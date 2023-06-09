Деньги
Маша Цепелева

«Райффайзенбанк» ввёл комиссию при переводе долларов из другого банка — 50% от суммы пополнения Статьи редакции

Максимальная сумма комиссии — $500.

  • С 20 июня 2023 года комиссия за входящие переводы в долларах США на счета физлиц в «Райффайзенбанке» составит 50% от суммы перевода.
  • Банк объяснил решение «изменением рыночных условий», из-за которых он «вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах».
  • Новые условия не коснутся переводов на счета клиентов-юрлиц, ИП и клиентов private banking.
  • С 3 апреля «Райффайзенбанк» ужесточил условия валютных переводов для клиентов-физлиц: минимальные суммы переводов в долларах и евро увеличились до 20 тысяч.

#новость #райффайзенбанк

6241 просмотров
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93 комментария
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 Ware Wow

правильнее имхо просто запретить входящие USD, комиссия же по факту заградительная, но могут быть люди которые по ошибке попадут.

p.s. Заголовок кликбейт! Максимум комиссия 500 баксов.

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Хозяин

На запрете не заработаешь. А на комиссии в 50% огого как заработаешь.

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Бублик static void

We’re not gay but 50% is 50% (c) Райф

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1 комментарий
Adam P

Богатеи будут отдавать на чай 500 баксов, в принципе так же ничего не потеряют

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7 комментариев
Valentin Dombrovsky

Сообщение удалено

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Вася Пражкин

Где-то в Райфе:

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Seppo Nopilainen

Зато в РФ все равно самый лучший банкинг/финтех

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Кирилл Макеев

согласен
сейчас повылезают смузи-люди и подтвердят:
У нас же такие классные приложеньки. Можно тыкать сюда, можно тыкать сюда. А в гейропе этого ничего нет. А доллары переводить это для быдла.

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5 комментариев
noname

Райф - австрийский Банкинг, ога)

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6 комментариев
Мяут

Финтех лучший. Вот другие компоненты государства подкачали.

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1 комментарий
Поручик молчать

Вспомнила анекдот:

Стоит панк в переходе, продает коробок спичек. Подходит мужик:
- Почем спички?
- 100 руб
- Ёпта, чего так дорого?
- Деньги очень нужны

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Хозяин

100% было бы проще

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Labeling

Тинькофф уже опробывал

https://vc.ru/claim/463810-ocherednaya-podstava-ot-tinkoff-banka-ili-kak-s-menya-snyali-komissiyu-za-swift-perevod-v-razmere-361-7

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1 комментарий
Alex Melnikoff

и не менее 200 долларов)

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Вадим Д.

Хренасе О_о

Когда догадаются брать 70% комиссии за зачисление з/п или пенсий? Недорабаотыешь, райф.

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Кирилл Беккер

В смысле когда? У нас налоги в сумме больше 40% от зп, добавьте 30% нерезидентам, воо вам и 70-80%. Просто у нас налоги сотрудники не считают, поэтому и принято думать что мы только 13% теряем от зарплаты

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7 комментариев
Билли Херрингтон

Все нормально. Доллару скоро кирдык. Хазин говорит. Надо немного потерпеть

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Sergeant Ding

https://youtu.be/IiMTk-HUtKE

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1 комментарий
Иван Серик
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aaa bbb

Где вы там усердную работу увидели

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Victor Pavlyuk

Она заградительная только на маленькие суммы, а от 50 000$ всего 1% получается

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Слегка Придурковатый

Эти грязные зелёные бумажки нам и нахуй не нужны!

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Афро Латино Европеец

Америчка эта ваша скоро развалится (с)

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1 комментарий
Sergeant Ding

То ли дело рупии! Сколько чаю сможем купить!

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debil

Узаконенный грабеж

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Alexey Ivanov

Ну вы можете не использовать Райф. Пользуйтесь Сбером, у них тких комиссий нет. Или еще лучше - не использовать грязную зеленую бумажку, а покупать все за рубли

А если без шуток - то мб что-то зашевелится в головах. Но вряд ли, конечно.

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5 комментариев
Влад

Как говорится, жадность не знает границ

Просто бизнес 🤣

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Александр Озерцов

Это не жадность, просто запретить напрямую это "нерыночно", а ввести такую комиссию, чтобы никто не пользовался вполне ок. Типа ты сам решаешь, что тебе это не нужно.

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2 комментария
Ахмед Шахидов

А аналоги человеческие есть в стране?? Чем заменить то?

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Sergeant Ding

Аналогов нет, но всё ещё есть возможность поменять страну. Там и банки найдутся

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2 комментария
Labeling

Боюсь что нет. Притом проблема не столько в банках, сколько в стратегах-переигрывальщиках. Вот и переиграли граждан своей страны.

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3 комментария
Alexey Ivanov
А аналоги человеческие есть в стране?? Чем заменить то?

Так вам (нам) же только на пользу?

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Vasiliy coconut

Не по людски это

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Афро Латино Европеец

Как раз очень по-людски.

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Артем Стадник

Следующий шаг - забирать все + комиссия за комиссию 10%

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Кирилл Беккер

"И вообще идите нах&й отсюда пока пи&%юлей не дали"

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Vangelis

защита от нищебродов

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Sergeant Ding

https://youtu.be/ykvtD0aOz_k

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Maxim

Ебать мой хуй, риторика 1 в 1

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Hox

Нууу, лучше так, чем совсем выключать переводы.

Попробуйте условия прочитать так:
"Комиссия - 500$, но не более 50% суммы".

Да, если переводите 100$ - то плохо, но если 50_000$ - уже терпимо. Тем более что меньше, чем десятки тысяч $ в райфе уже бессмысленно держать.

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Ульрих фон Лихтенштейн

гоните их с такими ставками. жулики.

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Sergeant Ding

А ненужный импорт вы как будете оплачивать, если закроете Райффайзенбанк? Рупии никто не берёт

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2 комментария
Энтони Лавджой

Нихуа ахах

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Denis Azarenko

А что так можно было ?

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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passportRadio

"Новые условия не коснутся переводов на счета клиентов-юрлиц, ИП"
Потому что корреспондентские счета РФ уже были закрыты в мае.

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Афро Латино Европеец
50% от суммы пополнения
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Дональд Байден

Райф этакий монополист - который от наглости своей просто не знает на чем еще нажиться

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Oleg

Не вижу проблемы. Работа в рф в 2023 для бизнеса - подразумевает премию за риск, который стоит денег, больших денег. Райф монетизирует свои риски работы на рынке рф. Это норма.

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93 комментария
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