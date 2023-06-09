Binance в США приостановила пополнение депозитов в долларах и предупредила об ограничениях на снятие от банков Статьи редакции
Последние планируют ввести с 13 июня.
- Американское подразделение криптобиржи Binance приостановило работу с долларовыми депозитами. Компания предупредила, что банки-партнёры также готовятся заморозить вывод средств в долларах 13 июня 2023 года.
- В сообщении в Twiter Binance добавила, что «простои в обработке снятия средств могут быть из-за повышенных объёмов операций и выходных дней у банков». Торговля, стейкинг, ввод и вывод средств в криптовалюте доступны.
- Криптобиржа также продолжит «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных атак SEC».
- 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». В течение 24 часов после этого пользователи вывели с Binance около $791,6 млн, сообщила исследовательская компания Nansen.
- В марте 2023-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance из-за того, что криптобиржа не зарегистрировалась как платформа, торгующая криптовалютными деривативами. В мае Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций.
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Итог с этими криптоиграми один: люди будут кинуты.
И даже не жалко
Поговорим за демократию?
Приплеталово наоборот. В Бинанс вроде не заехали маски-шоу с обысками и изъятием? SEC цивилизованно подал в суд.
Конечно, дыру в FTX SEC не замечал, а тут ДРУГОЕ, просто подал в суд, просто все банки-партнеры,не дожидаясь решения суда прекратили работу с бананом.
И кстати - о каком суде ты говоришь?)))))
Цивилизованная подача в суд не исключает визит в офис силовых ведомств, если это потребуется.
Коммент, на который я отвечал, был про демократию. В том контексте, что в демократической Америке прижимают бизнес так же, как и в авторитарной России.
Однако глупо сравнивать подачу регулятором иска в суд с пазикок омоновцев в брониках, касках и автоматах, которые сначала выносят дверь в офис, а потом выносят оттуда всю технику и документы.
Оффтопик, нет? Этот пост про регулирование
На VC оффтопик в 90% сообщениях в постах
Демократия или автократия - в контексте этого случае это не сильно важно
как раз таки важно, SEC когда обосрался с FTX-ом должен был ВСЕ биржи проверить и отрегулировать, но следуя демократии (невидимой рукой рынка) - он выбрал только одну биржу, самую крупную.
Возникает неверный вывод, что при автократической экономике таких же размеров были бы тут же проверены все биржи
как раз такое должно быть в белой и пушистой демократии - единые стандарты для всех участников рынка, но лучше несговорчивого азиата придушить, а к нашим "понятным" игрокам в это время все клиенты и придут
SEC - поганое болото, это факт. Но ВСЕ биржи разом проверить невозможно. Поэтому они и начали с крупняка.
ты вообще понимаешь значение слово Регулятор и что он должен делать?
Вы тут путаете, демократия не предполагает нерегулируемой рыночной экономики. В общем случае, она даже рыночную экономику не предпологает, как в случае с Древней Греций и Римской республикой.
Нерегулируемая рыночная экономика - это либертарианство. Консервативные партии, как республиканцы в США и тори в Англии, предполагают небольшое вмешательство в экономику, но все же разрешают. Демократическая партия США, наоборот, выступает за сильное регулирование.
Про демократию в финансовом секторе, которой там нет. Амеры навязывают свои правила и дрочат всех, если есть малейшее пересечение с долларовой системой. Рекомендую послушать Аркадия Буха. Он об этом открыто говорит.
Ну протекционизм не противоречит демократии, спросите граждан любой страны, практически наверняка они выступят за жесткий протекционизм.
Здорово!
Чжао, тебя ждёт Пухляш, скучающий в родительском особняке.
Время покупать?
Баста карапузики...