голливудских студий, следует из подсчетов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, выполненных по просьбе РБК.
За 2022 год блогерские агентства просели всего на 5% — несмотря на массовый уход бизнеса из России и блокировку зарубежных соцсетей, подсчитали в аналитической компании Smart Ranking. Суммарная годовая выручка 20 крупнейших представителей рынка упала с 8,4 млрд рублей до 8 млрд рублей. По итогам 2023-го агентства ожидают рост годовой выручки на 25%-35%. Игроки смогли минимизировать потери благодаря переходу блогеров на новые площадки, смене подходов к рекламным интеграциям, а также росту спроса на инфлюенс-маркетинг, пишет Forbes.
Новости предыдущего дня, 8 июня — здесь.
Главное, чтобы у нас северокорейского контента не было.
По первому каналу
Опять негатив с утра🤣
Ну подумаешь…заставят плакать и очень сильно хлопать вождю,их вон полно таких дебилов на планете.
Турецкие сериалы - это что-то типа индийских, но на минималках?
Типа бразильских. Любовная любовь, красивые актеры, обязательный хэппи-энд. Чистое мыло для девок
ИИС третьего типа — больше на диагноз похоже, по аналогии с диабетом.
О, да у Вас ИИС третьего типа, Вам только бумаги ЕАЭС положены.
Дополню, ИИС третьего типа нельзя будет закрыть (вывести деньги) лет 5-10. Оно нам такое надо?
короче говоря, в кино ближайшие года 3 точно не стоит ходить
Даже на Стражи галактики 3 не пойдёте?
Любительницы Серкана Болата и Хюррем Султан обрадовались новости об увеличении турецкого контента в кинотеатрах
Любители Силачки До Бон Сун (та, что скрине) обрадовались.
"ФАС обсуждает с Минцифры введение внеплановых проверок ИТ-компаний, если те допустят утечку данных"
А что будет если допустят утечку?
Ты читать совсем не умеешь? Проверка и будет.
В смысле корейского? Я что-то упустил? Они разве не вошли в синематографической отрасли в санкционные хоромы?
Вот кто-кто, а Корея точно нас не оставит. Если подведёт Южная - всегда есть Северная.
нет на удивление, наоборот больше лицензий стало.
Корейское кино получше отечественного будет
А из турецкого могу порекомендовать "Чудо в камере №7"
О, не успели хартию подписать, а тут и внеплановые проверки подвезли 👏🏻
Ну к этому и шло, собсно
Корейское кино хорошее.. Но смотреть не удобно- все герои на одно лицо...
Вот когда газманов начнет петь на китайском?
О, то есть те IT компании, которые не смогут (не захотят) вписываться в "добровольное" ограничение роста цены в 15% + инфляция, ждут внеплановые проверки? Кто не с нами, тот против нас?
Корейское кино обалденное, за последнее время пересмотрел кучу шикарных фильмов (в онлайне с субтитрами, но не суть).
Корейцы интересно снимают. И язык интересный.
У корейцы и турецки "Марвел" будут?!?!?!
уже есть индийский))