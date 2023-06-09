Деньги
Маша Цепелева

Binance в США приостановила пополнение депозитов в долларах и предупредила об ограничениях на снятие от банков Статьи редакции

Последние планируют ввести с 13 июня.

  • Американское подразделение криптобиржи Binance приостановило работу с долларовыми депозитами. Компания предупредила, что банки-партнёры также готовятся заморозить вывод средств в долларах 13 июня 2023 года.
  • В сообщении в Twiter Binance добавила, что «простои в обработке снятия средств могут быть из-за повышенных объёмов операций и выходных дней у банков». Торговля, стейкинг, ввод и вывод средств в криптовалюте доступны.
  • Криптобиржа также продолжит «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных атак SEC».
Binance.US 🇺🇸 @BinanceUS

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. http://Binance.US and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… https://twitter.com/i/web/status/1666996908651323393

  • 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». В течение 24 часов после этого пользователи вывели с Binance около $791,6 млн, сообщила исследовательская компания Nansen.
  • В марте 2023-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance из-за того, что криптобиржа не зарегистрировалась как платформа, торгующая криптовалютными деривативами. В мае Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций.

#новость #binance

1571 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

«Криптовойны. Начало» — смотрите на всех криптобиржах.

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Итог с этими криптоиграми один: люди будут кинуты.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

И даже не жалко

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Поговорим за демократию?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Приплеталово наоборот. В Бинанс вроде не заехали маски-шоу с обысками и изъятием? SEC цивилизованно подал в суд.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

Конечно, дыру в FTX SEC не замечал, а тут ДРУГОЕ, просто подал в суд, просто все банки-партнеры,не дожидаясь решения суда прекратили работу с бананом.
И кстати - о каком суде ты говоришь?)))))

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Цивилизованная подача в суд не исключает визит в офис силовых ведомств, если это потребуется.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Коммент, на который я отвечал, был про демократию. В том контексте, что в демократической Америке прижимают бизнес так же, как и в авторитарной России.
Однако глупо сравнивать подачу регулятором иска в суд с пазикок омоновцев в брониках, касках и автоматах, которые сначала выносят дверь в офис, а потом выносят оттуда всю технику и документы.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Оффтопик, нет? Этот пост про регулирование

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

На VC оффтопик в 90% сообщениях в постах

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Демократия или автократия - в контексте этого случае это не сильно важно

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

как раз таки важно, SEC когда обосрался с FTX-ом должен был ВСЕ биржи проверить и отрегулировать, но следуя демократии (невидимой рукой рынка) - он выбрал только одну биржу, самую крупную.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Возникает неверный вывод, что при автократической экономике таких же размеров были бы тут же проверены все биржи

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

как раз такое должно быть в белой и пушистой демократии - единые стандарты для всех участников рынка, но лучше несговорчивого азиата придушить, а к нашим "понятным" игрокам в это время все клиенты и придут

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

SEC - поганое болото, это факт. Но ВСЕ биржи разом проверить невозможно. Поэтому они и начали с крупняка.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Vavilov

ты вообще понимаешь значение слово Регулятор и что он должен делать?

Ответить
Развернуть ветку
Labeling
но следуя демократии (невидимой рукой рынка)

Вы тут путаете, демократия не предполагает нерегулируемой рыночной экономики. В общем случае, она даже рыночную экономику не предпологает, как в случае с Древней Греций и Римской республикой.

Нерегулируемая рыночная экономика - это либертарианство. Консервативные партии, как республиканцы в США и тори в Англии, предполагают небольшое вмешательство в экономику, но все же разрешают. Демократическая партия США, наоборот, выступает за сильное регулирование.

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

Про демократию в финансовом секторе, которой там нет. Амеры навязывают свои правила и дрочат всех, если есть малейшее пересечение с долларовой системой. Рекомендую послушать Аркадия Буха. Он об этом открыто говорит.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Ну протекционизм не противоречит демократии, спросите граждан любой страны, практически наверняка они выступят за жесткий протекционизм.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Ch

Здорово!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Чжао, тебя ждёт Пухляш, скучающий в родительском особняке.

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Время покупать?

Ответить
Развернуть ветку
Артемий Какашко

Баста карапузики...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
null