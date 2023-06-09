«Райффайзенбанк» ввёл комиссию при переводе долларов из другого банка — 50% от суммы пополнения Статьи редакции
Максимальная сумма комиссии — $500.
- С 20 июня 2023 года комиссия за входящие переводы в долларах США на счета физлиц в «Райффайзенбанке» составит 50% от суммы перевода.
- Банк объяснил решение «изменением рыночных условий», из-за которых он «вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах».
- Новые условия не коснутся переводов на счета клиентов-юрлиц, ИП и клиентов private banking.
- С 3 апреля «Райффайзенбанк» ужесточил условия валютных переводов для клиентов-физлиц: минимальные суммы переводов в долларах и евро увеличились до 20 тысяч.
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правильнее имхо просто запретить входящие USD, комиссия же по факту заградительная, но могут быть люди которые по ошибке попадут.
p.s. Заголовок кликбейт! Максимум комиссия 500 баксов.
На запрете не заработаешь. А на комиссии в 50% огого как заработаешь.
We’re not gay but 50% is 50% (c) Райф
Богатеи будут отдавать на чай 500 баксов, в принципе так же ничего не потеряют
Сообщение удалено
Где-то в Райфе:
Зато в РФ все равно самый лучший банкинг/финтех
согласен
сейчас повылезают смузи-люди и подтвердят:
У нас же такие классные приложеньки. Можно тыкать сюда, можно тыкать сюда. А в гейропе этого ничего нет. А доллары переводить это для быдла.
Райф - австрийский Банкинг, ога)
Финтех лучший. Вот другие компоненты государства подкачали.
Вспомнила анекдот:
Стоит панк в переходе, продает коробок спичек. Подходит мужик:
- Почем спички?
- 100 руб
- Ёпта, чего так дорого?
- Деньги очень нужны
100% было бы проще
Тинькофф уже опробывал
https://vc.ru/claim/463810-ocherednaya-podstava-ot-tinkoff-banka-ili-kak-s-menya-snyali-komissiyu-za-swift-perevod-v-razmere-361-7
и не менее 200 долларов)
Хренасе О_о
Когда догадаются брать 70% комиссии за зачисление з/п или пенсий? Недорабаотыешь, райф.
В смысле когда? У нас налоги в сумме больше 40% от зп, добавьте 30% нерезидентам, воо вам и 70-80%. Просто у нас налоги сотрудники не считают, поэтому и принято думать что мы только 13% теряем от зарплаты
Все нормально. Доллару скоро кирдык. Хазин говорит. Надо немного потерпеть
https://youtu.be/IiMTk-HUtKE
Где вы там усердную работу увидели
Она заградительная только на маленькие суммы, а от 50 000$ всего 1% получается
Эти грязные зелёные бумажки нам и нахуй не нужны!
Америчка эта ваша скоро развалится (с)
То ли дело рупии! Сколько чаю сможем купить!
Узаконенный грабеж
Ну вы можете не использовать Райф. Пользуйтесь Сбером, у них тких комиссий нет. Или еще лучше - не использовать грязную зеленую бумажку, а покупать все за рубли
А если без шуток - то мб что-то зашевелится в головах. Но вряд ли, конечно.
Как говорится, жадность не знает границ
Просто бизнес 🤣
Это не жадность, просто запретить напрямую это "нерыночно", а ввести такую комиссию, чтобы никто не пользовался вполне ок. Типа ты сам решаешь, что тебе это не нужно.
А аналоги человеческие есть в стране?? Чем заменить то?
Аналогов нет, но всё ещё есть возможность поменять страну. Там и банки найдутся
Боюсь что нет. Притом проблема не столько в банках, сколько в стратегах-переигрывальщиках. Вот и переиграли граждан своей страны.
Так вам (нам) же только на пользу?
Не по людски это
Как раз очень по-людски.
Следующий шаг - забирать все + комиссия за комиссию 10%
"И вообще идите нах&й отсюда пока пи&%юлей не дали"
защита от нищебродов
https://youtu.be/ykvtD0aOz_k
Ебать мой хуй, риторика 1 в 1
Нууу, лучше так, чем совсем выключать переводы.
Попробуйте условия прочитать так:
"Комиссия - 500$, но не более 50% суммы".
Да, если переводите 100$ - то плохо, но если 50_000$ - уже терпимо. Тем более что меньше, чем десятки тысяч $ в райфе уже бессмысленно держать.
гоните их с такими ставками. жулики.
А ненужный импорт вы как будете оплачивать, если закроете Райффайзенбанк? Рупии никто не берёт
Нихуа ахах
А что так можно было ?
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"Новые условия не коснутся переводов на счета клиентов-юрлиц, ИП"
Потому что корреспондентские счета РФ уже были закрыты в мае.
Райф этакий монополист - который от наглости своей просто не знает на чем еще нажиться
Не вижу проблемы. Работа в рф в 2023 для бизнеса - подразумевает премию за риск, который стоит денег, больших денег. Райф монетизирует свои риски работы на рынке рф. Это норма.